Καρπούζι εναντίον φράουλας: Ποιο κερδίζει σε φυτικές ίνες, βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά;

Καρπούζι ή φράουλες; Το ένα έχει 5 φορές περισσότερες φυτικές ίνες από το άλλο.

Newsbomb

Καρπούζι εναντίον φράουλας: Ποιο κερδίζει σε φυτικές ίνες, βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά;
ΕΥ ΖΗΝ
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Το καρπούζι και οι φράουλες είναι και τα δύο φρούτα χαμηλών θερμίδων και πλούσια σε νερό, αλλά δεν είναι κοντά από διατροφικής άποψης. Οι φράουλες παρέχουν σημαντικά περισσότερες φυτικές ίνες και βιταμίνη C, ενώ το καρπούζι ξεχωρίζει για την ενυδάτωση και το λυκοπένιο, το καροτενοειδές που δίνει το κόκκινο χρώμα και στις ντομάτες.

Η πιο υγιεινή επιλογή εξαρτάται από το τι θέλετε από την μερίδα σας. Για τους περισσότερους κανένα από τα δύο φρούτα δεν χρειάζεται να «νικήσει»: η κατανάλωση και των δύο παρέχει ένα ευρύτερο μείγμα θρεπτικών συστατικών και φυτικών ενώσεων.

Πώς συγκρίνονται διατροφικά το καρπούζι και οι φράουλες;

Μια μερίδα ενός φλιτζανιού από κάθε φρούτο ζυγίζει περίπου 150 γραμμάρια, καθιστώντας τη σύγκριση απλή.

Θρεπτικό συστατικό ανά φλιτζάνι (περίπου)Καρπούζι

Φράουλες

Θερμίδες4649
Φυσικά σάκχαρα9,4 g7,4 g
Φυτικές ίνες0,6 g3 g
Βιταμίνη C12 mg89 mg
Νερό92%91%

Ποιο φρούτο είναι καλύτερο για τις φυτικές ίνες και την πέψη;

Οι φράουλες είναι ο σαφής νικητής. Ένα φλιτζάνι παρέχει περίπου 3 γραμμάρια φυτικών ινών, σε σύγκριση με λιγότερο από 1 γραμμάριο στο καρπούζι. Οι φυτικές ίνες υποστηρίζουν την κανονικότητα στις κινήσεις του εντέρου, τροφοδοτούν το μικροβίωμα (φυσικά βακτήρια στο έντερο) και επιβραδύνουν την πέψη, βοηθώντας ένα γεύμα να γίνει πιο χορταστικό.

Το καρπούζι μπορεί να υποστηρίξει την ενυδάτωση, η οποία είναι σημαντική για την κανονική λειτουργία του εντέρου. Η χαμηλή περιεκτικότητά του σε φυτικές ίνες, ωστόσο, σημαίνει ότι δεν πρέπει να αντικαθιστά τα πλούσια σε φυτικές ίνες φρούτα, λαχανικά, όσπρια και δημητριακά ολικής αλέσεως.

καρπουζι και φραουλες

Ποιο περιέχει περισσότερη βιταμίνη C;

Οι φράουλες παρέχουν πολύ μεγαλύτερη δόση και σε αυτήν την κατηγορία. Ένα φλιτζάνι παρέχει περίπου την ημερήσια συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη βιταμίνης C, ενώ το καρπούζι παρέχει περίπου το 14% αυτής.

Η βιταμίνη C υποστηρίζει την παραγωγή κολλαγόνου, την επούλωση πληγών, την ανοσοποιητική λειτουργία και την απορρόφηση σιδήρου από φυτικές τροφές. Αυτό καθιστά τις φράουλες χρήσιμες παράλληλα με φακές, φασόλια και φυλλώδη λαχανικά.

Πώς διαφέρουν τα αντιοξειδωτικά τους;

Το καρπούζι είναι πλούσιο σε λυκοπένιο, τη χρωστική ουσία που ευθύνεται για το κόκκινο χρώμα του. Το λυκοπένιο έχει αντιοξειδωτική δράση και μελετάται για πιθανά καρδιαγγειακά οφέλη. Το καρπούζι περιέχει επίσης μικρότερες ποσότητες βήτα-καροτίνης και το αμινοξύ κιτρουλίνη.

