Shell: Υπερδιπλασίασε τα κέρδη της λόγω της εκτόξευσης στις τιμές του πετρελαίου

Snapshot Τα κέρδη της Shell για το δεύτερο τρίμηνο του έτους υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 9,84 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου από τον πόλεμο στο Ιράν.

Η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε σημαντικά εξαιτίας της διαταραχής στις παγκόσμιες προμήθειες μέσω των Στενών του Ορμούζ μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Η Shell σημείωσε αύξηση 70% στα κέρδη του πρώτου εξαμήνου, με συνολικά κέρδη 16,76 δισεκατομμύρια δολάρια για το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Οι διακυμάνσεις της τιμής του πετρελαίου Brent από 73 σε πάνω από 120 και κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι έχουν επηρεάσει θετικά τα κέρδη των ενεργειακών εταιρειών όπως η Shell.

Μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές πετρελαίου επιτρέπουν στους traders να αυξάνουν τα κέρδη τους λόγω του διευρυμένου χάσματος μεταξύ τιμών αγοράς και πώλησης. Snapshot powered by AI

Τα κέρδη της Shell για το δεύτερο τρίμηνο του έτους έχουν υπερδιπλασιαστεί μετά την άνοδο των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Ιράν. Τα κέρδη του πετρελαϊκού γίγαντα για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου έφτασαν τα 9,84 δισεκατομμύρια δολάρια - από 4,26 δισεκατομμύρια δολάρια την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η τιμή του πετρελαίου έχει εκτοξευθεί από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν λόγω της σημαντικής διαταραχής στις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου και υγρού φυσικού αερίου (LNG) μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Shell, Wael Sawan, δήλωσε ότι «η επιχειρησιακή απόδοση της εταιρείας επέτρεψε πολύ ισχυρά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια ενός ακόμη τριμήνου σοβαρής αναστάτωσης στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας». Μαζί με τα κέρδη της ύψους 6,92 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, αυτό σημαίνει ότι η Shell έχει σημειώσει αύξηση 70% στα κέρδη του πρώτου εξαμήνου.

Η Shell και άλλοι ενεργειακοί κολοσσοί όπως η BP και η νορβηγική Equinor έχουν καταγράψει τεράστια κέρδη φέτος, εν μέρει λόγω των διακυμάνσεων των τιμών του πετρελαίου.Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent, του παγκόσμιου σημείου αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, ήταν περίπου 73 δολάρια το βαρέλι.

Έκτοτε κλυδωνίζεται από τα 120 δολάρια μέχρι και κάτω από τα 100 δολάρια, καθώς οργιάζουν οι φήμες για το πότε θα ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Αυτές οι μεγάλες διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου μπορούν να διευρύνουν το χάσμα μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης, γεγονός που συνήθως επιτρέπει στους traders να αποκομίσουν μεγαλύτερα κέρδη.