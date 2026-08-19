Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο τρεις κρατούμενοι μετά από φωτιά στις φυλακές Διαβατών

Snapshot Φωτιά εκδηλώθηκε σε κελί στις φυλακές Διαβατών Θεσσαλονίκης περίπου στις 17:30.

Η φωτιά προκλήθηκε σε στρώμα υπό άγνωστες συνθήκες.

Τρεις κρατούμενοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο λόγω αναπνευστικών προβλημάτων.

Πυροσβεστικές δυνάμεις και η εξωτερική φρουρά επενέβησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Η προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος είναι σε εξέλιξη. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στις φυλακές Διαβατών στη Θεσσαλονίκη, όταν εκδηλώθηκε φωτιά μέσα σε κελί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:30, όταν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εκδηλώθηκε φωτιά σε στρώμα μέσα σε κελί.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και η εξωτερική φρουρά του σωφρονιστικού καταστήματος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά.

Από το συμβάν, τρεις κρατούμενοι χρειάστηκε να μεταφερθούν προληπτικά στο εφημερεύον νοσοκομείο καθώς αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού.

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