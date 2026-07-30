Snapshot Ο ΟΤΕ υπέγραψε συμφωνία ύψους 45 εκατ. ευρώ με το NATO για την κατασκευή Data Center, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση πηγών εσόδων και την παρουσία του στον τομέα της Άμυνας.

Η συμφωνία με το NATO βελτιώνει το διεθνές προφίλ του ΟΤΕ και ανοίγει δρόμους για συνεργασίες με οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Ο ΟΤΕ επενδύει σε τεχνολογίες αιχμής όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, το cloud και η κυβερνοασφάλεια, με στόχο να εξελιχθεί σε AI-native εταιρεία και να βελτιώσει τις υπηρεσίες προς τους πελάτες.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Β’ τριμήνου 2026 παρέμειναν σταθερά, με αύξηση 3% στο προσαρμοσμένο EBITDA και βελτίωση των λειτουργικών κερδών κατά 5,9%.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε €405,3 εκατ. και σχεδιάζεται αναχρηματοδότηση ομολόγου ύψους €500 εκατ. που λήγει τον Σεπτέμβριο του 2026. Snapshot powered by AI

Όπως αποκάλυψε ο CEO του ΟΤΕ Κώστας Νεμπής στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026, η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια διαφοροποίησης των πηγών εσόδων για την εταιρεία, αλλά και της ενίσχυσης των περιθωρίων, καθώς οι δραστηριότητες τηλεφωνίας και οι υπηρεσίες τηλεόρασης ,αναπτύσσονται μεν, αλλά με χαμηλούς ρυθμούς..

Η συμφωνία με το NATO αναμένεται να έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στις αναπτυξιακές δυνατότητες του ΟΤΕ από αυτό που δείχνει το ποσό των 45 εκατ. ευρώ, καθώς δείχνει τον βαθμό ετοιμότητας του ομίλου να αναλαμβάνει project που σχετίζονται με τον πολλά υποσχόμενο τομέα της Άμυνας και την προσαρμοστικότητα του στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της διεθνούς αγοράς.

Πρόκειται για συμφωνία που ενισχύει το προφίλ του ΟΤΕ στο εξωτερικό και επεκτείνει τις δυνατότητες του για μελλοντικές συνεργασίες και με άλλους οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), με στόχο τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων του.

Επιπλέον ο OΤΕ ρίχνει ακόμα μεγαλύτερο βάρος σε τεχνολογικούς τομείς υψηλής ανάπτυξης, όπως το AI, το cloud και η κυβερνοασφάλεια.

Όπως ανέφερε ο κ. Νεμπής , ο όμιλος έχει θέσει σε λειτουργία τα πρώτα AI agents για διαδικασίες προμηθειών, οικονομικών υπηρεσιών και ανθρώπινου δυναμικού, υποστηρίζοντας παράλληλα τους εταιρικούς πελάτες στον δικό τους μετασχηματισμό, ενώ έχει ήδη παρουσιάσει πρόταση υπηρεσιών cloud που περιλαμβάνει GPU as a Service.

Γενικότερα το AI και τα δεδομένα έχουν εξελιχθεί πλέον σε έναν πολύ βασικό πυλώνα μετασχηματισμού και ανάπτυξης του ομίλου, με την Τεχνητή Νοημοσύνη να αξιοποιείται μεταξύ άλλων στη διαχείριση δικτύου, στην ανάπτυξη λογισμικού, στην εξυπηρέτηση πελατών και στην ενίσχυση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.

Ο Κώστας Νεμπής ανέφερε μάλιστα στους αναλυτές ότι ο όμιλος έχει τη φιλοδοξία να εξελιχθεί σταδιακά σε μια AI-native εταιρεία. Την ίδια στιγμή, ενσωματώνει δυνατότητες AI και στις εμπορικές του υπηρεσίες, ώστε να προσφέρει πιο εξατομικευμένες εμπειρίες στους πελάτες και να ενισχύσει τη διαφοροποίησή του στην αγορά.

Σταθερότητα στα αποτελέσματα Β΄τριμήνου

Σε ότι αφορά στα αποτελέσματα, τα έσοδα το Β’ τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε €855,8 εκατ., παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητα σε ετήσια βάση, καθώς η σημαντική αύξηση των εσόδων από System Solutions, η συνεχιζόμενη ανάπτυξη στην κινητή και οι θετικές τάσεις στη σταθερή, αντιστάθμισαν τη μείωση στα έσοδα από υπηρεσίες διεθνούς χονδρικής, κυρίως λόγω της προγραμματισμένης σταδιακής κατάργησης ορισμένων δραστηριοτήτων. Εξαιρουμένης της επίδρασης του εν λόγω παράγοντα, τα έσοδα διατήρησαν τη δυναμική τους, σημειώνοντας αύξηση 8% σε ετήσια βάση.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) αυξήθηκε περαιτέρω στο τρίμηνο, κατά 3,0% σε ετήσια βάση, στα €343,3 εκατ. Το αντίστοιχο περιθώριο διαμορφώθηκε σε 40,1%, έναντι 39,0% το Β’ τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από υπηρεσίες, υψηλότερων λοιπών λειτουργικών εσόδων – συμπεριλαμβανομένων περίπου €3 εκατ. από πωλήσεις χαλκού – καθώς και των συνεχιζόμενων εξοικονομήσεων, ιδίως στο κόστος προσωπικού και μάρκετινγκ κατά περίπου €2 εκατ. και €7 εκατ. αντίστοιχα.

Τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε €203,3 εκατ., αυξημένα κατά 5,9% σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, κυρίως λόγω αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) στο τρίμηνο.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν σε €156,9 εκατ. στο Β’ τρίμηνο του 2026, μειωμένες κατά 7,7% σε σύγκριση το Β’ τρίμηνο του 2025. Η μείωση οφείλεται κυρίως σε χαμηλότερες πληρωμές για τηλεοπτικό περιεχόμενο στο τρίμηνο, ενώ παράλληλα η Εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυο FTTH καθώς και να αναπτύσσει το δίκτυο 5G Stand Alone (SA), το οποίο υποστηρίζει την υπηρεσία 5G WiFi (FWA).

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €149,6 εκατ. στο Β’ τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με €160,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, καθώς οι χαμηλότερες επενδύσεις αντισταθμίστηκαν κυρίως από χρονικές διαφορές στις καταβολές φόρου εισοδήματος. Οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές αναμένεται να επανέλθουν σε κανονικά επίπεδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, ενώ η Εταιρεία παραμένει σε τροχιά επίτευξης των στόχων της για το σύνολο του έτους.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2026 διαμορφώθηκε σε €405,3 εκατ. και αντιστοιχεί σε 0,3 φορές το προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL) σε δωδεκάμηνη βάση. Ομόλογο ύψους €500 εκατ., στα 0,875%, λήγει τον Σεπτέμβριο του 2026. Η Εταιρεία σκοπεύει να αναχρηματοδoτήσει το μεγαλύτερο μέρος από το εν λόγω ομόλογο.