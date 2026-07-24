Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: Αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός, εσείς παραβιάσατε τη λαϊκή εντολή

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατήγγειλε την αντιπολίτευση για άρνηση και υπονόμευση των προτάσεων για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, χαρακτηρίζοντας τη στάση τους αντιθεσμική και ένδειξη πολιτικής ανεπάρκειας.

Ειδικά το ΠΑΣΟΚ κατηγορήθηκε για αμήχανη στάση, καθώς δήλωσε «παρών» που ισοδυναμεί με απουσία στην ψηφοφορία.

Ο κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ για την απουσία του από τη Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

Υπογράμμισε ότι η συζήτηση συμπίπτει με την επέτειο της επιστροφής της Δημοκρατίας και τόνισε την ανάγκη τιμής των αγωνιστών και της οικοδόμησης του κοινοβουλευτισμού. Snapshot powered by AI

Σφοδρή και ολομέτωπη επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και το Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τόσο κατά τη δευτερολογία του, όσο και κατά την τριτολογία του κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

«Εκτροπή ήταν όταν κατέβηκαν τα τανκς, όχι το 41% που μας έδωσε ο ελληνικός λαός»

Ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος προς το Νίκο Ανδρουλάκη, τόνισε: «Λυπάμαι που μετατρέψατε αυτή την κορυφαία συζήτηση σε μία συζήτηση προ ημερησίας ανταλλαγή επιχειρημάτων μεταξύ μας. Επιλέξατε να μιλήσετε όσο το δυνατόν λιγότερο για το Σύνταγμα για να μην αναδείξετε την ένδεια των επιχειρημάτων σας».

«Το 41% που μας έδωσε ο ελληνικός λαός το ονομάζετε εκτροπή. Εκτροπή ήταν όταν κατέβηκαν τα τανκς», συνέχισε και σε οργισμένο ύφος και πρόσθεσε: «Να έχετε αίσθηση των λέξεων που χρησιμοποιείτε »

«Θα ζητήσουμε λαϊκή νομιμοποίηση και για αυτές τις αλλαγές», είπε και συνέχισε: «Οι πολίτες ξέρουν γιατί ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ».

«Το ΠΑΣΟΚ παραβίασε την εντολή του ελληνικού λαού, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα!»

Στη δευτερολογία του και απαντώντας στα πυρά του Νίκου Ανδρουλάκη, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε αρχικά πως «“αφεντικό” είναι πάντα ο ελληνικός λαός που 3 φορές μας επέτρεψε να ασκούμε τη διακυβέρνηση και να λογοδοτούμε απέναντι του και αυτός είναι που θα αποφασίσει και τώρα». Και συνέχισε: «Εάν κάποιος έχει παραβιάσει την εντολή του ελληνικού λαού είσαστε εσείς! Γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Τρίτο κόμμα ήσασταν».

Η πρωτολογία του πρωθυπουργού

Κατά την πρωτολογία του, ο πρωθυπουργός, αναφέρθηκε σε τρεις κατά την κρίση του σημαίνουσες πρωτοβουλίες της ΝΔ για την Συνταγματική Αναθεώρηση:

Επέκταση της επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές και για τους εντός επικρατείας ψηφοφόρους . Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός σχολίασε πως έτσι θα περιοριστεί και το φαινόμενο της αποχής.

. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός σχολίασε πως έτσι θα περιοριστεί και το φαινόμενο της αποχής. Θεσμική θωράκιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης . Έχουμε ήδη νομοθετήσει προς αυτή την κατεύθυνση, η κυβέρνηση να λαμβάνει υπόψη της την ψήφο της ολομέλειας των δικαστηρίων. Προτείνουμε τη θεσμική κατοχύρωση αυτής της πολιτικής, με την κυβέρνηση υποχρεωτικά να επιλέγει μεταξύ τριών υποψηφίων που οι ίδιοι οι δικαστές επιλέγουν.

. Έχουμε ήδη νομοθετήσει προς αυτή την κατεύθυνση, η κυβέρνηση να λαμβάνει υπόψη της την ψήφο της ολομέλειας των δικαστηρίων. Προτείνουμε τη θεσμική κατοχύρωση αυτής της πολιτικής, με την κυβέρνηση υποχρεωτικά να επιλέγει μεταξύ τριών υποψηφίων που οι ίδιοι οι δικαστές επιλέγουν. Αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. «Υπάρχει μια συμφωνία σε αυτή την αίθουσα, ότι δεν μπορούμε εμείς οι βουλευτές να μετατρεπόμαστε σε εισαγγελείς. Και με την πρότασή μας επιστρέφει η διερεύνηση στη Δικαιοσύνη. (…) Η Βουλή πρέπει να περιορίζεται στην τελική απόφαση της άσκησης δίωξης σε έναν βουλευτή με ονομαστική ψηφοφορία».

