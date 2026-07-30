Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 30 Ιουλίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουλίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Δουλειά σε 43.000 άνω των 55 ετών
Ελεύθερος Τύπος: Τέλος στο "κυνήγι" πιστοποιητικών
Τα Νέα: Τρεις θάνατοι εν ώρα καθήκοντος
Η Καθημερινή: Μηχανισμός κοστολόγησης προεκλογικών εξαγγελιών
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουλίου
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 30 Ιουλίου
16:23 ∙ LIFESTYLE
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος