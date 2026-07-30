Δόμνα Μιχαηλίδου: «Η πυρηνική οικογένεια έχει ξεχωριστή αξία, αλλά δεν είναι η μόνη μορφή»

Η υπουργός υπογράμμισε ότι αναγνωρίζει τη σημασία της πυρηνικής οικογένειας στην ελληνική κοινωνία, σημειώνοντας πως αποτελεί το πρότυπο μέσα στο οποίο η ίδια μεγάλωσε

Μίλτος Τσεκούρας

Δόμνα Μιχαηλίδου: «Η πυρηνική οικογένεια έχει ξεχωριστή αξία, αλλά δεν είναι η μόνη μορφή»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Δόμνα Μιχαηλίδου αναγνώρισε τη σημασία της πυρηνικής οικογένειας ως θεμέλιο της κοινωνικής συνοχής στην Ελλάδα.
  • Τόνισε ότι το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στηρίζει όλες τις μορφές οικογενειών, ανεξαρτήτως τύπου.
  • Υπογράμμισε ότι οι πολιτικές του υπουργείου στοχεύουν στην ενίσχυση του οικογενειακού θεσμού συνολικά.
  • Εξέφρασε την ενόχλησή της για την αποσπασματική παρουσίαση των δηλώσεών της που αλλοίωσε το νόημά τους.
  • Επισήμανε ότι η αναγνώριση της αξίας της πυρηνικής οικογένειας δεν αναιρεί την υποχρέωση στήριξης κάθε μορφής οικογένειας από την Πολιτεία.
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Τη θέση της για τον ρόλο της παραδοσιακής ελληνικής οικογένειας, αλλά και την ανάγκη η Πολιτεία να στηρίζει όλες τις σύγχρονες οικογενειακές δομές, επανέλαβε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από αποσπασματικές αναφορές σε παλαιότερες δηλώσεις της.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι αναγνωρίζει τη σημασία της πυρηνικής οικογένειας στην ελληνική κοινωνία, σημειώνοντας πως αποτελεί το πρότυπο μέσα στο οποίο η ίδια μεγάλωσε και έναν θεσμό που, όπως ανέφερε, έχει συμβάλει διαχρονικά στην κοινωνική συνοχή.

«Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια και θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος στηρίζεται, σε πολύ μεγάλο βαθμό, στις αξίες της ελληνικής πυρηνικής οικογένειας», δήλωσε σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ.

Παράλληλα, η Δόμνα Μιχαηλίδου ξεκαθάρισε ότι ο θεσμικός ρόλος του υπουργείου είναι η στήριξη όλων των οικογενειών, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, καθώς η σύγχρονη κοινωνία περιλαμβάνει διαφορετικές οικογενειακές πραγματικότητες.

«Είμαι υπουργός κάθε οικογένειας: της οικογένειας με ένα παιδί, της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της μονογονεϊκής, της ανάδοχης. Δεν υπάρχει μία μόνο τυπολογία ελληνικής οικογένειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η υπουργός τόνισε ότι οι πολιτικές του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έχουν ως στόχο την ενίσχυση συνολικά του οικογενειακού θεσμού, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο της παραδοσιακής οικογένειας όσο και των υπόλοιπων μορφών οικογένειας που υπάρχουν σήμερα.

«Η κυβέρνηση είναι εδώ για να στηρίζει τις ανάγκες κάθε ελληνικής οικογένειας», σημείωσε, εκφράζοντας παράλληλα την ενόχλησή της για την, όπως υποστήριξε, «αλλοίωση» των λεγομένων της μέσα από αποσπασματικές αναφορές.

Με την παρέμβασή της, η κ. Μιχαηλίδου επιχείρησε να κλείσει τη δημόσια συζήτηση που προκλήθηκε γύρω από τις προηγούμενες δηλώσεις της, επισημαίνοντας ότι η αναγνώριση της αξίας της πυρηνικής οικογένειας δεν αναιρεί την υποχρέωση της Πολιτείας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των οικογενειών.

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