Βουλή: Η μάχη του Συντάγματος ξεκινά – Ο Μητσοτάκης ανοίγει μέτωπο για την Ελλάδα του 2030

Snapshot Η κυβέρνηση προωθεί σημαντικές συνταγματικές αλλαγές που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό του κράτους και τη διαμόρφωση της Ελλάδας του 2030.

Βασικά σημεία της πρότασης περιλαμβάνουν αλλαγές στη μονιμότητα στο Δημόσιο, ενίσχυση της συμμετοχής της Δικαιοσύνης στην επιλογή ηγεσίας και νέα διαδικασία διερεύνησης ποινικών ευθυνών κυβερνητικών στελεχών.

Η αλλαγή του άρθρου 16 για τη συνταγματική κατοχύρωση των μη κρατικών πανεπιστημίων αναμένεται να προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για αντιφατική στάση, επισημαίνοντας την ανάγκη στήριξης των αλλαγών για τον εκσυγχρονισμό της χώρας.

Η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί πεδίο πολιτικής σύγκρουσης για το μέλλον του κράτους και την πολιτική κυριαρχία της επόμενης ημέρας. Snapshot powered by AI

Η ώρα της μεγάλης θεσμικής αναμέτρησης έφτασε. Η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση μεταφέρεται στην Ολομέλεια της Βουλής και η κυβέρνηση επιχειρεί να την αναδείξει σε μια από τις κορυφαίες πολιτικές μάχες της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Η διαδικασία έχει περάσει από την Επιτροπή Αναθεώρησης και η Ολομέλεια αναμένεται σήμερα να συζητήσει τις προτάσεις πριν από τις ψηφοφορίες που θα κρίνουν ποια άρθρα θα μπουν στην επόμενη φάση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη χαράξει τη γραμμή με την οποία η Νέα Δημοκρατία θα προσέλθει στη συζήτηση: η αναθεώρηση δεν αποτελεί μια απλή τεχνική διαδικασία αλλαγής άρθρων, αλλά μια «τομή» που, όπως υποστηρίζει το Μέγαρο Μαξίμου, μπορεί να διαμορφώσει το θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας των επόμενων δεκαετιών.

Στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ ο πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής στρατηγικής, μιλώντας για αλλαγές «συγχρονισμένες με τις απαιτήσεις των καιρών» και καλώντας τους βουλευτές του κόμματος να μεταφέρουν στη Βουλή τη σημασία της αναθεώρησης.

«Οι αλλαγές της ΝΔ για το Σύνταγμα είναι τομή για την Ελλάδα του 2030», ήταν το βασικό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επιχειρεί να συνδέσει τη συνταγματική αναθεώρηση με το μεγάλο κυβερνητικό αφήγημα του εκσυγχρονισμού του κράτους.

Από το Δημόσιο μέχρι τη Δικαιοσύνη – Η ατζέντα των μεγάλων αλλαγών

Στην πρώτη γραμμή της κυβερνητικής πρότασης βρίσκονται αλλαγές που αφορούν τη λειτουργία του κράτους και τη σχέση πολίτη – θεσμών.

Ένα από τα βασικά σημεία είναι η αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης της μονιμότητας στο Δημόσιο. Η κυβέρνηση θέλει να συνδέσει τη συνταγματική προστασία των δημοσίων υπαλλήλων με ένα νέο μοντέλο αξιολόγησης, υποστηρίζοντας ότι η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών πρέπει να αποτελεί κεντρικό κριτήριο.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη Δικαιοσύνη. Η ΝΔ προτείνει μεγαλύτερη συμμετοχή της ίδιας της Δικαιοσύνης στην επιλογή της ηγεσίας της, σε μια προσπάθεια που παρουσιάζεται ως ενίσχυση της ανεξαρτησίας των θεσμών. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η αλλαγή της διαδικασίας διερεύνησης πιθανών ποινικών ευθυνών κυβερνητικών στελεχών. Ο πρωθυπουργός έθεσε ξεκάθαρα το δίλημμα: «Η Βουλή δεν μπορεί να μετατρέπεται σε δικαστήριο με βάση κομματικές σκοπιμότητες».

Η κυβερνητική θέση είναι ότι πρέπει να υπάρχει θεσμική διαδικασία που θα προστατεύει τόσο την πολιτική ζωή από αυθαίρετες διώξεις όσο και την ανάγκη πραγματικού ελέγχου όταν υπάρχουν σοβαρές υποθέσεις.

Άρθρο 16: Η μάχη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Το μεγαλύτερο πολιτικό φορτίο αναμένεται να συγκεντρώσει η αλλαγή του άρθρου 16 και η συνταγματική κατοχύρωση των μη κρατικών πανεπιστημίων.

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να παραμένει εξαίρεση στην Ευρώπη και υποστηρίζει πως η αναθεώρηση θα ανοίξει τον δρόμο για ένα νέο εκπαιδευτικό τοπίο, με περισσότερες επιλογές για τους φοιτητές και μεγαλύτερη εξωστρέφεια για τη χώρα.

Η αντιπολίτευση, ωστόσο, αναμένεται να δώσει σκληρή μάχη, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή του Συντάγματος δεν πρέπει να οδηγήσει σε υποβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου.

Το άρθρο 16 αναμένεται να γίνει το σημείο όπου θα αποτυπωθεί η μεγαλύτερη ιδεολογική σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και το δίλημμα των 180 ψήφων

Πέρα όμως από την ουσία των αλλαγών, η πολιτική αντιπαράθεση έχει ήδη ξεκινήσει γύρω από τη στάση του ΠΑΣΟΚ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να ανεβάσει τους τόνους, κατηγορώντας τη Χαριλάου Τρικούπη για αντιφατική στάση. «Είναι απαράδεκτο ένα θεσμικό, υποτίθεται, κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ να συμφωνεί στην Αναθεώρηση με 15 από τις θέσεις μας και μετά να κρύβεται πίσω από ένα δειλό "παρών", που το κάνει απόν από τη μάχη για τον εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της πατρίδας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πολιτική αμηχανία: από τη μία πλευρά συμφωνεί με σημαντικές αλλαγές, από την άλλη αποφεύγει να στηρίξει τις κυβερνητικές προτάσεις.

Ο πρωθυπουργός μάλιστα έδωσε και ιστορική διάσταση στην κριτική του: «Θα το καταγράψει η Ιστορία, δείχνοντας ποιο κόμμα θέλει και μπορεί να συγκρουστεί με τις αγκυλώσεις του χθες και ποιες δυνάμεις προτιμούν να μένουν αμήχανοι θεατές».

Το Σύνταγμα ως πολιτικό στοίχημα για την επόμενη ημέρα

Πίσω από τη θεσμική συζήτηση υπάρχει και μια βαθύτερη πολιτική στόχευση.

Η κυβέρνηση θέλει να εμφανιστεί ως η δύναμη που αλλάζει το κράτος και προετοιμάζει τη χώρα για τη νέα εποχή. Στο κυβερνητικό αφήγημα μπαίνουν ζητήματα όπως η κλιματική κρίση, η τεχνολογική επέλαση, η προστασία της στέγης και η δημοσιονομική σταθερότητα.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για συνταγματική θωράκιση της χώρας απέναντι σε μελλοντικές δημοσιονομικές εκτροπές, αλλά και για προστασία των πολιτών από την επιβολή ετεροχρονισμένων φόρων.

Παράλληλα, η κυβέρνηση θέλει να κατοχυρώσει συνταγματικά την υποχρέωση της Πολιτείας να αντιμετωπίζει το ζήτημα της προσιτής κατοικίας, ένα θέμα που πλέον βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της κοινωνίας.

Η νέα πολιτική σύγκρουση μόλις ξεκινά

Η συζήτηση στη Βουλή δεν θα αφορά μόνο τις διατάξεις του Συντάγματος. Θα αποτελέσει μια μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση για το μοντέλο κράτους που θέλει κάθε πλευρά.

Η κυβέρνηση θα μιλήσει για μεταρρύθμιση, εκσυγχρονισμό και υπέρβαση των παλιών αγκυλώσεων. Η αντιπολίτευση θα επιχειρήσει να μεταφέρει τη συζήτηση στη λειτουργία των θεσμών, στη λογοδοσία και στην ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Σε κάθε περίπτωση, η συνταγματική αναθεώρηση έρχεται να γίνει ένα ακόμη μεγάλο πεδίο πολιτικής σύγκρουσης, με το βλέμμα όχι μόνο στο Σύνταγμα του αύριο αλλά και στη μάχη για την πολιτική κυριαρχία της επόμενης ημέρας.

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