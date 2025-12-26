Η «κατάληψη» Μουτσινά στο γραφείο του Χάρη Δούκα και η πρόταση για... ρεβεγιόν με τη Mariah Carey

Με ένα χιουμοριστικό βίντεο ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας ανακοίνωσε μερικές πρώτες λεπτομέρειες για το ρεβεγιόν που διοργανώνει ο δήμος Αθηναίων στο Σύνταγμα.

Στο βίντεο ο Χάρης Δούκας πιάνει «στα πράσα» τον Νίκο Μουτσινά και την Τόνια Σωτηροπούλου να έχουν κάνει κατάληψη στο γραφείο του, ενώ όταν τους ρωτά τι έχουν ετοιμάσει για τη μεγάλη βραδιά, εκείνοι απαντούν ότι προσπαθούν να «κλείσουν» τη Μαράια Κάρρεϋ και τους ABBA, με τον δήμαρχο να δείχνει μια προτίμηση τελικά στον Κωστή Μαραβέγια και τη Ρένα Μόρφη, οι οποίοι και θα πλαισιώσουν καλλιτεχνικά τη βραδιά.

Στην ανάρτησή του, ο Χάρης Δούκας ανακοίνωσε επίσης ότι τη βραδιά της παραμονής της Πρωτοχρονιάς θα παρουσιαστεί στον ουρανό της Αθήνας το μεγαλύτερο drone show που έχει γίνει ποτέ στην πόλη, ενώ το 2026 θα μπει συνοδεία αθόρυβων και φιλικών προς το περιβάλλον πυροτεχνημάτων.

Με Ρένα Μόρφη - Κωστή Μαραβέγια και Τόνια Σωτηροπούλου - Νίκο Μουτσινά δεν έχασε ποτέ κανείς!



Ελάτε να υποδεχτούμε μαζί το 2026 στην πλατεία Συντάγματος με το μεγαλύτερο drone show που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην πόλη και αθόρυβα, φιλικά προς το περιβάλλον πυροτεχνήματα! pic.twitter.com/Bwp1KxMS4A

— Haris Doukas (@h_doukas) December 26, 2025



