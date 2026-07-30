Διακοπές νερού την Πέμπτη (30/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 30 Ιουλίου, διακοπές στην υδροδότηση.

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Διακοπές νερού την Πέμπτη (30/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α)
    Ελπίδος και Επισκοπής
  • ΑΘΗΝΑ (ΓΚΥΖΗ)
    Πάλλη και Αμφείας
  • ΒΑΡΗ
    Μυκόνου και Σερίφου
  • ΒΥΡΩΝΑΣ (ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ)
    Φλέμινγκ και Αλικαρνασσού
  • ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
    Βλαχάβα και Γκιώνας
  • ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
    Θεοδωρίδη και Υψηλάντου
  • ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
    Θράκης και Σολωμού
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