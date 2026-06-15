Δήμος δίνει έως 5.000 ευρώ σε νέα ζευγάρια – Οι προϋποθέσεις

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής

Δημήτρης Δρίζος

Δήμος δίνει έως 5.000 ευρώ σε νέα ζευγάρια – Οι προϋποθέσεις
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Δήμος Σερβίων παρέχει οικονομική ενίσχυση έως 5.000 ευρώ σε νέα ζευγάρια που εγκαθίστανται στην περιοχή, με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια.
  • Η πρωτοβουλία στοχεύει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
  • Στη Δημοτική Κοινότητα Ελάτης εφαρμόζεται ξεχωριστό πρόγραμμα που δίνει 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού, με στόχο την οικογενειακή στήριξη και πληθυσμιακή ανανέωση.
  • Ο δήμαρχος Χρήστος Ελευθερίου υπογραμμίζει την ανάγκη στοχευμένων παρεμβάσεων και προώθησης της παραμονής των νέων στον τόπο τους.
  • Ο Δήμος ενισχύει τις οικογένειες μέσω έργων όπως νέες παιδικές χαρές, βρεφικοί σταθμοί και ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων.
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Ακάθεκτος συνεχίζει την προσπάθεια στήριξης των νέων ζευγαριών Δήμος Σερβίων μέσω προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης που προβλέπει παροχές έως 5.000 ευρώ για τα ζευγάρια που αποφασίζουν να κατοικήσουν στην περιοχή και να “δέσουν” τη ζωή τους εκεί.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Εξάλλου, στο έντονο δημογραφικό ζήτημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Σερβίων αναφέρθηκε ο δήμαρχος Χρήστος Ελευθερίου, με ανάρτησή του, με αφορμή την απονομή οικονομικής ενίσχυσης σε τέσσερα νέα ζευγάρια της περιοχής.

Ειδικότερα, υπογράμμισε ότι το δημογραφικό αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα όχι μόνο για τον Δήμο Σερβίων αλλά και για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, τονίζοντας ότι απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις για την αναστροφή της πληθυσμιακής συρρίκνωσης.

Ο δήμαρχος Σερβίων, υποδέχθηκε στο γραφείο του τα νέα ζευγάρια που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, σε μια συνάντηση με ιδιαίτερο συμβολισμό για το μέλλον της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκαν οι ανάγκες των νέων οικογενειών, οι προκλήσεις της καθημερινότητας στην περιφέρεια και η σημασία της παραμονής των νέων στον τόπο τους.

«Κάθε νέο ζευγάρι που επιλέγει να ζήσει και να δημιουργήσει εδώ είναι μια νίκη για τον τόπο μας», ανέφερε ο δήμαρχος, υπογραμμίζοντας ότι στόχος της δημοτικής αρχής είναι η παροχή ουσιαστικών κινήτρων παραμονής και η στήριξη της οικογένειας.

Η οικονομική ενίσχυση προς τα νέα ζευγάρια χορηγείται βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν εγκριθεί αντίστοιχες ενισχύσεις στο πλαίσιο της σχετικής δημοτικής πολιτικής.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Δημοτική Κοινότητα Ελάτης, όπου εφαρμόζεται από πέρσι πρόγραμμα οικονομικής στήριξης ύψους 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού, με στόχο την ενίσχυση της οικογένειας και την ανανέωση του πληθυσμού.

Η ανάρτηση του Δημάρχου

Η μεγαλύτερη χαρά στη ζωή ενός ανθρώπου είναι η γέννηση ενός παιδιού. Πριν από δύο χρόνια ξεκινήσαμε να χορηγούμε στα παιδιά της Ελάτης οικονομικό βοήθημα ύψους 10.000 ευρώ, ενώ πέρσι θεσπίσαμε τη στήριξη κάθε νέου ζευγαριού μετά τον γάμο του με ποσό έως 5.000 ευρώ, ανάλογα με το εισόδημά του. Σήμερα είχαμε τη χαρά να απονείμουμε το βοήθημα σε τέσσερα νέα ζευγάρια από όλη την επικράτεια του Δήμου μας. Δυστυχώς, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία είναι το δημογραφικό. Στον τόπο μας προσπαθούμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στην αντιμετώπισή του, δημιουργώντας νέες παιδικές χαρές, νέους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, αναβαθμίζοντας ενεργειακά όλα τα σχολεία μας και υλοποιώντας πολλές ακόμη δράσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των οικογενειών. Ως δάσκαλος, εδώ και χρόνια συνήθιζα να εύχομαι στους μαθητές μου και τώρα σαν Δήμαρχος σε κάθε αγιασμό σχολείου λέω: «Γενάτε γιατί χανόμαστε».Εύχομαι ο Δήμος μας να αποτελέσει παράδειγμα και καταλύτη, ώστε και η κεντρική πολιτεία να αντιληφθεί τη σοβαρότητα του δημογραφικού ζητήματος και να στηρίξει ακόμη πιο αποφασιστικά τις νέες οικογένειες και τη νέα γενιά. Θερμά συγχαρητήρια στα νέα ζευγάρια. Να είναι πάντα ευτυχισμένα, με υγεία, αγάπη και πολλά παιδιά.

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