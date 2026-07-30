Τηλεφώνημα για βόμβα στο κτήριο του ΕΒΕΑ: Επί τόπου κλιμάκιο του ΤΕΕΜ
Το κτήριο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Ακαδημίας.
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- Άγνωστος τηλεφώνησε και ανέφερε την τοποθέτηση βόμβας στο κτήριο ΕΒΕΑ να δώσει χρον περιθώριο.
- Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την απειλή στο κτήριο που βρίσκεται στην οδό Ακαδημίας, στο κέντρο της Αθήνας.
- Κλιμάκιο του ΤΕΕΜ μεταβαίνει στο σημείο για έλεγχο και εξουδετέρωση πιθανής απειλής.
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για τοποθέτηση βόμβας στο κτήριο του ΕΒΕΑ. Άγνωστος τηλεφώνησε κι ενημέρωσε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα χωρίς να δώσει άλλες πληροφορίες.
Το άτομο που τηλεφώνησε δεν έδωσε χρονικό περιθώριο, ενώ στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ για έλεγχο.
Το κτήριο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Ακαδημίας.
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