«Το δήθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ δηλώνει αμήχανα ένα “παρών” που ισοδυναμεί με “απών”»

Αναφορικά με τη συζήτηση στην Επιτροπή της Βουλής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο πρωθυπουργός, επεσήμανε πως υποστήριξε την «ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις». «Η αντιπολίτευση αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων», τόνισε και συνέχισε: «Τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν στην τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος».

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, σύμφωνα με τα άρθρα 110 του Συντάγματος και 119 του Κανονισμού της Βουλής, 2η ημέρα συνεδρίασης Eurokinissi

Εξαπέλυσε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως «το δήθεν υπεύθυνο» κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «δηλώνει αμήχανα ένα “παρών” που ισοδυναμεί με “απών”». «Όποιος διατείνεται ότι τάχα δεν δίνει, τώρα, «λευκή επιταγή» περιφρονεί τη λαϊκή επιλογή», συνέχισε.

Σε αυτό το πλαίσιο, κλιμακώνοντας τα πυρά του κατά του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, σημείωσε πως «μετά από 52 χρόνια δημοκρατικής ζωής, έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά να τις υπονομεύουν επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία», σημειώνοντας πως πρόκειται για «στάση αντιθεσμική και πολιτικής ανεπάρκειας».

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, σύμφωνα με τα άρθρα 110 του Συντάγματος και 119 του Κανονισμού της Βουλής, 2η ημέρα συνεδρίασης Eurokinissi

«Η ΝΔ αντιπαραθέτει μία καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άρθρων και διατάξεων, επιμένοντας στις συνθέσεις», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Δείτε την ομιλία του πρωθυπουργού:

«Αναρωτιέμαι πως κάποια κόμματα που αδυνατούν να αντιληφθούν τα βασικά, θεωρούν πως μπορούν να διαχειριστούν τα σύνθετα ζητήματα της διακυβέρνησης», σχολίασε παράλληλα ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος προς την αντιπολίτευση.

«Η χώρα πρέπει να αποκτήσει νέο Σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή»

Στην έναρξη της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει νέο Σύνταγμα «που να συμβαδίζει με την εποχή μας». Παρατήρησε δε πως «η συζήτηση συμπίπτει με την 52η επέτειο της επιστροφής της Δημοκρατίας», σημειώνοντας πως αποτελεί «ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη χούντα και όσους οικοδόμησαν τον κοινοβουλευτισμό».

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, σύμφωνα με τα άρθρα 110 του Συντάγματος και 119 του Κανονισμού της Βουλής, 2η ημέρα συνεδρίασης Eurokinissi

Αιχμές κατά ΣΥΡΙΖΑ για την απουσία από τη Δεξίωση στο Προεδρικό

Συνεχάρη τη Ρένα Δούρου για την ανάληψη της προεδρίας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, ασκώντας ωστόσο κριτική για το γεγονός ότι το κόμμα δεν θα δώσει το παρών στη Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για τα 52 χρόνια από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, σύμφωνα με τα άρθρα 110 του Συντάγματος και 119 του Κανονισμού της Βουλής, 2η ημέρα συνεδρίασης Eurokinissi

«Κάνετε λάθος που δεν έρχεστε να τιμήσετε τους αγωνιστές της δημοκρατίας, ξεχάσατε ότι όταν συγκυβερνούσατε με τον ακροδεξιό κύριο Καμμένο, πηγαίνατε στη δεξίωση», παρατήρησε ο πρωθυπουργός.

«Βρίσκεται σε κάποιου είδους οίστρο η κ. Κωνσταντοπούλου»

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά την πρωτολογία του πρωθυπουργού, σημειώθηκε μεγάλη ένταση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η κ. Κωνσταντοπούλου διέκοπτε συνεχώς τον πρωθυπουργό, με τον κ. Μητσοτάκη να σχολιάζει: «στο λίγο χρόνο που έχω παρά τις επίμονες προσπάθειες της κας Κωνσταντοπούλου που βρίσκεται σε κάποιου είδους οίστρο μάλλον είναι η μέρα που γιορτάζουμε την δημοκρατία και είστε τόσο υπερδραστήρια».

Η κα Κωνσταντοπούλου διαμαρτυρήθηκε λέγοντας ότι ειπώθηκε αυτό επειδή είναι γυναίκα προκαλώντας την αντίδραση της ολομέλειας.

«Αντιμετωπίστε την κα Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει», αντέτεινε ο πρωθυπουργός με την κα Κωνσταντοπούλου να ρωτάει: «τι εννοείτε;» και τον κ. Μητσοτάκη να απαντά: «Όλοι κατάλαβαν κυρία μου τι εννοώ όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια».

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