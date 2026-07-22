Μέτρα ΔΕΘ: Μείωση συντελεστή φορολόγησης στο 20% - Προς κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει να πείσει τους βουλευτές ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά τα επιτελεία παραμένουν έτοιμα για κάλπες το φθινόπωρο.

Το πολιτικό σκηνικό αναμένεται να είναι πρωτόγνωρο και πολωμένο, με πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές και νέα προσωποκεντρικά κόμματα να παίζουν σημαντικό ρόλο.

Η τηλεμαχία (debate) προβλέπεται να είναι αντικείμενο έντονης διαμάχης λόγω της απουσίας σημαντικών πολιτικών χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Η βασική προεκλογική συζήτηση θα επικεντρωθεί στην οικονομία, με το Μαξίμου να εξετάζει μέτρα όπως μείωση φορολογίας, κατάργηση τέλους επιτηδεύματος και μείωση προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις.

Ο Μητσοτάκης σχεδιάζει μέτρα στήριξης των συνταξιούχων, με πιθανές επιλογές την αύξηση του μόνιμου επιδόματος ή ένα κλιμακωτό μοντέλο ανάλογα με το ύψος της σύνταξης. Snapshot powered by AI

Πολύ κοντά στο να πείσει τους βουλευτές του ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027 είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν και πρέπει να σας πω πως οι περισσότεροι κρατούν τα επιτελεία τους σε πλήρη ετοιμότητα για προσφυγή στις κάλπες το φθινόπωρο.

Χωρίς να είμαι στο μυαλό του Μητσοτάκη πάντως θα μου κάνει εντύπωση αν κάνει κάτι διαφορετικό με δεδομένο ότι όπου σταθεί και όπου βρεθεί μιλά για κάλπες το 2027.

Βέβαια ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται στην πολιτική και σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει ένα παράθυρο που θα μπορεί να φέρει τη ΝΔ πιο κοντά στην αυτοδυναμία, δεν θα τον κατηγορούσα αν μας έβαζε να τρέχουμε καλοκαιριάτικα.

Η γάτα πάντως έχει πειστεί και μου λέει να συνεχίσω αμέριμνος τις διακοπές μου μέχρι τη ΔΕΘ. Εκεί δηλαδή που θα ανοίξει το πουγκί και θα ξεκινήσει και το σκληρό ροκ μέχρι τις εκλογές. Γιατί, να ξέρετε πως θα δούμε πράγματα και θαύματα τους επόμενους μήνες με ένα πρωτόγνωρο πολιτικό σκηνικό και μια άνευ προηγουμένου προεκλογική περίοδο. Ήδη το δεύτερο σε δύναμη στη Βουλή κόμμα είναι οι... ανεξάρτητοι που μέχρι αυτή την ώρα έχουν φτάσει τους 54!

Έχουμε ήδη δύο προσωποκεντρικά κόμματα χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση τα οποία όμως δείχνουν πως έχουν έρεισμα στην κοινωνία και θα παίξουν σημαντικό ρόλο, έχουμε ένα κόμμα το οποίο «ψήνεται» και θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή με μοναδικό στόχο να αποτρέψει τον Μητσοτάκη από το να φτάσει στην αυτοδυναμία και φυσικά όλο αυτό μέσα σε ένα σκηνικό ευρύτερης πόλωσης.

Μέσα σε όλα έχω και τη γάτα να μου επισημαίνει πως μεγάλη μάχη θα δοθεί προεκλογικά και για το αν και πώς θα πραγματοποιηθεί η αγαπημένη της τηλεμαχία, το γνωστό ως debate, γιατί θα υπάρξουν και ορισμένες αντικειμενικές δυσκολίες. Για παράδειγμα έχει νόημα μια τηλεοπτική αντιπαράθεση χωρίς την παρουσία του Τσίπρα, της Καρυστιανού και του Σαμαρά; Και πώς θα τους βάλεις αυτούς στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ από τη στιγμή που δεν έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση;

Τα μέτρα που εξετάζονται για τη ΔΕΘ: Μείωση συντελεστή φορολογίας στο 20% - Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

Το σίγουρο πάντως είναι πως το βασικό θέμα και αυτής της προεκλογικής αναμέτρησης θα είναι η κατάσταση και οι προοπτικές της οικονομίας. Ήδη μεταξύ άλλων στο Μαξίμου εξετάζουν τρόπους ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπως η μείωση της φορολογίας κατά 2 μονάδες έτσι ώστε να διαμορφωθεί στο 20% από 22% που είναι σήμερα. Άλλα μέτρα τα οποία εξετάζονται και μάλλον έχουν κλειδώσει είναι η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και η μείωση της προκαταβολής φόρου με απώτερο στόχο κάποια στιγμή να καταργηθεί πλήρως αυτό το μέτρο που δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας στις επιχειρήσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να ανακοινώσει μέτρα στήριξης και των συνταξιούχων οι οποίοι είναι και αυτοί που έχουν υποστεί και τις μεγαλύτερες μειώσεις από τα χρόνια των μνημονίων. Επειδή μεγάλη συζήτηση έχει γίνει για το αν είναι εφικτό να δοθεί μια 13η σύνταξη και με δεδομένο πως το δημοσιονομικό κόστος για κάτι τέτοιο θα φτάσει τα 2,8 δισ. εξετάζονται και άλλα σενάρια όπως το να αυξηθεί το μόνιμο επίδομα και να φτάσει στα επίπεδα της εθνικής σύνταξης, δηλαδή όλοι οι συνταξιούχοι να πάρουν περίπου 445 ευρώ, ή να εφαρμοστεί ένα κλιμακωτό μοντέλο όπου οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα δουν μεγαλύτερα ποσά στο λογαριασμό τους από αυτούς που παίρνουν μεγαλύτερες συντάξεις.

Όλα αυτά θα κλειδώσουν με την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τις ολιγοήμερες διακοπές μετά τον Δεκαπενταύγουστο ενώ προς το τέλος του μήνα θα αρχίσουν και πάλι να επανέρχονται οι δημοσκοπήσεις.

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