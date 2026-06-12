Κίνηση τώρα: «Κόλαση» από νωρίς σε κέντρο και Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αττική Οδό, Κηφισίας

Παρασκευούλα… ζάχαρη, εκτός αν είστε «κολλημένοι» στην κίνηση του Λεκανοπεδίου

Newsbomb

Κίνηση τώρα: «Κόλαση» από νωρίς σε κέντρο και Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αττική Οδό, Κηφισίας
ΕΛΛΑΔΑ
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Με καθυστερήσεις ολοκληρώνεται η εβδομάδα (12/06) για τους οδηγούς στην Αθήνα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται και πάλι στον Κηφισό, ενώ, επιβαρυμένη είναι η κατάσταση και στην Αττική Οδό από νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

Στο ρεύμα προς Πειραιά του Κηφισού, η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία από τις Τρεις Γέφυρες έως τη Λεωφόρο Αθηνών. Αντίστοιχα, στο ρεύμα ανόδου, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από τα ΚΤΕΛ μέχρι το ύψος της Νέας Ιωνίας.

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Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, με κατά τόπους καθυστερήσεις και μειωμένες ταχύτητες.

Προβλήματα εντοπίζονται, επίσης, σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, όπως η Βασιλίσσης Σοφίας, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου και η Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Δύσκολα διασχίζεται και η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Καλλιρρόης, η άνοδος της Συγγρού, καθώς και η περιοχή γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με την Τροχαία, αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο, στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας καθώς και τις Λεωφόρους Μεσογείων, Κατεχάκη (από Ηλιούπολη προς κέντρο) και Σχιστού.

Στην Αττική Οδό, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, όπου η αναμονή φτάνει τα 25 – 30 λεπτά από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 10 – 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας, με την κυκλοφορία να παραμένει αυξημένη κατά τη διάρκεια της πρωινής αιχμής.

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