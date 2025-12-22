Δούκας για το rave party έξω από εκκλησία: «Άρεσε πολύ στον κόσμο»

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το πάρτι που διοργανώθηκε έξω από ιερό ναό στη Λαμπρινή υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων

Δημήτρης Δρίζος

Δούκας για το rave party έξω από εκκλησία: «Άρεσε πολύ στον κόσμο»
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη δική του απάντηση έδωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, για το περιβόητο rave party που στήθηκε έξω από εκκλησία στη Λαμπρινή.

«Το rave party αυτό είναι μια δράση η οποία γίνεται εδώ και χρόνια. Έχει σημασία δηλαδή η μουσική που παίζεται για το αν είναι κάποιος χριστιανός ή όχι; Διοργανωτές είναι παιδιά της γειτονιάς (που ήταν η εκκλησία). Άρεσε πολύ στον κόσμο», σημείωσε ο δήμαρχος Αθηναίων μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό, ανέφερε από την πλευρά του πως η εικόνα με τα φωτορυθμικά στον ιερό ναό ήταν ανεπίτρεπτη, τονίζοντας πως «πρόκειται για ιερό χώρο».

Το χρονικό

Το βράδυ του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε μουσική εκδήλωση τύπου rave μπροστά από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στη Λαμπρινή, στο Γαλάτσι. Σύμφωνα με το οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στα social media, οι διοργανωτές τοποθέτησαν προβολείς με φωτιστικά εφέ πάνω στα σκαλιά του ναού, ενώ η κονσόλα των DJ βρισκόταν ακριβώς κάτω από αυτά, συνοδευόμενη από μεγάλα ηχητικά συστήματα. Οι παρευρισκόμενοι χόρευαν στους ρυθμούς της ηλεκτρονικής μουσικής και κατέγραψαν στιγμιότυπα από την εκδήλωση.

Πηγές από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) ανέφεραν στο Newsbomb ότι η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου.

Παράλληλα, σημείωσαν ότι παρόμοιες δράσεις έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν, ενώ το καλοκαίρι είχε διοργανωθεί και πανηγύρι σε πλατεία εκκλησίας.

Πηγές από τον Δήμο Αθηναίων τόνισαν ότι η εκκλησία ήταν ενημερωμένη για την εκδήλωση και ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Σε ανάρτησή του στο «Χ», ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για την τέταρτη φορά που πραγματοποιείται η συγκεκριμένη εκδήλωση, με συμμετοχή νέων της περιοχής και της τοπικής αγοράς, ενώ οι ίδιοι οι συμμετέχοντες καθάρισαν την πλατεία μετά τη λήξη της στις 23:00 το βράδυ.

Παράλληλα αποκαλεί τον Θάνο Πλεύρη... «ακροδεξιό» που διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός, ενώ σε δηλώσεις του στο Mega βλέπει «στοχευμένη επίθεση» στο πρόσωπό του.

Ο Δήμος Γαλατσίου από την πλευρά του υποστήριξε σε επικοινωνία με το Newsbomb ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με το γεγονός και πως πρόκειται για πρώτη φορά που καταγράφεται τέτοιο περιστατικό στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι η μουσική εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου: «Στους ρυθμούς των Χριστουγέννων χορεύει η Αθήνα», με δέκα μουσικές δράσεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

Νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης με ανάρτηση του στο «X» καταδίκασε το περιστατικό:

«Εν μέσω των Λειτουργιών στις Εκκλησίες μας τις Άγιες αυτές κατανυκτικές μέρες της Γέννησης του Χριστού μας, ο δήμος Αθηναίων επιλέγει να χρησιμοποιήσει την είσοδο και τα σκαλιά Εκκλησίας για να στήσει rave party. Απλά ντροπή κ. Δούκα».

xmas2025longest-night-posterdigital.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επτά προσαγωγές στην Πολυτεχνειούπολη: Φοιτητές διαμαρτύρονταν για εργάτες που πήγαν για ανακαίνιση

11:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φινάλε με χιονοεκπλήξεις κάνει το 2025 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Βομβιστική επίθεση σε αυτοκίνητο με στόχο Ρώσο στρατηγό - Βίντεο, φωτογραφίες

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες κλείνουν για 5 ώρες με τρακτέρ την εθνική οδό στις σήραγγες στα Τέμπη - Πού είναι κλειστοί οι δρόμοι - Τι θα ισχύει για τους εκδρομείς

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα βγει νικητής από όλη αυτή τη δοκιμασία», λέει ο δικηγόρος του

