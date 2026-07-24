Μητσοτάκης κατά Κωνσταντοπούλου: Βρίσκεται σε κάποιου είδους οίστρο

Snapshot Κατά τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση στη Βουλή προκλήθηκε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου διέκοπτε συνεχώς τον πρωθυπουργό, ο οποίος σχολίασε ότι βρίσκεται σε «κάποιου είδους οίστρο».

Η Κωνσταντοπούλου διαμαρτυρήθηκε ότι το σχόλιο είχε φύλο-προκαταλήψεις, προκαλώντας αντίδραση στην ολομέλεια της Βουλής.

Ο Μητσοτάκης ζήτησε κατανόηση για την Κωνσταντοπούλου, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω, αφήνοντας υπονοούμενο που έγινε κατανοητό από την αίθουσα. Snapshot powered by AI

Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πρωτολογίας του πρωθυπουργού επί της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση στη Βουλή.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διέκοπτε συνεχώς τον πρωθυπουργό, με τον κ. Μητσοτάκη να σχολιάζει: «στο λίγο χρόνο που έχω παρά τις επίμονες προσπάθειες της κας Κωνσταντοπούλου που βρίσκεται σε κάποιου είδους οίστρο μάλλον είναι η μέρα που γιορτάζουμε την δημοκρατία και είστε τόσο υπερδραστήρια».

Η κα Κωνσταντοπούλου διαμαρτυρήθηκε λέγοντας ότι ειπώθηκε αυτό επειδή είναι γυναίκα προκαλώντας την αντίδραση της ολομέλειας.

«Αντιμετωπίστε την κα Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει», αντέτεινε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος προς τον Πρόεδρο της Βουλής, με την κα Κωνσταντοπούλου να ρωτάει: «τι εννοείτε;» και τον κ. Μητσοτάκη να απαντά: «Όλοι κατάλαβαν κυρία μου τι εννοώ όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια».