Αναδίπλωση από Ινφαντίνο μετά τον σάλο για το σχέδιο της FIFA – «Ευκαιρία, όχι υποχρέωση»

Snapshot Ο Τζάνι Ινφαντίνο χαρακτήρισε το σχέδιο μεταφοράς των εμπορικών δικαιωμάτων του Μουντιάλ ως «ευκαιρία και όχι υποχρέωση» για τις ομοσπονδίες-μέλη της FIFA.

Η FIFA προτείνει τη δημιουργία της FIFA Forward Enterprise, όπου εξωτερικοί επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν μερίδιο στα δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ομοσπονδία υπόσχεται καταβολή 40 εκατ. δολαρίων στις ομοσπονδίες που θα εγκρίνουν το σχέδιο έως τις 19 Σεπτεμβρίου, κάτι που έχει προκαλέσει έντονη κριτική και κατηγορίες για «καθαρή δωροδοκία».

UEFA και CONCACAF εξετάζουν ενδεχόμενο μποϊκοτάζ μελλοντικών Μουντιάλ σε περίπτωση υιοθέτησης της πρότασης, ενώ δεν υπάρχει ομοφωνία ανάμεσα στις εθνικές ομοσπονδίες.

Ορισμένες ομοσπονδίες, όπως της Τσεχίας, βλέπουν πλεονεκτήματα στο σχέδιο και ενδέχεται να το στηρίξουν. Snapshot powered by AI

Σε αναδίπλωση προχώρησε ο Τζάνι Ινφαντίνο, μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε το σχέδιο της FIFA για τα εμπορικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας επιχείρησε να παρουσιάσει την πρόταση ως μια προαιρετική επιλογή για τις 211 ομοσπονδίες-μέλη, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για «ευκαιρία και όχι υποχρέωση».

Το σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά των εμπορικών δικαιωμάτων του Μουντιάλ σε νέα εταιρεία, τη FIFA Forward Enterprise, στην οποία θα μπορούν να αποκτήσουν μερίδιο εξωτερικοί επενδυτές.

Την ίδια ώρα, η FIFA υπόσχεται στις ομοσπονδίες καταβολή 40 εκατ. δολαρίων, εφόσον εγκρίνουν την πρόταση έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής, καθώς το πλήρες ποσό συνδέεται με την έγκαιρη αποδοχή του σχεδίου.

Σύμφωνα με τους Times, στον χώρο του ποδοσφαίρου γίνεται ακόμη και λόγος για «καθαρή δωροδοκία», ενώ UEFA και CONCACAF φέρονται να εξετάζουν το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ μελλοντικών Παγκοσμίων Κυπέλλων, σε περίπτωση που η πρόταση προχωρήσει.

Μπροστά στο έντονο κύμα αντιδράσεων, ο Ινφαντίνο επανήλθε με διευκρινίσεις.

This is Gianni Infantino’s statement on why he wants to sell a stake in the @FIFAWorldCup to American investors. I look forward to reading your comments. pic.twitter.com/f2nGP2sWxm — Osasu Obayiuwana (@osasuo) July 29, 2026

«Η FIFA Forward Enterprise είναι μια πρόταση, μια προσφορά, μέρος μιας δημοκρατικής διαδικασίας. Πάνω απ’ όλα είναι μια ευκαιρία, αλλά δεν είναι υποχρέωση», δήλωσε.

Ο πρόεδρος της FIFA υπεραμύνθηκε, παράλληλα, της επενδυτικής πολιτικής της ομοσπονδίας, υποστηρίζοντας ότι τα αποτελέσματά της είναι ήδη ορατά. Ως παραδείγματα ανέφερε το Πράσινο Ακρωτήριο, το Κουρασάο, την Ιορδανία και το Ουζμπεκιστάν, χώρες που συμμετείχαν για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Θέλουμε να βοηθήσουμε ώστε να υπάρξουν ακόμη περισσότερες περιπτώσεις όπως αυτή του Πράσινου Ακρωτηρίου», σημείωσε, επιμένοντας ότι η τελική απόφαση ανήκει στα μέλη της FIFA.

Δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο

Παρά τη σκληρή αντίδραση της UEFA, πάντως, δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο απέναντι στο σχέδιο. Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Τσεχίας, Ντάβιντ Τρούντα, δήλωσε ότι βλέπει κυρίως πλεονεκτήματα στην πρόταση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν και άλλες ομοσπονδίες.