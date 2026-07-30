«Σε χαμηλή βλάστηση η φωτιά καλπάζει». Ο φίλος πυροσβέστης προσπαθεί να μου εξηγήσει τι μπορεί να έγινε στο Ρέθυμνο, στη φωτιά που πήρε τη ζωή δύο πυροσβεστών, του Παντελή και του Μανώλη. Ήταν έξω από το πυροσβεστικό φορτηγάκι, προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά προτού επεκταθεί και καταστεί ανεξέλεγκτη και έχασαν τη ζωή τους.

Ο Παντελής, ο Μανώλης και ο Κωνσταντίνος, ο τρίτος πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γύθειο, είναι η προσωποποίηση των ηρώων, της ανιδιοτελούς προσφοράς, του μεγαλείου της ανθρωπιάς.

Για τις οικογένειες των τριών πυροσβεστών που θα βιώνουν για πάντα την απώλεια των αγαπημένων τους, μάλλον δεν υπάρχουν λόγια για να απαλύνουν τον αβάσταχτο πόνο τους. Ο σεβασμός όλων μας, ίσως μπορεί να αποτελέσει μια μικρή παρηγοριά. Διότι μόνο συγκίνηση μπορεί να αισθάνεται όποιος θέλει να λέγεται άνθρωπος μπροστά στην απώλεια των τριών ανθρώπων και την αυτοθυσία τους για να βοηθήσουν να σωθούν άλλες ζωές, του φυσικού περιβάλλοντος και της πατρίδας μας.

Κι αυτοί οι τρεις πυροσβέστες, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας για το κοινωνικό σύνολο, είναι φάρος φωτεινός αυταπάρνησης, μεγαλείου και ηρωισμού.

Καθήκον όλων να βρεθεί πώς ξεκίνησαν αυτές οι φονικές πυρκαγιές. Κι αν αποδειχθεί ότι μπορεί να ήταν εμπρησμοί με δόλο ή από αμέλεια, υποχρέωση της δικαστικής εξουσίας η τιμωρία να είναι η αυστηρότερη προβλεπόμενη.