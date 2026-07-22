Μητσοτάκης: Αναγνωρίζουμε ότι πολίτες έχουν δυσκολίες, αλλά η πολιτική μας εγγυάται καλύτερες ημέρες

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη για έναν τολμηρό και επαρκώς χρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό της ΕΕ που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις, όπως η άμυνα, η ενεργειακή ασφάλεια και η πράσινη μετάβαση.

Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει περισσότερα με λιγότερα και ζήτησε τη διατήρηση ισχυρών πυλώνων της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και την προώθηση νέων, ίδιων πόρων.

Eπανέλαβε τη στρατηγική σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ασφάλειας των θαλασσών για την Ελλάδα, εκφράζοντας την αντίθεσή της σε επιβολή τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ.

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Στην ανάγκη ο προϋπολογισμός της ΕΕ να είναι μεγαλύτερος, καθώς «οι προκλήσεις απαιτούν και την ανάλογη χρηματοδότηση», στάθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις κοινές του δηλώσεις με τον ομόλογό του της Πορτογαλίας, Λούις Μοντενέγκρο.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε επίσης, πως η Πορτογαλία χρειάστηκε ένα πρόγραμμα στήριξης για να βγει από την κρίση, καθώς «οι βασικές πολιτικές δυνάμεις της χώρας συνεννοήθηκαν για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις», εν αντιθέσει όπως είπε με τη χώρα μας.

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει περισσότερα με λιγότερα»

Αναφερόμενος στο νέο προϋπολογισμό της ΕΕ, ο πρωθυπουργός ανέφερε πως η Ένωση χρειάζεται μια «τολμηρή προσέγγιση», καθώς όπως είπε, «η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει περισσότερα με λιγότερα»

«Η Ευρώπη μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα καλείται να ενισχύσει την άμυνά της, να επιταχύνει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της. Προκλήσεις οι οποίες απαιτούν και την ανάλογη χρηματοδότηση. Δεν μπορούμε να πορευτούμε με ένα προϋπολογισμό σχεδιασμένο για τις ανάγκες του χθες. Χρειαζόμαστε μία τολμηρή προσέγγιση αντάξια των φιλοδοξιών μας και εργαλεία κατάλληλα για επενδύσεις στα ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά: στην άμυνα, στην ενεργειακή ασφάλεια, στις κρίσιμες υποδομές», τόνισε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει περισσότερα με λιγότερα. Αν θέλουμε λοιπόν να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις, οφείλουμε να της εξασφαλίσουμε τα αναγκαία μέσα. Διατηρώντας παράλληλα ισχυρούς τους πυλώνες της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Ενώ η συζήτηση για νέους, ίδιους πόρους πρέπει πια να προχωρήσει».

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, Luis Montenegro, στο Μέγαρο Μαξίμου. Eurokinissi

«Η συζήτηση επικεντρώνεται, συχνά, αποκλειστικά στην καθαρή συνεισφορά ορισμένων κρατών-μελών. Παραγνωρίζεται, ωστόσο, ότι οι οικονομίες αυτές είναι κι οι μεγαλύτεροι ωφελούμενοι της Ενιαίας Αγοράς. Είναι επομένως δίκαιο, αυτό να αποτυπώνεται και στις αποφάσεις μας για τον κοινό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό», επεσήμανε στη συνέχεια.

«Η άμυνα είναι το υπέρτατο κοινό αγαθό»

«Η άμυνα είναι το υπέρτατο κοινό αγαθό», είπε ο πρωθυπουργός και έφερε ως παράδειγμα τη συνεργασία της Ελλάδας με την Πορτογαλία για την αγορά μεταγωγικών αεροσκαφών.

«Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ

Για τη νέα κλιμάκωση στα Στενά του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε πως για τη χώρα μας, «η ελευθερία της ναυσιπλοΐας κι η ασφάλεια των θαλασσών αποτελούν στρατηγικές επιταγές».

Και σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η Ελλάδα είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε επιβολή τελών διέλευσης, σημειώνοντας πως μια τέτοια κίνηση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Υπογράμμισε δε πως «η Ελλάδα παραμένει παρούσα και υπερασπίζεται τις αρχές αυτές μέσω της επιχείρησης ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα».

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, Luis Montenegro, στο Μέγαρο Μαξίμου. Eurokinissi

«Στην Πορτογαλία οι πολιτικές δυνάμεις συνεννοήθηκαν για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις»

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το εάν η Ελλάδα και η Πορτογαλία άφησαν πίσω τους τις πληγές της κρίσης, ο κ. Μητσοτάκης αρχικά υπενθύμισε πως η Πορτογαλία χρειάστηκε ένα μνημόνιο και η χώρα μας τρία: «Η κοινωνία της Ελλάδας υπέφερε για σχεδόν μία δεκαετία. Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών είναι ότι στην Πορτογαλία, οι κύριες πολιτικές δυνάμεις κατάφεραν και συνεννοήθηκαν αμέσως σχετικά με τις δύσκολες μεταρρυθμίσεις τις οποίες έπρεπε να υλοποιήσουν και δεν μπήκαν στον πειρασμό να τις υπονομεύσουν, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητά τους. Αυτό δυστυχώς στην πατρίδα μου δεν έγινε. Και αυτός είναι ο λόγος που χρειαστήκαμε τρία προγράμματα και που η Ελλάδα υστέρησε σημαντικά σε σχέση με την Πορτογαλία στη σύγκλιση με την Ευρώπη την τελευταία δεκαετία. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια αποδείξαμε ότι μπορούμε να αφήσουμε αυτές τις στιγμές πίσω μας».

