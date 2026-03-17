Επίδομα ενοικίου: Πότε θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους οι δικαιούχοι

Την Τρίτη 31 Μαρτίου θα δουν οι δικαιούχοι στους λογαριασμούς τους τα χρήματα για το επίδομα ενοικίου, τουλάχιστον όσοι υπέβαλαν αίτηση έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2026 και έχει εγκριθεί.

Τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή τη Δευτέρα 30 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, και συγκεκριμένα τον νόμο 4659/2020, τα επιδόματα και οι οικονομικές ενισχύσεις καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, κάτι που ισχύει και για το επίδομα στέγασης.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν εγκαίρως την αίτησή τους και να πληρούν τα κριτήρια.

