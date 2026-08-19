Στο χειρουργείο ο Ναν, δύο μήνες εκτός δράσης

Σοβαρό πρόβλημα στον Παναθηναϊκό καθώς ο Κέντρικ Ναν, κατά τη διάρκεια των ατομικών προπονήσεων που ακολουθεί στην Αμερική, υπέστη ρήξη μηνίσκου και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τους επόμενους δύο μήνες, χάνοντας όλο το πρόγραμμα προετοιμασίας και το ξεκίνημα της νέας περιόδου.

Ο ίδιος μετά από επικοινωνία που είχε με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για μια επέμβαση... ρουτίνας και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αναμένεται να πατήσει και πάλι παρκέ αρχές Οκτωβρίου.

Η κατάσταση του παίκτη θα επανεκτιμηθεί από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού μέσα στο προσεχές διάστημα, αλλά με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο Ναν αναμένεται να λείψει από τους πρώτους αγώνες της Euroleague (ξεκινά 24 Σεπτεμβρίου) κόντρα σε Παρί, Βιλερμπάν και Μακάμπι.