Ιεράπετρα: Βλήματα όλμων και πυρομαχικά στον βυθό – Περιοριστικά μέτρα σε έκταση 500 μέτρων

Βλήματα όλμων, κιβώτιο και δεσμίδες φυσιγγίων εντοπίστηκαν σε βάθος μόλις 3-4 μέτρων και έως 200 μέτρα από την ακτή

Γιάννης Καλύβας

Ιεράπετρα: Βλήματα όλμων και πυρομαχικά στον βυθό – Περιοριστικά μέτρα σε έκταση 500 μέτρων
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στον βυθό της Ιεράπετρας εντοπίστηκαν βλήματα όλμων, κιβώτια και δεσμίδες φυσιγγίων σε βάθος 3-4 μέτρων και σε απόσταση 150-200 μέτρων από την ακτή.
  • Τα πυρομαχικά είναι διασκορπισμένα σε έκταση περίπου 500 μέτρων και βρίσκονται σε κατάσταση οξείδωσης.
  • Το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας επέβαλε περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στη θαλάσσια περιοχή για την ασφάλεια πολιτών και σκαφών.
  • Έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαχείριση των πυρομαχικών και την ασφάλεια της περιοχής.
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Συναγερμός σήμανε στην Ιεράπετρα μετά τον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας πυρομαχικών στον βυθό, σε σχετικά μικρή απόσταση από την ακτή, με το Λιμεναρχείο να προχωρά άμεσα στη λήψη περιοριστικών μέτρων για την ασφάλεια στην περιοχή.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η Λιμενική Αρχή Ιεράπετρας ενημερώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης για την ύπαρξη πυρομαχικού υλικού στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Ιεράπετρας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, τα πυρομαχικά βρίσκονται εκατέρωθεν του υφάλου και είναι διασκορπισμένα στον βυθό σε έκταση περίπου 500 μέτρων.

Έχουν εντοπιστεί σε βάθος που κυμαίνεται μεταξύ 3 και 4 μέτρων, ενώ η απόστασή τους από την ακτή υπολογίζεται σε περίπου 150 έως 200 μέτρα.

Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται βλήματα όλμων μέσα σε κουτί μεταφοράς, πιθανού διαμετρήματος 80 χιλιοστών, καθώς και ένα ξύλινο κιβώτιο που εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά φυσιγγίων.

Στον ίδιο χώρο έχουν επίσης βρεθεί βλήματα διαφόρων μεσαίων διαμετρημάτων και διάσπαρτες δεσμίδες φυσιγγίων.

Όπως αναφέρεται, το σύνολο του πυρομαχικού υλικού βρίσκεται σε κατάσταση οξείδωσης, γεγονός που καταδεικνύει ότι παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Μετά την ενημέρωση για τα ευρήματα, το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας εξέδωσε περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, προκειμένου να αποκλειστεί η προσέγγιση και να διασφαλιστεί η προστασία πολιτών και σκαφών.

Παράλληλα, έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες αναμένεται να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διαχείριση των πυρομαχικών και την ασφάλεια της περιοχής.

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