Διακοπές νερού την Πέμπτη (30/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 30 Ιουλίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α)
Ελπίδος και Επισκοπής
- ΑΘΗΝΑ (ΓΚΥΖΗ)
Πάλλη και Αμφείας
- ΒΑΡΗ
Μυκόνου και Σερίφου
- ΒΥΡΩΝΑΣ (ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ)
Φλέμινγκ και Αλικαρνασσού
- ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
Βλαχάβα και Γκιώνας
- ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
Θεοδωρίδη και Υψηλάντου
- ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Θράκης και Σολωμού
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