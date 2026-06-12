Θαλαμηγός με σημαία Τουρκίας προσάραξε στα Πρασονήσια μεταξύ Οινουσσών και Χίου

Snapshot Θαλαμηγός με τουρκική σημαία προσάραξε στα Πρασονήσια μεταξύ Οινουσσών και Χίου.

Στο σκάφος επέβαιναν 5 άτομα, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους.

Σημειώθηκε εισροή υδάτων στο σκάφος χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος έχουν κινητοποιηθεί για παροχή βοήθειας και εκτίμηση της κατάστασης. Snapshot powered by AI

Προσάραξη θαλαμηγού σκάφους με σημαία Τουρκίας, στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή Πρασονήσια, μεταξύ Οινουσσών και Χίου, προκαλώντας εισροή υδάτων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος για την παροχή συνδρομής και την εκτίμηση της κατάστασης.

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