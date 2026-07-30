Ο Μπεν Άφλεκ κέρδισε ένα εκατομμύριο στο «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος»

Ο βραβευμένος ηθοποιός απάντησε σωστά στην τελευταία ερώτηση και χάρισε το μεγάλο έπαθλο στη φιλανθρωπική οργάνωση που συνίδρυσε

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ο Μπεν Άφλεκ κέρδισε ένα εκατομμύριο στο «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος»
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  • Ο Μπεν Άφλεκ κέρδισε το ένα εκατομμύριο δολάρια στο αμερικανικό «Who Wants To Be A Millionaire» απαντώντας σωστά στην τελευταία ερώτηση.
  • Το έπαθλο θα διατεθεί στη φιλανθρωπική οργάνωση Eastern Congo Initiative που συνίδρυσε ο Άφλεκ.
  • Η τελευταία ερώτηση αφορούσε ποιο όνομα γαλοπούλας δεν είχε λάβει προεδρική χάρη και η σωστή απάντηση ήταν «Spaghetti & Meatball».
  • Ο Άφλεκ συμμετείχε στο παιχνίδι μαζί με τον πρωταθλητή Τζέιμι Ντινγκ και ζήτησαν βοήθεια από φίλο χωρίς αποτέλεσμα, πριν εμπιστευτούν τον παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ.
  • Η νίκη του Άφλεκ ακολούθησε την αντίστοιχη επιτυχία του Ματ Ντέιμον, που επίσης είχε κερδίσει το ίδιο έπαθλο και είχε δωρίσει τα χρήματα σε φιλανθρωπικό σκοπό.
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Toμεγάλο έπαθλο του ενός εκατομμυρίου κατάφερε να κερδίσει ο Μπεν Άφλεκ κατά τη συμμετοχή του στην αμερικανική εκδοχή του τηλεπαιχνιδιού «Who Wants To Be A Millionaire», με τα χρήματα να διατίθενται εξ ολοκλήρου για φιλανθρωπικό σκοπό.

Ο 53χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, ο οποίος πρόσφατα βίωσε την απώλεια της μητέρας του, Κρις Αν Άφλεκ, μετά από μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας, συμμετείχε στο παιχνίδι μαζί με τον πρωταθλητή του «Jeopardy!», Τζέιμι Ντινγκ.

Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Τετάρτη στο αμερικανικό δίκτυο ABC, με παρουσιαστή τον Τζίμι Κίμελ, το δίδυμο έφτασε μέχρι την τελευταία ερώτηση των 1.000.000 δολαρίων.

Η ερώτηση αφορούσε την παράδοση των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με την οποία ο εκάστοτε πρόεδρος απονέμει χάρη σε γαλοπούλες κάθε Ημέρα των Ευχαριστιών.

Οι παίκτες κλήθηκαν να εντοπίσουν ποιο από τα παρακάτω ονόματα δεν είχε δοθεί ποτέ σε γαλοπούλα που έλαβε προεδρική χάρη: Peanut Butter & Jelly Tater & Tot Mac & Cheese Spaghetti & Meatball

Ο Άφλεκ και ο Ντινγκ χρησιμοποίησαν αρχικά το δικαίωμα «Phone a Friend», καλώντας τον επί χρόνια συνεργάτη του δεύτερου σε διαγωνισμούς γνώσεων, Στίβεν Μόρισον.

Ο Τζίμι Κίμελ υπενθύμισε, ωστόσο, ότι είχαν ακόμη στη διάθεσή τους και το «Ask the Host», με τον Μπεν Άφλεκ να αστειεύεται ότι ίσως ήταν καλύτερο να εμπιστευτούν τον παρουσιαστή.

«Είσαι πολύ καλός με το φαγητό, τη μαγειρική και την επικαιρότητα. Μπορεί πραγματικά να το ξέρεις αυτό», του είπε ο ηθοποιός.

Ο Κίμελ εκτίμησε ότι η σωστή απάντηση ήταν το «Spaghetti & Meatball», σχολιάζοντας με χιούμορ πως μπορούσε να φανταστεί τον Ντόναλντ Τραμπ να κρατάει ένα μπολ με μακαρόνια και κεφτεδάκια, άρα αυτό πιθανότατα δεν ήταν ποτέ όνομα γαλοπούλας.

Ο Άφλεκ δεν έκρυψε την εμπιστοσύνη του στον παρουσιαστή, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ήταν «ίσως ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο για να απαντήσει αυτή την ερώτηση».

Το τηλεφώνημα που δεν βοήθησε

Παρότι ο Κίμελ είχε ήδη κάνει την πρόβλεψή του, οι δύο παίκτες αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν και το τηλεφώνημα στον φίλο του Ντινγκ.

Ο Μόρισον, ωστόσο, παραδέχθηκε ότι δεν γνώριζε την απάντηση. «Είναι έξυπνος γιατί όταν δεν ξέρεις κάτι, απλώς δεν το ξέρεις», σχολίασε ο Κίμελ.

Τελικά, ο Άφλεκ και ο συμπαίκτης του αποφάσισαν να εμπιστευτούν το ένστικτο του παρουσιαστή και «κλείδωσαν» την απάντηση Spaghetti & Meatball.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αποδείχθηκε ότι είχαν απαντήσει σωστά, κατακτώντας το μεγάλο έπαθλο.Οι δύο τους σηκώθηκαν από τις θέσεις τους, αγκαλιάστηκαν πανηγυρίζοντας, ενώ κομφετί γέμισαν το στούντιο.

Τα χρήματα θα διατεθούν σε φιλανθρωπικό σκοπό

Το ποσό του ενός εκατομμυρίου δολαρίων θα διατεθεί στην Eastern Congo Initiative, τη μη κερδοσκοπική οργάνωση που ίδρυσε ο Μπεν Άφλεκ μαζί με τη Γουίτνεϊ Γουίλιαμς το 2010.

Η οργάνωση στηρίζει τοπικές πρωτοβουλίες στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, την ενίσχυση των οικονομικών ευκαιριών και την προώθηση της δικαιοσύνης στην περιοχή.

Ακολούθησε τα βήματα του Ματ Ντέιμον

Η επιτυχία του Άφλεκ έρχεται έναν χρόνο μετά την αντίστοιχη νίκη του στενού φίλου και συνεργάτη του, Ματ Ντέιμον, ο οποίος είχε επίσης κερδίσει το έπαθλο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων στο ίδιο τηλεπαιχνίδι.

Τότε, ο Ντέιμον είχε αγωνιστεί μαζί με τον Κεν Τζένινγκς και είχε διαθέσει τα χρήματα στη μη κερδοσκοπική οργάνωση Water.org, που δραστηριοποιείται στην παροχή πρόσβασης σε καθαρό νερό. Μιλώντας πρόσφατα στο Variety, ο Τζίμι Κίμελ αποκάλυψε ότι ο Μπεν Άφλεκ αρχικά δεν γνώριζε πως θα αγωνιζόταν μαζί με έναν πρωταθλητή τηλεπαιχνιδιών.

«Όταν του το είπα, φάνηκε έκπληκτος αλλά και χαρούμενος. Νομίζω πως ήταν έτοιμος να το κάνει και μόνος του. Είναι πολύ έξυπνος ο Μπεν Άφλεκ», ανέφερε ο παρουσιαστής.

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