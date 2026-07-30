ΣΥΡΙΖΑ: Σε πρώτο πλάνο η οργανωτική ανασυγκρότηση - Νέο άνοιγμα σε Οικολόγους Πράσινους

Μετά την επικοινωνία με το ΠΡΑΤΤΩ η Ρένα Δούρου συναντάται σήμερα με στελέχη των Οικολόγων Πράσινων

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΣΥΡΙΖΑ: Σε πρώτο πλάνο η οργανωτική ανασυγκρότηση - Νέο άνοιγμα σε Οικολόγους Πράσινους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινά νέα φάση οργανωτικής ανασυγκρότησης με συγκρότηση Περιφερειακών Εκλογικών Επιτροπών σε όλη τη χώρα.
  • Οι νέες επιτροπές έχουν ως στόχο την ενεργοποίηση των τοπικών οργανώσεων και την προετοιμασία ψηφοδελτίων σε κάθε νομό.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να ενισχύσει την πολιτική του παρουσία στις τοπικές κοινωνίες και να αναδείξει τα τοπικά προβλήματα.
  • Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Ρένα Δούρου, συναντάται με στελέχη των Οικολόγων Πράσινων για διεύρυνση συνεργασιών στον προοδευτικό χώρο.
  • Υπάρχει προσπάθεια πολιτικής συνεννόησης και κοινής δράσης με την κίνηση ΠΡΑΤΤΩ, ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.
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Σε νέα φάση οργανωτικής ανασυγκρότησης και πολιτικής εξωστρέφειας εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, επιχειρώντας να συνδυάσει την εκλογική του προετοιμασία με το άνοιγμα διαύλων επικοινωνίας προς όμορους πολιτικούς χώρους.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου αποφασίστηκε η συγκρότηση Περιφερειακών Εκλογικών Επιτροπών σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ ορίστηκαν και οι συντονιστές τους. Την εισήγηση παρουσίασε ο γραμματέας Οργανωτικού, Γιάννης Μπουλέκος, παρουσία στελεχών της Πολιτικής Γραμματείας.

Οι νέες επιτροπές αναλαμβάνουν να ενεργοποιήσουν τις οργανωτικές δομές του κόμματος στις περιφέρειες, να συντονίσουν την πολιτική δράση και να προχωρήσουν στην προετοιμασία των ψηφοδελτίων σε κάθε νομό. Παράλληλα, καλούνται να ενισχύσουν την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στις τοπικές κοινωνίες, αναδεικνύοντας τα προβλήματα κάθε περιοχής και παρουσιάζοντας τις προγραμματικές προτάσεις του κόμματος.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ από την περίοδο των εσωτερικών ανακατατάξεων σε μια φάση εκλογικής ετοιμότητας, με περισσότερο βάρος στην οργανωτική συγκρότηση και στην πολιτική παρουσία εκτός των κεντρικών γραφείων.

Άνοιγμα προς Οικολόγους και ΠΡΑΤΤΩ

Την ίδια στιγμή, η Κουμουνδούρου επιχειρεί να διευρύνει τις πολιτικές της επαφές. Σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουλίου, στις 10:30, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, θα συναντηθεί με στελέχη των Οικολόγων Πράσινων στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Α’ Θεσσαλονίκης.

Η συνάντηση έρχεται σε συνέχεια της επικοινωνίας που είχε η Ρένα Δούρου με τον επικεφαλής της πολιτικής κίνησης ΠΡΑΤΤΩ, Νίκο Κοτζιά, κατά την οποία τέθηκε η ανάγκη πολιτικής συνεννόησης και κοινής δράσης.

Οι επαφές αυτές αποτυπώνουν την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για συνεργασίες στον ευρύτερο προοδευτικό και αριστερό χώρο, την ώρα που παράλληλα συγκροτεί τον οργανωτικό μηχανισμό με τον οποίο θα προετοιμαστεί για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

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