Ιός Δυτικού Νείλου: 47 νέα κρούσματα και 4 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Snapshot Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι.

Από την αρχή του 2026 έως τις 19 Αυγούστου έχουν συνολικά καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι.

Νέα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν στους δήμους Διονύσου, Καλλιθέας, Πετρούπολης και Αλεξάνδρειας Ημαθίας.

Σήμερα νοσηλεύονται 42 ασθενείς, εκ των οποίων 19 βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ). Snapshot powered by AI

Σαράντα εφτά νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και τέσσερις νέοι θάνατοι, καταγράφηκαν από τις 12 έως τις 19 Αυγούστου, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ.

Όπως αναφέρει η έκθεση, νέα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν στους δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολης στην Αττική, καθώς και στον Δήμο Αλεξάνδρειας Ημαθίας.

Συνολικά, από την αρχή του 2026 μέχρι τις 19 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι.

Σαράντα δύο ασθενείς νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, εκ των οποίων 19 σε ΜΕΘ και ΜΑΦ.

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