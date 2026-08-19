Δρέπανο Αχαΐας: Θαλαμηγός με πέντε επιβαίνοντες προσάραξε στα αβαθή-Νέο περιστατικό στο ίδιο σημείο

Snapshot Θαλαμηγός με αμερικανική σημαία και πέντε επιβαίνοντες προσάραξε σε αβαθή κοντά στον φάρο Δρεπάνου Αχαΐας.

Η περιοχή έχει σημαδούρα που προειδοποιεί για τα αβαθή, αλλά περιστατικά προσάραξης καταγράφονται συχνά.

Οι αρμόδιες Αρχές θα επιχειρήσουν την αποκόλληση της θαλαμηγού με τη βοήθεια ρυμουλκού.

Τα αβαθή του Δρεπάνου συνδέονται με ναυτικά ατυχήματα από το 1895, γεγονός που οδήγησε σε έργα βελτίωσης του φάρου το 1898.

Παρά τον ναυτικό κίνδυνο, η περιοχή έχει γίνει δημοφιλής για σερφ λόγω του ιδιαίτερου ανάγλυφου του βυθού. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στο Δρέπανο Αχαΐας, όπου θαλαμηγός με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών και πέντε επιβαίνοντες προσάραξε στα αβαθή, κοντά στον φάρο της περιοχής.

Το σκάφος παραμένει στο σημείο, καθώς έχει ακινητοποιηθεί σε μια στενή αμμώδη λωρίδα που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και αποτελεί γνωστό κίνδυνο για τα σκάφη που κινούνται στην περιοχή.

Σημαδούρα προειδοποιεί για τα αβαθή

Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει σημαδούρα που προειδοποιεί τους κυβερνήτες για την ύπαρξη των αβαθών. Ωστόσο, το σημερινό περιστατικό δεν είναι το πρώτο που καταγράφεται στην περιοχή.

Αντίστοιχη προσάραξη είχε σημειωθεί και στις 4 Αυγούστου, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά ακόμη περιστατικά, σε ορισμένα από τα οποία χρειάστηκε η παρέμβαση άλλων σκαφών προκειμένου να αποκολληθούν τα πλοιάρια.

Οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να επιχειρήσουν την απομάκρυνση της θαλαμηγού με τη βοήθεια ρυμουλκού, ώστε να αποκολληθεί με ασφάλεια από το σημείο.

Η προσάραξη του 1895

Τα αβαθή του Δρεπάνου, πάντως, έχουν συνδεθεί με περιστατικά προσάραξης εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Το 1895, στο ίδιο σημείο είχε προσαράξει η ρωσική αυτοκρατορική θαλαμηγός «Ερεύνα», η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από την Αθήνα προς το Ιόνιο.

Στο σκάφος επέβαιναν, μεταξύ άλλων, ένας Ρώσος διπλωμάτης και υπουργός της εποχής.

Το περιστατικό φαίνεται πως ανέδειξε τα προβλήματα που υπήρχαν στη ναυσιπλοΐα της περιοχής και λίγα χρόνια αργότερα, το 1898, πραγματοποιήθηκαν έργα αναβάθμισης του φάρου του Δρεπάνου.

Στόχος των παρεμβάσεων ήταν η βελτίωση της σήμανσης και η ενίσχυση της ασφάλειας για τα πλοία που διέρχονταν από το συγκεκριμένο σημείο.

Από ναυτικός κίνδυνος σε spot για σερφ

Παρά τον διαχρονικό κίνδυνο που παρουσιάζουν τα αβαθή για τα διερχόμενα σκάφη, η ίδια ιδιομορφία του βυθού έχει κάνει την περιοχή ιδιαίτερα δημοφιλή στους λάτρεις του σερφ.

Το ιδιαίτερο ανάγλυφο της θαλάσσιας περιοχής δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν εντυπωσιακά άλματα, ενώ το Δρέπανο έχει φιλοξενήσει ακόμη και διεθνείς διοργανώσεις σερφ.

Έτσι, ένα σημείο που για τη ναυσιπλοΐα αποτελεί διαχρονικά παγίδα, έχει εξελιχθεί παράλληλα σε έναν δημοφιλή προορισμό για τους φίλους των θαλάσσιων σπορ.

Διαβάστε επίσης