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Αδωνις: Όχι rave party στην εκκλησία, είναι ιερός χώρος - Δούκας: Στα προαύλια της εκκλησίας έχει πανηγύρια, έχει τσίκνα, μπορεί να γίνονται και τέτοια πράγματα

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Dua Lipa: H ρομαντική απόδραση με τον αγαπημένο της στο Μεξικό και οι καυτές πόζες στην παραλία

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο άνθρωπος με το μεγαλύτερο IQ του κόσμου προβλέπει το μέλλον των κρυπτονομισμάτων

10:58ΚΟΣΜΟΣ

«The Thing»: Δείτε το σπάνιο φαινόμενο με το κύμα που κύμα στη Δυτική Αυστραλία που εκρήγνυται στη μέση του ωκεανού

10:57LIFESTYLE

Ρομπ Ράινερ: Γιατί η κόρη του, Ρόμι φοβόταν τον αδελφό της, Νικ - Η «προφητική» σκέψη πριν τη φρικτή δολοφονία

10:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Του μικρού βοριά»: Όταν η Ντόρα Γιαννακοπούλου ερμήνευε Ελύτη και Θεοδωράκη - Ποια ήταν η σπουδαία τραγουδίστρια και ηθοποιός που πέθανε στα 88 της

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Nissan: Ενώνει δυνάμεις με τη Wayve για την ανάπτυξη του ProPILOT νέας γενιάς

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησαν 13χρονο σε αγώνα βόλεϊ γιατί τους… ενοχλούσε το τύμπανο

10:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Οι διαιτητές του Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός AKTOR

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Παραμένουν τα μπλόκα στη Δυτική Μακεδονία - Σε 24ωρο αποκλεισμό η Μπάρα Σιάτιστας

10:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς και πόσο αμείβονται όσοι εργαστούν στις 25 και 26 Δεκεμβρίου

10:21ΚΟΣΜΟΣ

Aυστραλία: Οι ένοπλοι της παραλίας Μπόνταϊ έριξαν στο πλήθος εκρηκτικά που δεν πυροδοτήθηκαν - H εκπαίδευση και οι αναγνωριστικές κινήσεις πριν το μακελειό

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 79χρονος που αυτοπυροβολήθηκε

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Ανεστίδης: «Δεν μου έχει έρθει κανένα χαρτί για έλεγχο» - Αρνείται τις κατηγορίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στο Ντουμπάι: Νεκρή σε ξενοδοχείο 25χρονη αεροσυνοδός - Την μαχαίρωσαν 15 φορές με ψαλίδι

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα - Η πρώτη τάση για την Πρωτοχρονιά

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Αδωνις: Όχι rave party στην εκκλησία, είναι ιερός χώρος - Δούκας: Στα προαύλια της εκκλησίας έχει πανηγύρια, έχει τσίκνα, μπορεί να γίνονται και τέτοια πράγματα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Βροχερά Χριστούγεννα και παγωμένη Πρωτοχρονιά – «Κλείδωσε» ο καιρός για τις μέρες των εορτών

10:58ΚΟΣΜΟΣ

«The Thing»: Δείτε το σπάνιο φαινόμενο με το κύμα που κύμα στη Δυτική Αυστραλία που εκρήγνυται στη μέση του ωκεανού

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανική προπαγάνδα ή «η φρίκη του πολέμου»; Ρώσοι στρατιώτες τρώνε ο ένας τον άλλον για να επιβιώσουν

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι από τα 828 μέτρα

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Αθανασία Τσουμελέκα: Η εξομολόγηση για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχθηκε από προπονητή - «Του πήρα τα ρούχα και έφυγα»

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλία: Σάλος με την «χρυσή» αγρότισσα που εισέπραξε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Οι πρώτες 8 έξυπνες κάμερες αποκαλύπτουν πώς οδηγούν οι Έλληνες: 1.000 παραβάσεις για κινητό και ζώνη, 800 για υπέρβαση ορίου ταχύτητας, 765 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

09:48ΥΓΕΙΑ

«Μυστηριώδης ιός του λαιμού» σαρώνει τον πλανήτη - Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε

10:03ΕΘΝΙΚΑ

Ξεκινάει και φέτος η «Μάχη της τσιπούρας» - Ειδικός αναλυτής απαντάει στο Newsbomb αν μπορεί να υπάρξει θερμό επεισόδιο

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδιος Χερν: O Ελληνοϊρλανδός που έκανε γνωστό τον ιαπωνικό πολιτισμό στη Δύση

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησαν 13χρονο σε αγώνα βόλεϊ γιατί τους… ενοχλούσε το τύμπανο

09:08ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση κρουαζιερόπλοιων στον Νείλο – Νεκρή 47χρονη Ιταλίδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