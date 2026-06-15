Ανακαινίζω 2026: Ξεκινούν σήμερα οι βεβαιώσεις επιλεξιμότητας - Πώς θα λάβετε έως 36.000 ευρώ

Ποιοι θα λάβουν επιδότηση - Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το «Ανακαινίζω 2026»

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ανακαινίζω 2026: Ξεκινούν σήμερα οι βεβαιώσεις επιλεξιμότητας - Πώς θα λάβετε έως 36.000 ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω 2026» ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 με την έκδοση βεβαιώσεων επιλεξιμότητας και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
  • Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με εισοδηματικά κριτήρια και οι κατοικίες πρέπει να είναι κλειστές ή ανοικτές με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως οικοδομική άδεια έως 31/12/1990 και ενεργειακή κατηγορία έως Γ.
  • Η επιδότηση καλύπτει έως 80% ή 70% του κόστους, με επιπλέον προσαυξήσεις, και μπορεί να φτάσει έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία, μαζί με έως 2.500 ευρώ για έξοδα μηχανικών και άδειες.
  • Οι παρεμβάσεις πρέπει να αναβαθμίζουν το ακίνητο κατά τουλάχιστον μία ενεργειακή κατηγορία και να καλύπτουν το 20% έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού.
  • Μετά την επιδότηση, οι κατοικίες πρέπει να παραμείνουν σε ιδιοκατοίκηση ή μακροχρόνια μίσθωση για 5 χρόνια, απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση και η μεταβίβαση εντός πενταετίας συνεπάγεται επιστροφή της επιχορήγησης.
Snapshot powered by AI

Ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026, με πρώτο βήμα τη διαδικασία επιλεξιμότητας, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής.

Ανακαινίζω 2026: Οι βασικοί όροι και οι προϋποθέσεις

Ποιες κατοικίες εντάσσονται

Η δράση αφορά δύο κατηγορίες, σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ:

  • Κλειστές κατοικίες που παρέμεναν ουσιαστικά αχρησιμοποίητες τα έτη 2024- 2025 και θα διατεθούν μετά την ανακαίνιση είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση.
  • Ανοικτές κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και χρειάζονται ανακαίνιση.

Οι δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Τα ανώτατα εισοδήματα κυμαίνονται:

  • από 18.000 € έως 35.000 € για την Κατηγορία Ι,
  • και από 25.000 € έως 45.000 € για την Κατηγορία ΙΙ, με προσαυξήσεις ανάλογα με τα παιδιά.

Τα ποσοστά επιχορήγησης είναι τα εξής

  • 80% για την Εισοδηματική Κατηγορία Ι.
  • 70% για την Εισοδηματική Κατηγορία ΙΙ.

Υπάρχει επιπλέον προσαύξηση 5% για ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, - μονογονεϊκές, τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες και ΑμεΑ.

Το τελικό ποσοστό μπορεί να φτάσει έως 95% για την Κατηγορία Ι και έως 85% για την Κατηγορία ΙΙ.

Ύψος επιδότησης

  • Ανέρχεται ανέρχεται έως 300 €/τ.μ. και έως 36.000 € ανά κατοικία (για κατοικία 120 τ.μ.).
  • Επιπλέον καλύπτονται έως 2.500 € δαπανών για αμοιβές σε μηχανικούς, ΠΕΑ, Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, άδειες και ελέγχους ολοκλήρωσης.

Οι προυποθέσεις επιλεξιμότητας των κατοικιών

  • Η κατοικία πρέπει να έχει οικοδομική άδεια έως 31/12/1990, να είναι επιφανείας το πολύ έως 120 τ.μ. (150 τ.μ. για τρίτεκνους/πολύτεκνους υπό όρους), να βρίσκεται σε ενεργειακή κατηγορία έως Γ, να μην έχει ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα μετά την 1.1.2020 και να μην είναι καταχωρημένη σε βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb).

Οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης

  • Οι παρεμβάσεις πρέπει να αναβαθμίζουν το ακίνητο τουλάχιστον κατά μία ενεργειακή κατηγορία και να αντιστοιχούν στο 20%-40% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Υποχρεώσεις ιδιοκτητών μετά την επιδότηση

  • Για 5 χρόνια οι ανοικτές κατοικίες πρέπει να παραμείνουν σε ιδιοκατοίκηση, οι δε κλειστές κατοικίες πρέπει να χρησιμοποιούνται είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση.
  • Απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb), η επαγγελματική χρήση και η υπεκμίσθωση.
  • Μεταβίβαση του ακινήτου εντός της πενταετίας συνεπάγεται επιστροφή της επιχορήγησης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:39ΚΟΣΜΟΣ

Ο τραγουδιστής Oliver Tree σκοτώθηκε στη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στον αέρα στο Ρίο ντε Τζανέιρο

07:37ΜΑΝΤΕΙΟ

Το δώρο που δεν ήρθε, οι βουτιές της Δόμνας, αλλαγή ηγεσίας για ν’ ανακάμψει το ΠΑΣΟΚ λένε στην QED

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (15/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκστρατεύει στον Πειραιά ο Τσίπρας - Σήμερα η εκδήλωση διαλόγου με πολίτες στη Νίκαια

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κυπριακοί όμιλοι μπαίνουν όλο και πιο δυνατά στα ελληνικά ξενοδοχεία – Η στρατηγική τους και πού επενδύουν

