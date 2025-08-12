«Κοκτέιλ μολότοφ» απειλεί τη Νότια Ευρώπη: Συναγερμός επιστημόνων για καύσωνα και πυρκαγιές

Φονικός καύσωνας που αγγίζει τους 44°C πλήττει τη νότια Ευρώπη, καθώς οι επιστήμονες προειδοποιούν για ένα επικίνδυνο «κοκτέιλ μολότοφ» που τροφοδοτεί τεράστιες πυρκαγιές και απειλεί ανθρώπινες ζωές σε όλη τη Μεσόγειο. Η κατάσταση έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο, με τους επιστήμονες και τις αρχές να προειδοποιούν για πρωτοφανείς συνθήκες.

Τραγικός θάνατος στην Ιταλία

Στην Ιταλία, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 40°C στη Φλωρεντία, η χώρα βυθίστηκε στο πένθος μετά τον τραγικό θάνατο ενός τετράχρονου αγοριού. Το παιδί, που βρέθηκε αναίσθητο στο αυτοκίνητο της οικογένειας στη Σαρδηνία, μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο της Ρώμης πριν από αρκετές ημέρες, αλλά πέθανε από μη αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη.

Αυτό το τραγικό γεγονός υπογραμμίζει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι πιο ευάλωτοι απέναντι στην ακραία ζέστη. Ως αποτέλεσμα, εκδόθηκε κόκκινος συναγερμός για επτά μεγάλες πόλεις, όπως η Μπολόνια και η Φλωρεντία

Πυρκαγιές και ακραίες συνθήκες σε όλη την Ευρώπη

Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Γαλλία: Πάνω από το μισό της χώρας βρίσκεται σε προειδοποίηση για καύσωνα, με 12 διοικητικές μονάδες να έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Ενώ οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγαλύτερη πυρκαγιά από το 1949, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, και δεκάδες πυροσβέστες και πολίτες τραυματίστηκαν.

Ισπανία: Η μετεωρολογική υπηρεσία Aemet εξέδωσε προειδοποιήσεις για «ακραίο κίνδυνο» στη Σαραγόσα και τη Χώρα των Βάσκων, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40°C. Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στη Λεόν και τη Ζαμόρα ανάγκασαν χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ απειλούν ακόμα και το μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς Las Médulas.

Πλάνο από τις πυρκαγιές στη Γαλλία Securite Civile

Βαλκάνια: Η Κροατία, η Σερβία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο αντιμετωπίζουν επίσης καταστροφικές πυρκαγιές, με τις αρχές να επαινούν τις «υπεράνθρωπες» προσπάθειες των πυροσβεστών.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι το «κοκτέιλ μολότοφ» των ακραίων συνθηκών οφείλεται στον συνδυασμό μιας βροχερής άνοιξης που ευνοεί την ανάπτυξη της βλάστησης, και την επακόλουθη ακραία ζέστη, τους ισχυρούς ανέμους και τα μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς βροχή.

«Αν προσθέσουμε σε αυτό τη σχετικά μεγάλη πιθανότητα μια σπίθα να μπορεί να πυροδοτήσει μια φωτιά κάπου... έχουμε όλα τα συστατικά για το «κοκτέιλ μολότοφ» που βλέπουμε αυτή τη στιγμή», είπε.

Η κλιματική αλλαγή στο επίκεντρο

Ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί τον βασικό παράγοντα για αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες. Η Ευρώπη έχει θερμανθεί σχεδόν δύο φορές πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, με μια ζεστή και ξηρή αέρια μάζα να επικρατεί πάνω από την ήπειρο.

Αυτές οι συνθήκες δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον για πυρκαγιές μεγαλύτερης έκτασης και έντασης. Η νέα αυτή πραγματικότητα επιβάλλει άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση τόσο των άμεσων κινδύνων όσο και των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.

