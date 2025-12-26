Μητσοτάκης: Τα 6 βιβλία που ξεχώρισε για να διαβάσει στις εορτές

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Πρόεδρο της Μολδαβίας Maia Sandu, στο Μέγαρο Μαξίμου, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Μια συλλογή από έξι βιβλία πάνω στο γραφείο του, ανέβασε στο Instagram ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Πολλά βιβλία ελάχιστες μέρες… από που να ξεκινήσω;» σχολιάζει με χιούμορ ο πρωθυπουργός.

Στην κορυφή των 6 βιβλίων ξεχωρίζει το «14 Σκιές και αλήθειες της Ελλάδας», το βιβλίο που πρόσφατα παρουσίασε ο Σταύρος Θεοδωράκης με τον Άρη Βουρβούλια.

Από την ελληνική βιβλιογραφία έχει επιλέξει επίσης το βιβλίο Ψηφιακός Ανθρωπισμός του Θεφάνη Τάση. Τα υπόλοιπα βιβλία είναι από τη διεθνή βιβλιογραφία.