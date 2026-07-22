Μαρινάκης: Εκλογές το 2027, ο χρόνος είναι σύμμαχός μας

Απαντώντας στην κριτική για την ακρίβεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε συνολικά 83 μειώσεις φόρων, τόσο άμεσων όσο και έμμεσων

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Μαρινάκης: Εκλογές το 2027, ο χρόνος είναι σύμμαχός μας
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  • Οι εκλογές στην Ελλάδα θα διεξαχθούν το 2027, όπως επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
  • Η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε μέτρα στήριξης της μεσαίας τάξης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με πακέτο περίπου 1 δισ. ευρώ στη ΔΕΘ, το οποίο μπορεί να αυξηθεί αν υπάρξει επιπλέον δημοσιονομικός χώρος.
  • Έχουν ήδη μειωθεί 83 φόροι, μεταξύ αυτών ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, με τον βασικό συντελεστή να μειώνεται από 29% σε 20%, ενώ εξετάζονται βελτιώσεις στο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών.
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αμφισβήτησε τις θέσεις του Αλέξη Τσίπρα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και τις πανελλαδικές εξετάσεις, κατηγορώντας τον για έλλειψη συνέπειας και προτάσεις χωρίς ουσία.
  • Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει αυτοδυναμία και απορρίπτει υποθετικές συνεργασίες που θα αλλοίωναν την εξωτερική πολιτική της χώρας ή θα αγνοούσαν τη λαϊκή ετυμηγορία.
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Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας πως ο χρόνος είναι σύμμαχος της κυβέρνησης.

Με φόντο τις περιοδείες του πρωθυπουργού στην επαρχία και απαντώντας σε ερώτηση εάν η χώρα έχει μπει σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, ο κ. Μαρινμάκης μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 989, σημείωσε πως «η επαφή με τους πολίτες σε όλη τη χώρα αποτελεί μια διαρκή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού προσωπικά, από την επομένη των προηγούμενων εκλογών, και όχι πρόσκαιρη προεκλογική τακτική».

Σε ό,τι αφορά τις ανακοινώσεις που αναμένονται από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να προδικάσει το περιεχόμενό τους, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της μεσαίας τάξης και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Χαμήλωσε, μεν, τον πήχυ για τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στο 1 δισ. ευρώ, αλλά άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο το πακέτο να μεγαλώσει εφόσον προκύψει επιπλέον δημοσιονομικός χώρος.

«Ο στόχος είναι να ενισχυθούν όσο γίνεται παραπάνω οι συμπολίτες μας που είναι στη μεσαία τάξη, εμείς όλοι που ανήκουμε στη μεσαία τάξη, και ειδικά οι άνθρωποι που πιέζονται περισσότερο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δίνοντας μια πρόγευση για την κατεύθυνση που θα έχει το πακέτο της ΔΕΘ.

Απαντώντας στην κριτική για την ακρίβεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε συνολικά 83 μειώσεις φόρων, τόσο άμεσων όσο και έμμεσων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μείωση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, επισημαίνοντας ότι ο βασικός φορολογικός συντελεστής μειώθηκε από το 29% στο 20%, ενώ προβλέπονται ακόμη χαμηλότεροι συντελεστές για οικογένειες με παιδιά. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι μειώθηκε και η προκαταβολή φόρου, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις ενισχύουν ουσιαστικά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι απαιτούνται πρόσθετες κινήσεις, αναγνωρίζοντας πως η ακρίβεια εξακολουθεί να ασκεί σημαντικές πιέσεις στα νοικοκυριά. Νωρίτερα, είχε δεσμευτεί ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αφήσει αβοήθητη την κοινωνία.

Για το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών διευκρίνισε ότι εξετάζονται βελτιώσεις, χωρίς όμως να τίθεται θέμα κατάργησης του μέτρου.

«Μισή κωλοτούμπα από τον Τσίπρα για τα μη κρατικά ΑΕΙ»

Μιλώντας για τις θέσεις του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια και τη δέσμευσή του πως αν αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της χώρας δεν θα καταργήσει τα ιδρύματα που έχουν ήδη ιδρυθεί, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός πολλά πράγματα «τα κάνει μισά». Όπως εξήγησε, «ενώ πολύ σωστά δηλώνει μέσα των εκπροσώπων του, ότι δεν θα καταργήσει ένα νόμο ο οποίος δίνει τη δυνατότητα σε ένα νέο παιδί να σπουδάσει σε ένα παράρτημα μη κρατικού πανεπιστήμιου στην Ελλάδα… έρχεται και λέει ότι δεν είναι υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16». Αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να υποστηρίζεις το πρώτο αλλά να αρνείσαι το δεύτερο.

Όσον αφορά στις θέσεις της Ελληνικής Αριστερής συμπαράταξης για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν συμφωνεί «σε καμία περίπτωση» και κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι ακολουθεί στρατηγική «εντυπωσιασμού χωρίς ουσία και περιεχόμενο».

«Τι κάνει ο κύριος Τσίπρας και οι συνεργάτες του; Βλέπουν τι παίζει, ειδικά στη νεολαία, στο διαδίκτυο, τι είναι τέλος πάντων δημοφιλές, και το αναπαράγουν», υποστήριξε και σχολίασε ότι οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν, όπως να λαμβάνεται υπόψη για την εισαγωγή στα ΑΕΙ του απολυτηρίου λυκείου, είναι ανακύκλωση παλιών θέσεων χωρίς αρχή, μέση και τέλος.

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Σαμαρά

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του βουλευτή Γιώργου Βλάχου περί ενδεχομένου μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μαρινάκης, τόνισε πως «μόνος στόχος είναι η αυτοδυναμία, για αυτό παλεύουμε. Από εκεί και πέρα αν οι πολίτες αποφασίσουν διαφορετικά ο τόπος πρέπει να κυβερνηθεί. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να απαντάω σε ερωτήματα τα οποία είναι πολλαπλώς υποθετικά, καθίστε πρώτα να κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς».

«Σε κάθε περίπτωση δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι δυνατόν να συζητάμε για ενδεχόμενη, υποθετική συγκυβέρνηση με ανθρώπους οι οποίοι αποκαλούν μειοδοτική την εξωτερική πολιτική της χώρας. Το είπα και το ξαναλέω. Η πολιτική δεν είναι deal, η πολιτική δεν είναι διαπραγμάτευση καρεκλών, η πολιτική είναι πρωτίστως πολιτικές. Η εξωτερική πολιτική της χώρας επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει φέρει επιτυχίες που δεν ήρθαν όλα τα υπόλοιπα χρόνια της μεταπολίτευσης», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:

«Εμείς λοιπόν δεν θα αλλάξουμε τα ταυτοτικά ζητήματα της πολιτικής μας για να υπάρχει μια συνεννόηση σε επίπεδο «καρεκλών», πρώτον και δεύτερον και πολύ σημαντικό, το πιο σημαντικό από όλα: η Νέα Δημοκρατία σε αντίθεση με άλλα κόμματα που διεκδικούν το μονοπώλιο της δημοκρατικής ευαισθησίας, είναι ένα αληθινά δημοκρατικό κόμμα που πριν και πάνω από όλα έχει μάθει να σέβεται τη λαϊκή ετυμηγορία. Πρωθυπουργούς εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι σε γραφεία, δωμάτια ή καφετέριες».

«Η απάντηση είναι καθαρή, Πρωθυπουργό εκλέγουν μέχρι σήμερα και θα συνεχίσουν να εκλέγουν οι Έλληνες πολίτες και όχι κάποιοι που επεξεργάζονται σενάρια», συνέχισε.

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