Ανακαινίζω 2026: Ξεκινούν σήμερα οι βεβαιώσεις επιλεξιμότητας - Πώς θα λάβετε έως 36.000 ευρώ

Snapshot Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω 2026» ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 με την έκδοση βεβαιώσεων επιλεξιμότητας και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με εισοδηματικά κριτήρια και οι κατοικίες πρέπει να είναι κλειστές ή ανοικτές με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως οικοδομική άδεια έως 31/12/1990 και ενεργειακή κατηγορία έως Γ.

Η επιδότηση καλύπτει έως 80% ή 70% του κόστους, με επιπλέον προσαυξήσεις, και μπορεί να φτάσει έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία, μαζί με έως 2.500 ευρώ για έξοδα μηχανικών και άδειες.

Οι παρεμβάσεις πρέπει να αναβαθμίζουν το ακίνητο κατά τουλάχιστον μία ενεργειακή κατηγορία και να καλύπτουν το 20% έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού.

Μετά την επιδότηση, οι κατοικίες πρέπει να παραμείνουν σε ιδιοκατοίκηση ή μακροχρόνια μίσθωση για 5 χρόνια, απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση και η μεταβίβαση εντός πενταετίας συνεπάγεται επιστροφή της επιχορήγησης. Snapshot powered by AI

Ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026, με πρώτο βήμα τη διαδικασία επιλεξιμότητας, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής.

Ανακαινίζω 2026: Οι βασικοί όροι και οι προϋποθέσεις

Ποιες κατοικίες εντάσσονται

Η δράση αφορά δύο κατηγορίες, σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ:

Κλειστές κατοικίες που παρέμεναν ουσιαστικά αχρησιμοποίητες τα έτη 2024- 2025 και θα διατεθούν μετά την ανακαίνιση είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση.

Ανοικτές κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και χρειάζονται ανακαίνιση.

Οι δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Τα ανώτατα εισοδήματα κυμαίνονται:

από 18.000 € έως 35.000 € για την Κατηγορία Ι,

και από 25.000 € έως 45.000 € για την Κατηγορία ΙΙ, με προσαυξήσεις ανάλογα με τα παιδιά.

Τα ποσοστά επιχορήγησης είναι τα εξής

80% για την Εισοδηματική Κατηγορία Ι.

70% για την Εισοδηματική Κατηγορία ΙΙ.

Υπάρχει επιπλέον προσαύξηση 5% για ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, - μονογονεϊκές, τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες και ΑμεΑ.

Το τελικό ποσοστό μπορεί να φτάσει έως 95% για την Κατηγορία Ι και έως 85% για την Κατηγορία ΙΙ.

Ύψος επιδότησης

Ανέρχεται ανέρχεται έως 300 €/τ.μ. και έως 36.000 € ανά κατοικία (για κατοικία 120 τ.μ.).

Επιπλέον καλύπτονται έως 2.500 € δαπανών για αμοιβές σε μηχανικούς, ΠΕΑ, Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, άδειες και ελέγχους ολοκλήρωσης.

Οι προυποθέσεις επιλεξιμότητας των κατοικιών

Η κατοικία πρέπει να έχει οικοδομική άδεια έως 31/12/1990, να είναι επιφανείας το πολύ έως 120 τ.μ. (150 τ.μ. για τρίτεκνους/πολύτεκνους υπό όρους), να βρίσκεται σε ενεργειακή κατηγορία έως Γ, να μην έχει ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα μετά την 1.1.2020 και να μην είναι καταχωρημένη σε βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb).

Οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης

Οι παρεμβάσεις πρέπει να αναβαθμίζουν το ακίνητο τουλάχιστον κατά μία ενεργειακή κατηγορία και να αντιστοιχούν στο 20%-40% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Υποχρεώσεις ιδιοκτητών μετά την επιδότηση

Για 5 χρόνια οι ανοικτές κατοικίες πρέπει να παραμείνουν σε ιδιοκατοίκηση, οι δε κλειστές κατοικίες πρέπει να χρησιμοποιούνται είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση.

Απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb), η επαγγελματική χρήση και η υπεκμίσθωση.

Μεταβίβαση του ακινήτου εντός της πενταετίας συνεπάγεται επιστροφή της επιχορήγησης.

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