Οι φράουλες παρέχουν ανθοκυανίνες, ελλαγικό οξύ και άλλες πολυφαινόλες. Κλινική έρευνα για τα μούρα υποδηλώνει πιθανές μέτριες βελτιώσεις σε ορισμένους δείκτες φλεγμονής, χοληστερόλης και λειτουργίας των αιμοφόρων αγγείων, αν και οι φράουλες δεν μπορούν να αποτρέψουν ή να θεραπεύσουν ασθένειες από μόνες τους.

Αυτές οι διαφορετικές ενώσεις είναι ένας ισχυρός λόγος για να τρώτε και τα δύο αντί να βασίζεστε σε ένα «υπερφρούτο».

smoothie με καρπουζι και φραουλες

Ποιο είναι καλύτερο για το σάκχαρο του αίματος και τον έλεγχο του βάρους;

Οι φράουλες έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα για την κατανάλωση τροφίμων με εστίαση στο σάκχαρο του αίματος, επειδή περιέχουν περισσότερες φυτικές ίνες και λιγότερη ζάχαρη ανά φλιτζάνι. Ωστόσο, οποιοδήποτε από τα δύο φρούτα μπορεί να ενταχθεί σε μια ισορροπημένη διατροφή, διότι το μέγεθος της μερίδας και το υπόλοιπο γεύμα έχουν μεγαλύτερη σημασία από την αποκλειστική επιλογή ενός φρούτου.

Και τα δύο μπορούν να αντικαταστήσουν μπισκότα, γλυκά και άλλα επιδόρπια με πολλές θερμίδες. Ο συνδυασμός φρούτων με απλό γιαούρτι, ξηρούς καρπούς ή άλλη πηγή πρωτεΐνης μπορεί να βελτιώσει την αίσθηση πληρότητας. Μια μικρή έρευνα διαπίστωσε ότι το φρέσκο καρπούζι παρήγαγε μεγαλύτερη αίσθηση πληρότητας από ένα σνακ μπισκότου χαμηλών λιπαρών με ίσες θερμίδες σε ενήλικες με υπερβολικό βάρος ή παχυσαρκία, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει ότι το καρπούζι προκαλεί απώλεια βάρους.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι οι κατεψυγμένες φράουλες τόσο θρεπτικές όσο οι φρέσκες;

Συνήθως, ναι. Οι μη ζαχαρωμένες κατεψυγμένες φράουλες διατηρούν το μεγαλύτερο μέρος των φυτικών ινών, των βιταμινών και των πολυφαινολών τους, αν και τα επίπεδα των βιταμινών μπορούν να αλλάξουν κατά την επεξεργασία και την αποθήκευση. Αποφύγετε τα προϊόντα που περιέχουν προσθήκη ζάχαρης.

Είναι το καρπούζι καλύτερο μετά την άσκηση;

Η υψηλή περιεκτικότητά του σε νερό το καθιστά δροσιστικό, αλλά δεν αντικαθιστά επαρκή υγρά ή ηλεκτρολύτες μετά από παρατεταμένη άσκηση. Μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός γεύματος αποκατάστασης παρά μια ολοκληρωμένη στρατηγική αποκατάστασης.

Συμπέρασμα

Οι φράουλες είναι πιο θρεπτικές σε φυτικές ίνες, βιταμίνη C και αρκετές πολυφαινόλες. Το καρπούζι προσφέρει παρόμοιες θερμίδες, ελαφρώς περισσότερο νερό και σημαντικά περισσότερο λυκοπένιο.

Επιλέξτε φράουλες όταν οι φυτικές ίνες ή η βιταμίνη C είναι προτεραιότητα, καρπούζι για ένα ενυδατικό σνακ πλούσιο σε λυκοπένιο, και τα δύο μαζί για ευρύτερη διατροφική ποικιλία.

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