«Βλέπουμε δυνάμεις που δεν έμαθαν τίποτα από την ιστορία της Ελλάδας»

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «εάν επιστρέφαμε σε εποχές τις οποίες θέλουμε να αφήσουμε ανεπιστρεπτί πίσω μας, τότε οι συνέπειες για αυτό το οποίο κατακτήσαμε με τόσο κόπο θα ήταν δραματικές. Είμαι σίγουρος ότι και ο Luis και εγώ αυτό είναι κάτι που δεν θα το επιτρέψουμε».

«Θα ήταν πολύ εύκολο να ήμασταν σήμερα ευχάριστοι και να μοιράζαμε χρήματα. Το λέω αυτό διότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη πάλι με μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027, όπου δυστυχώς βλέπουμε δυνάμεις να μην έχουν μάθει τίποτα από την ιστορία της Ελλάδας, το 2009, το 2010, το 2011, το 2014, το 2015», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν, βέβαια, και με τη βεβαιότητα, εκ του ασφαλούς, επειδή και οι ίδιοι ίσως ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν εκλογές. Με το αζημίωτο είναι, τζάμπα είναι. Όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να κρατήσουμε σταθερό το τιμόνι».

«Μόνο η πολιτική που ακολουθούμε εγγυάται καλύτερες ημέρες»

Και σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως η κυβέρνηση, αναγνωρίζει και καταλαβαίνει ότι οι «πολίτες έχουν δυσκολίες», προσθέτοντας: «Προσπαθούμε πάντα να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αλλά ξέρουμε ότι μόνο αυτή η πολιτική που ακολουθούμε είναι πολιτική που τελικά εγγυάται καλύτερες μέρες».

«Άριστες οι διμερείς σχέσεις»

Κατά τα άλλα ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως «είμαστε δύο έθνη ναυτικά με ευρεία θαλάσσια παρουσία με μεγάλη διασπορά με παράδοση εξωστρέφειας. Είμαστε δύο κράτη όμως τα οποία συνδέονται και με κάτι ακόμα πιο βαθύ την κατοχύρωση της δημοκρατικής μας πορείας μετά την επώδυνη διπλή εμπειρία της δικτατορίας μέσω της ένταξής μας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Ήταν μια στρατηγική επιλογή την οποία έκαναν και οι δύο χώρες μας που κατάφερε να εδραιώσει το πολίτευμα, το κράτος δικαίου αλλά και τη σταθερότητα. Μια συμμετοχή που με την ταυτόχρονη ένταξη της Ισπανίας ενίσχυσε την μεσογειακή διάσταση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και ανέδειξε τον Ευρωπαϊκό Νότο ως έναν διακριτό πόλο με σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών».

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, Luis Montenegro, στο Μέγαρο Μαξίμου. Eurokinissi

«Οι διμερείς μας σχέσεις, όπως είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε και σήμερα, είναι πραγματικά άριστες και υπάρχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης και των οικονομικών και των εμπορικών μας σχέσεων. Όπως και δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας μας στην άμυνα και των συνεργειών στην αμυντική βιομηχανία, όπου η Πορτογαλία έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα προόδου. Είναι κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και η πρόσφατη επίσκεψη του Έλληνα υπουργού Εθνικής Άμυνας στη Λισσαβόνα και στην Πέζα και είναι πεδία στα οποία συμφωνήσαμε, εργαστούμε, καθώς η γεωπολιτική πραγματικότητα μας αναγκάζει να χτίσουμε μια πιο ισχυρή αμυντική βάση», τόνισε και συνέχισε:

«Και όπως έγινε, άλλωστε σαφές, και στην τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ, η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει ένα πολύ μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης ως προς τη συλλογική της ασφάλεια. Κάτι το οποίο σημαίνει περισσότερες επενδύσεις, περισσότερη κοινή αμυντική παραγωγή, περισσότερη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Και βέβαια, όπως είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενεργοποίηση στην πράξη της Ρήτρας Αμοιβαίας Συνδρομής του Άρθρου 42-7 της Συνθήκης της Ένωσης».

Το μήνυμα του πρωθυπουργού για τις ακραίες καιρικές συνθήκες

Ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε τις δηλώσεις του με αναφορά στον καύσωνα που χτυπάει τη χώρα, αλλά και την κατάσταση συναγερμού όπου βρίσκονται αρκετές περιοχές λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς: «Σήμερα είναι η πρώτη πολύ δύσκολη μέρα, σύμφωνα με τον Δείκτη Επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, και θέλω, για ακόμη μία φορά, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο: στους πυροσβέστες μας, στους άνδρες και τις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων, στα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε όλους όσοι δίνουν, κάθε καλοκαίρι, αυτόν τον πολύ δύσκολο αγώνα απέναντι στις δασικές πυρκαγιές».

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, Luis Montenegro, στο Μέγαρο Μαξίμου. Eurokinissi

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, Luis Montenegro, στο Μέγαρο Μαξίμου. Eurokinissi

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, Luis Montenegro, στο Μέγαρο Μαξίμου. Eurokinissi

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