Μυτιλήνη: Φωτιά στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης – Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 15 κρατούμενοι

Φωτιά εκδηλώθηκε μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (12/06) στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης στον 1ο όροφο του κτηρίου της Αστυνομίας, στη Μυτιλήνη.

Όπως έγινε γνωστό, αμέσως ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο, οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο και άρχισε η διαδικασία της πυρόσβεσης από στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσαν αμέσως στον τόπο της εστίας.

Στα κρατητήρια την ώρα της εκδήλωσης της φωτιάς, βρίσκονταν περίπου 15 κρατούμενοι.

Ως δράστης ταυτοποιήθηκε κρατούμενος ελληνικής καταγωγής κατηγορούμενος για κλοπές, ενώ, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, σύμφωνα με πληροφορίες.