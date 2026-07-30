Βόλος: Στην Αθήνα για μόσχευμα στο αυτί ο 6χρονος μετά την επίθεση σκύλου – Με τραύματα και η μητέρα

Ο 6χρονος διακομίσθηκε αρχικά στο Αχιλλοπούλειο νοσοκομείο του Βόλου κι από εκεί στο Παίδων «Αγία Σοφία» καθώς χρειάζεται μόσχευμα στο αυτί. 

Μιχάλης Παπαδάκος

Βόλος: Στην Αθήνα για μόσχευμα στο αυτί ο 6χρονος μετά την επίθεση σκύλου – Με τραύματα και η μητέρα
ΕΛΛΑΔΑ
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Στο Παίδων Αγία Σοφία διακομίσθηκε το βράδυ της Τετάρτης ο 6χρονος που δέχθηκε επίθεση από αδέσποτο σκυλί και του έκοψε το αυτί. Η επίθεση από τον σκύλο έγινε γύρω στις 11:00 το πρωί, σε πάρκο της Νέας Ιωνίας Βόλου, όταν η 35χρονη μητέρα με τον 6χρονο γιο της περνούσαν από το σημείο.

Ο σκύλος άρπαξε με δύναμη το παιδί, καταφέρνοντάς του δαγκωματιές σε πρόσωπο, κεφάλι και σώμα. Η μητέρα προσπαθούσε για ώρα να απελευθερώσει τον γιο της και χάρη στην επέμβαση ενός περαστικού, το ζώο απομακρύνθηκε.

Ο 6χρονος διακομίσθηκε αρχικά στο Αχιλλοπούλειο νοσοκομείο του Βόλου κι από εκεί στο Παίδων «Αγία Σοφία» καθώς χρειάζεται μόσχευμα στο αυτί. Από την επίθεση τραυματίστηκε και η μητέρα του η οποία φέρει εκδορές και δαγκωματιές στα χέρια της.

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