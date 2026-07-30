Νεκρός στα 41 του γνωστός πρώην ποδοσφαιριστής – Κατέρρευσε τοίχος και τον καταπλάκωσε

Θρήνος στη Βραζιλία και στο ποδόσφαιρο. Ο πρώην επιθετικός της Μποταφόγκο, που είχε αγωνιστεί και στην Επανομή, Τάσιο Μάια ντος Σάντος, σκοτώθηκε σε ηλικία 41 ετών, όταν καταπλακώθηκε από τοίχο που κατέρρευσε λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει το Ρίο ντε Τζανέιρο, αφήνοντας πίσω πέντε νεκρούς.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/07) στην περιοχή Σάντα Τερέζα του Ρίο ντε Τζανέιρο. Η περιοχή επλήγη από ισχυρούς ανέμους, που έφτασαν τα 120 χιλιόμετρα / ώρα.

Ο πρώην άσος του Europa League, ο οποίος είχε αγωνιστεί στη διοργάνωση και είχε σκοράρει απέναντι στη Φίτεσε, έμεινε περισσότερο γνωστός για την παρουσία στην Μποταφόγκο. Η ομάδα της βραζιλιάνικης Σέριε Α επιβεβαίωσε τη δυσάρεστη είδηση, συνοδεύοντας το συλλυπητήριο μήνυμα από φωτογραφία του με τη φανέλα του συλλόγου.

«Με βαθιά θλίψη, η Μποταφόγκο θρηνεί την απώλεια του πρώην ποδοσφαιριστή Τάσιο Μάια ντος Σάντος, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα μας το 2015, σε ηλικία 41 ετών. Ο Τάσιο ήταν θύμα κατάρρευσης τοίχου κατά τη διάρκεια της ισχυρής ανεμοθύελλας που έπληξε το Ρίο ντε Τζανέιρο αυτήν την Τετάρτη. Σε αυτήν τη στιγμή πένθους, ο σύλλογος εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Τάσιο, στους φίλους του και σε όλους όσοι είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν. Αναπαύσου εν ειρήνη».

https://www.instagram.com/p/DbZk1u3RaDb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η επαγγελματική καριέρα του Τάσιο ξεκίνησε το 2002 και ολοκληρώθηκε το 2019, όταν αποσύρθηκε από την ενεργό δράση. Στη διάρκεια αυτής αγωνίστηκε σε 27 συλλόγους.

Μεταξύ αυτών ήταν αρκετές ομάδες στη Βραζιλία, καθώς και η Επανομή, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας στη Βουλγαρία και η Ντεπορτίβο Σαπρίσα στην Κόστα Ρίκα, όπου πέτυχε πέντε γκολ σε 19 συμμετοχές.

Ο τοίχος κατέρρευσε σε δρόμο όπου ο Τάσιο εργαζόταν, σε ένα ιστορικό αρχοντικό με εντυπωσιακή θέα προς το διάσημο Όρος της Ζάχαρης και το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος γάμων.

Ο άνδρας που εντοπίστηκε νεκρός δίπλα του, ήταν φίλος και συνεργάτης του. Βίντεο που μεταδόθηκε από βραζιλιάνικα τηλεοπτικά δίκτυα έδειξε τον μεγάλο τοίχο να καταρρέει πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Πολλοί άνθρωποι έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης στην οικογένεια του πρώην ποδοσφαιριστή.

Οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν χάος στο Ρίο ντε Τζανέιρο και σε περιοχές της πολιτείας του Σάο Πάολο, προκαλώντας διακοπές ρεύματος και προβλήματα στις μετακινήσεις. Δεκάδες δέντρα ξεριζώθηκαν στο Ρίο, ενώ, χιλιάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν και οι τρεις γραμμές του μετρό της πόλης τέθηκαν εκτός λειτουργίας.

Πέρα από τον Τάσιο και τον συνεργάτη του, ένας ψαράς «έχασε» τη ζωή του όταν βυθίστηκε το σκάφος του κι άλλοι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πολιτεία του Σάο Πάολο, όταν καταπλακώθηκαν από δέντρα που έπεσαν.

Διαβάστε επίσης