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε εμπορικό συγκρότημα στην Ομόνοια - Επεκτάθηκε σε πέντε καταστήματα και αποθήκες

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαινίζω 2026: Ξεκινούν σήμερα οι βεβαιώσεις επιλεξιμότητας - Πώς θα λάβετε έως 36.000 ευρώ

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Ιουνίου

07:18ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ήξερα ότι κοιμόμουν 22 χρόνια με κατηγορούμενο για φόνο» λέει η σύντροφός του Τζέιμς Δαλαμάγκα

07:16BOMBER

Άρχισαν οι παροχές - Θα φάμε με χρυσά κουτάλια

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι παίρνουν το χρίσμα Μητσοτάκη: Τα 50 ονόματα που κλειδώνουν θέση στα γαλάζια ψηφοδέλτια - Σαρωτικές αλλαγές στον κομματικό μηχανισμό

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα Πολεοδομίας: «Όταν περάσουμε αυτόν τον σκόπελο, είναι κομπλέ» – Νέες συνομιλίες μεταξύ εμπλεκομένων

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Οι 3 αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς - Αναλυτικοί πίνακες

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Ο Ιταλός θα ζητήσει να αποφυλακιστεί - Ισχυρίστηκε ότι η 54χρονη σκότωσε τον γιο της και έπειτα αυτοτραυματίστηκε

06:55WHAT THE FACT

Η NASA ετοιμάζεται να επιχειρήσει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει με ένα διαστημικό τηλεσκόπιο 21 ετών

06:54ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η ΕΕ, οι παροχές και οι πρόωρες εκλογές, οι πολεοδομίες, οι υπουργοί και η... στάση εργασίας, το beef Σαμαρά-Μητσοτάκη, η ληστρική χρέωση της Alpha, ο Άρειος Πάγος, ο νόμος Κατσέλη και οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές και οι αυξήσεις 300%

06:48LIFESTYLE

Τα σίριαλ μπαίνουν στην τελική ευθεία - Επεισόδια που καθηλώνουν

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Έρχεται ο Νίστρουπ, αρχίζει προετοιμασία, «κλείνουν» οι πρώτες μεταγραφές

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φέρνει πολύ χιόνι στην Ελλάδα το «Super El Niño» - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη του χειμώνα

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Τι προβλέπει η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν: Σταματούν οι μάχες στον Λίβανο, ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ – Την Παρασκευή οι υπογραφές στην Ελβετία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φέρνει πολύ χιόνι στην Ελλάδα το «Super El Niño» - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη του χειμώνα

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο όταν τρώτε τακτικά ψωμί με προζύμι

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή του Πατέρα 2026: Γιατί γιορτάζεται πάντα εκείνη την Κυριακή

20:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Έτσι κατέληξε με σπασμένα πλευρά ο Ναν – Τα χτυπήματα του Τζόουνς στο ματς (Videos)

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο «Σκοπελίτης» συνόδευσε τον «καπετάν Γιάννη» στην κηδεία του - Συγκινητικό βίντεο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Ο Ιταλός θα ζητήσει να αποφυλακιστεί - Ισχυρίστηκε ότι η 54χρονη σκότωσε τον γιο της και έπειτα αυτοτραυματίστηκε

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι παίρνουν το χρίσμα Μητσοτάκη: Τα 50 ονόματα που κλειδώνουν θέση στα γαλάζια ψηφοδέλτια - Σαρωτικές αλλαγές στον κομματικό μηχανισμό

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:12LIFESTYLE

«Ακούτε; Αυτά είναι μενού γάμου» – Οι ευχές και η… ατάκα της Γερμανού για τον γάμο της Μπάρκα

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Μεθώνη: Τι λένε οι σεισμολόγοι για τη δόνηση των 5,3 Ρίχτερ

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Αρχαιολόγοι εντόπισαν τη «χαμένη Ατλαντίδα» της Ευρώπης έπειτα από 8.500 χρόνια

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Τι προβλέπει η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν: Σταματούν οι μάχες στον Λίβανο, ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ – Την Παρασκευή οι υπογραφές στην Ελβετία

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Έρχεται ο Νίστρουπ, αρχίζει προετοιμασία, «κλείνουν» οι πρώτες μεταγραφές

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές από Πλακιά: «Περιμένω απαντήσεις μετά τη βράβευση της τριάδας του "παράνομου φορτίου"»

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε εμπορικό συγκρότημα στην Ομόνοια - Επεκτάθηκε σε πέντε καταστήματα και αποθήκες

06:48LIFESTYLE

Τα σίριαλ μπαίνουν στην τελική ευθεία - Επεισόδια που καθηλώνουν

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτης γεννήσεων: Πού γεννιούνται τα παιδιά στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές δεν ακούν κλάμα νεογνών

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολέθριο μπάντζι τζάμπινγκ στη Βραζιλία: Νεκρή νεαρή γυναίκα - Το μοιραίο λάθος - Σκληρές εικόνες 

07:18ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ήξερα ότι κοιμόμουν 22 χρόνια με κατηγορούμενο για φόνο» λέει η σύντροφός του Τζέιμς Δαλαμάγκα

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση Λαρίσης Ιερώνυμου για τους μισθούς των Μητροπολιτών: Οι τσέπες μου είναι τρύπιες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