Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο τρεις κρατούμενοι μετά από φωτιά στις φυλακές Διαβατών

Και οι τρεις αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα και μεταφέρθηκαν 

Γιάννης Καλύβας

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο τρεις κρατούμενοι μετά από φωτιά στις φυλακές Διαβατών
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φωτιά εκδηλώθηκε σε κελί στις φυλακές Διαβατών Θεσσαλονίκης περίπου στις 17:30.
  • Η φωτιά προκλήθηκε σε στρώμα υπό άγνωστες συνθήκες.
  • Τρεις κρατούμενοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο λόγω αναπνευστικών προβλημάτων.
  • Πυροσβεστικές δυνάμεις και η εξωτερική φρουρά επενέβησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.
  • Η προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος είναι σε εξέλιξη.
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Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στις φυλακές Διαβατών στη Θεσσαλονίκη, όταν εκδηλώθηκε φωτιά μέσα σε κελί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:30, όταν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εκδηλώθηκε φωτιά σε στρώμα μέσα σε κελί.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και η εξωτερική φρουρά του σωφρονιστικού καταστήματος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά.

Από το συμβάν, τρεις κρατούμενοι χρειάστηκε να μεταφερθούν προληπτικά στο εφημερεύον νοσοκομείο καθώς αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού.

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