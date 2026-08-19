Στη Βρετανία κάνουν μάθημα στους μετανάστες ότι... «ο βιασμός δεν επιτρέπεται»!

Νέες οδηγίες προς τους αιτούντες άσυλο στη Βρετανία εξηγούν με ιδιαίτερα σαφή τρόπο βασικές αρχές της βρετανικής νομοθεσίας σχετικά με την ισότητα των φύλων, την προσωπική ελευθερία και τη... συναίνεση στις σεξουαλικές σχέσεις. Δηλαδή, ότι ο βιασμός... «απαγορεύεται»!

Το υπουργείο Εσωτερικών έχει εκδώσει ειδικό ενημερωτικό οδηγό για όσους φτάνουν στη χώρα και ζητούν άσυλο, στον οποίο επισημαίνεται ότι «άνδρες και γυναίκες είναι ίσοι».

«Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες μπορούν να εργάζονται, να σπουδάζουν, να ταξιδεύουν και να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις», αναφέρεται στον οδηγό.

Οι αρχές διευκρινίζουν ότι καμία γυναίκα δεν χρειάζεται την άδεια του συζύγου, του πατέρα, του αδελφού ή οποιουδήποτε άλλου άνδρα για να κάνει τα παραπάνω.

Παράλληλα, τονίζεται ότι άνδρες και γυναίκες αντιμετωπίζονται ισότιμα από τον νόμο, τους εργοδότες, τα σχολεία, τα νοσοκομεία και την αστυνομία και ότι αποτελεί παράνομη διάκριση η άδικη μεταχείριση κάποιου λόγω του φύλου του.

Προειδοποιήσεις για τον έλεγχο και την κακοποίηση

Ο οδηγός προχωρά ακόμη περισσότερο, προειδοποιώντας τους μετανάστες ότι δεν επιτρέπεται να εμποδίζουν μια γυναίκα να εργάζεται ή να σπουδάζει, να ελέγχουν τι φορά ή πού πηγαίνει, να την απομονώνουν από φίλους και συγγενείς ή να λαμβάνουν αποφάσεις για λογαριασμό της χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Οι βρετανικές αρχές υπογραμμίζουν επίσης ότι είναι παράνομο να τραυματίζει, να απειλεί ή να ελέγχει κάποιος τον σύντροφό του ή άλλα μέλη της οικογένειάς του.

«Κατανοούμε ότι η άφιξη σε μια νέα χώρα μπορεί να είναι δύσκολη και ότι οι νόμοι και τα έθιμα μπορεί να διαφέρουν από εκείνα της χώρας σας», αναφέρει το ενημερωτικό υλικό.

Παράλληλα, οι αιτούντες άσυλο ενημερώνονται ότι η παραβίαση της βρετανικής νομοθεσίας μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες, όπως προβλήματα με την αστυνομία, απώλεια της κρατικής υποστήριξης ή ακόμη και επιπτώσεις στην εξέταση της αίτησης ασύλου.

Ειδική αναφορά στη συναίνεση και τον βιασμό

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη σεξουαλική συναίνεση. Ο οδηγός εξηγεί ότι η συναίνεση απαιτείται σε κάθε σεξουαλική επαφή, ακόμη και μεταξύ συζύγων ή ανθρώπων που βρίσκονται σε σχέση.

«Αν κάνετε σεξ με κάποιον χωρίς τη συναίνεσή του, αυτό ονομάζεται βιασμός», αναφέρεται χαρακτηριστικά, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο βιασμός αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκημα στη Βρετανία και μπορεί να οδηγήσει σε φυλάκιση.

Οι οδηγίες διευκρινίζουν ακόμη ότι ένα άτομο μπορεί να αλλάξει γνώμη οποιαδήποτε στιγμή, ακόμη και αν είχε προηγουμένως συμφωνήσει. Επιπλέον, κάποιος που κοιμάται, είναι μεθυσμένος ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει δώσει συναίνεση.

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Υπό το φως πρόσφατων υποθέσεων

Η δημοσιοποίηση των οδηγιών έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία στη Βρετανία έχουν καταγραφεί αρκετές σοβαρές υποθέσεις σεξουαλικών εγκλημάτων με κατηγορούμενους που είχαν ζητήσει άσυλο.

Σε μία από τις υποθέσεις που αναφέρονται στο δημοσίευμα, δύο άνδρες καταδικάστηκαν για τον βιασμό μιας γυναίκας σε παραλία του Μπράιτον, ενώ ένας τρίτος άνδρας καταδικάστηκε επειδή κατέγραψε την επίθεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι δύο δράστες, ο Αιγύπτιος Ibrahim Alshafe, 26 ετών, και ο Ιρανός Abdulla Ahmadi, 26 ετών, είχαν γνωριστεί μήνες νωρίτερα, αφού είχαν φτάσει στη Βρετανία με μικρό σκάφος από τη Γαλλία.

Ένας τρίτος άνδρας, ο Αιγύπτιος Karin Al-Danasurt, 21 ετών, ο οποίος διέμενε στο ίδιο κατάλυμα ασύλου με τον Alshafe στο West Sussex, κατέγραψε την επίθεση.

Σε διαφορετική υπόθεση, ο Αφγανός Ahmad Mulakhil, ο οποίος είχε επίσης φτάσει στη Βρετανία με μικρό σκάφος, καταδικάστηκε για επίθεση σε 12χρονη μαθήτρια στο Nuneaton. Σύμφωνα με την υπόθεση, ο άνδρας την οδήγησε σε απομονωμένο σημείο, όπου τη βίασε και κατέγραψε την επίθεση.

Οι συγκεκριμένες υποθέσεις έχουν εντείνει τη δημόσια συζήτηση στη Βρετανία σχετικά με την ένταξη των αιτούντων άσυλο, την προστασία των γυναικών και των παιδιών και την ανάγκη ενημέρωσης όσων φτάνουν στη χώρα για τους νόμους και τις κοινωνικές αρχές που ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι οδηγίες του υπουργείου Εσωτερικών επιχειρούν να καταστήσουν σαφές ότι η ισότητα των φύλων, η αυτονομία του ατόμου και η συναίνεση στις σεξουαλικές σχέσεις αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της βρετανικής νομοθεσίας.