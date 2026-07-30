ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στο «σπίτι» τους για να «σφραγίσουν» ευρωπαϊκές προκρίσεις

Οι βάσεις της πρόκρισης, μπήκαν πριν μία εβδομάδα. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός καλούνται απόψε στην έδρα τους, να τελειώσουν τη δουλειά! Οι Θεσσαλονικείς φιλοξενούν τη Ντιναμό Κιέβου για τη ρεβάνς του β’ προκριματικού γύρου στο Europa League, ενώ οι Αθηναίοι την Πάκσι για την αντίστοιχη φάση του Conference League.

Στην Τούμπα με τον κόσμο στο πλευρό του, ο «Δικέφαλος» καλείται να υπερασπιστεί την επικράτηση με 3-2 στην Πολωνία. Οι Ουκρανοί έχουν και τη φανέλα και την ικανότητα εκτός έδρας, έτσι ώστε να μην αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού στην ομάδα του Λίσι.

Ο ΠΑΟΚ απέδειξε πως είναι ανώτερος ποιοτικά και σαφώς στόχος πρέπει να είναι όχι απλά η πρόκριση, αλλά και η δεύτερη νίκη που θα βοηθήσει την Ελλάδα συνολικά. Σε περίπτωση που όλα κυλήσουν ομαλά, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση το νικητή του ζευγαριού Άντερλεχτ-Χάμαρμπι (1-1 το πρώτο ματς).

Στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός με «προίκα» το υπέρ του 2-1 της Ουγγαρίας, φιλοξενεί την Πάκσι. Η αντίπαλος έδειξε κόντρα στη Φερεντσβάρος (4-2) πως δεν είναι ομάδα που μπορεί κανείς να υποτιμήσει. Κάτι που γνωρίζει καλά ο Νίστρουπ και οι παίκτες του.

Στις εξέδρες αναμένονται περισσότεροι από 20.000 φίλαθλοι, με τους «πράσινους» να γνωρίζουν ήδη πως αν περάσουν θα αντιμετωπίσουν την ΤΣΣΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία.

Β’ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ EUROPA LEAGUE

20:45 ΠΑΟΚ – ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ (OPEN TV)

Β’ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ CONFERENCE LEAGUE

21:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΚΣΙ (ΣΚΑΪ)