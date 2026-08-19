Απόκοσμο τοπίο η Δονούσα: Εντυπωσιακές εικόνες από την ομίχλη που «σκέπασε» τις Κυκλάδες

Ένα ασυνήθιστο και εντυπωσιακό σκηνικό αντίκρισαν κάτοικοι και επισκέπτες στις Κυκλάδες, καθώς πυκνή ομίχλη κάλυψε τα νησιά και άλλαξε μέσα σε λίγη ώρα τη γνώριμη καλοκαιρινή εικόνα του Αιγαίου. Οι καθαρές γραμμές του ορίζοντα χάθηκαν, οι βραχώδεις πλαγιές «βυθίστηκαν» στο λευκό πέπλο και τα λιμάνια, τα σοκάκια και τα ξωκλήσια απέκτησαν μια σχεδόν απόκοσμη όψη.

Το φαινόμενο δημιούργησε μοναδικές εικόνες, με την ομίχλη να απλώνεται πάνω από τη θάλασσα και να αγκαλιάζει τα νησιά, περιορίζοντας αισθητά την ορατότητα. Σε αρκετές περιοχές, τα σπίτια των οικισμών μόλις που διακρίνονταν μέσα στο γκρίζο τοπίο, ενώ σε άλλα σημεία η ομίχλη έμοιαζε να καταπίνει ολόκληρες πλαγιές, προσφέροντας ένα θέαμα σπάνιο για την εποχή.

Το Forecast Weather Greece εξασφάλισε βίντεο από την πυκνή ομίχλη που κάλυψε τη Δονούσα, με την εικόνα να θυμίζει κινηματογραφικό σκηνικό.

Δείτε το βίντεο:

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