ΣΥΡΙΖΑ υπέρ Ζωής για τον… «οίστρο»

Στήριξη και στις εκπροσώπους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που χαρακτηρίστηκαν ως «ξανθά πουλέν»

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΣΥΡΙΖΑ υπέρ Ζωής για τον… «οίστρο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Σεξιστικές αντιλήψεις που είναι βαθιά ριζωμένες στον δημόσιο λόγο καταγγέλλει ο τομέας Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας τη στήριξή του στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για τα όσα ειπώθηκαν εναντίον της από τον πρωθυπουργό, αλλά και στις εκπροσώπους της ΕΛΑΣ για τις αναφορές του Δημήτρη Καιρίδη.

«Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στον “οίστρο” της Ζωής Κωνσταντοπούλου, όπως και του Δημήτρη Καιρίδη στα “ξανθά πουλέν του Τσίπρα”, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ατυχείς διατυπώσεις. Αποτυπώνουν μια βαθιά ριζωμένη σεξιστική αντίληψη που εξακολουθεί να διαπερνά τον δημόσιο λόγο», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο τομέας Δικαιωμάτων, επικεφαλής του οποίου είναι η Έλενα Ακρίτα.

Όπως τονίζεται, «ο σεξισμός δεν είναι απλώς λεκτικός εκτροχιασμός και σίγουρα δεν είναι ανεκτή μορφή πολιτικής αντιπαράθεσης. Αναπαράγει έμφυλα στερεότυπα για να απαξιώνει τις γυναίκες όχι για τις θέσεις τους, αλλά για το φύλο τους. Τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση ούτε στην πολιτική ούτε στη δημοκρατία. Η καταδίκη τους δεν μπορεί να είναι επιλεκτική ούτε να εξαρτάται από την κομματική ταυτότητα της γυναίκας για την οποία προορίζονται».

«Καλούμε όλα τα πολιτικά κόμματα και ιδιαίτερα όσους κατέχουν δημόσια αξιώματα, να σταματήσουν ευφυολογήματα σεξισμού και διακρίσεων που εκχυδαΐζουν τον δημόσιο διάλογο. Η ισότητα, ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια είναι αδιαπραγμάτευτες δημοκρατικές αξίες», καταλήγει η ανακοίνωση.

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