Μέτρα ΔΕΘ: Μείωση συντελεστή φορολόγησης στο 20% - Προς κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

Το debate των εκλογών και η ενδεχόμενη παρουσία Τσίπρα, Καρυστιανού, Σαμαρά στο τραπέζι των παρασκηνιακών συζητήσεων

Δημήτρης Κοτταρίδης

Μέτρα ΔΕΘ: Μείωση συντελεστή φορολόγησης στο 20% - Προς κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος
Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει να πείσει τους βουλευτές ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά τα επιτελεία παραμένουν έτοιμα για κάλπες το φθινόπωρο.
  • Το πολιτικό σκηνικό αναμένεται να είναι πρωτόγνωρο και πολωμένο, με πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές και νέα προσωποκεντρικά κόμματα να παίζουν σημαντικό ρόλο.
  • Η τηλεμαχία (debate) προβλέπεται να είναι αντικείμενο έντονης διαμάχης λόγω της απουσίας σημαντικών πολιτικών χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
  • Η βασική προεκλογική συζήτηση θα επικεντρωθεί στην οικονομία, με το Μαξίμου να εξετάζει μέτρα όπως μείωση φορολογίας, κατάργηση τέλους επιτηδεύματος και μείωση προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις.
  • Ο Μητσοτάκης σχεδιάζει μέτρα στήριξης των συνταξιούχων, με πιθανές επιλογές την αύξηση του μόνιμου επιδόματος ή ένα κλιμακωτό μοντέλο ανάλογα με το ύψος της σύνταξης.
Snapshot powered by AI

Πολύ κοντά στο να πείσει τους βουλευτές του ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027 είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν και πρέπει να σας πω πως οι περισσότεροι κρατούν τα επιτελεία τους σε πλήρη ετοιμότητα για προσφυγή στις κάλπες το φθινόπωρο.

Χωρίς να είμαι στο μυαλό του Μητσοτάκη πάντως θα μου κάνει εντύπωση αν κάνει κάτι διαφορετικό με δεδομένο ότι όπου σταθεί και όπου βρεθεί μιλά για κάλπες το 2027.

Βέβαια ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται στην πολιτική και σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει ένα παράθυρο που θα μπορεί να φέρει τη ΝΔ πιο κοντά στην αυτοδυναμία, δεν θα τον κατηγορούσα αν μας έβαζε να τρέχουμε καλοκαιριάτικα.

Η γάτα πάντως έχει πειστεί και μου λέει να συνεχίσω αμέριμνος τις διακοπές μου μέχρι τη ΔΕΘ. Εκεί δηλαδή που θα ανοίξει το πουγκί και θα ξεκινήσει και το σκληρό ροκ μέχρι τις εκλογές. Γιατί, να ξέρετε πως θα δούμε πράγματα και θαύματα τους επόμενους μήνες με ένα πρωτόγνωρο πολιτικό σκηνικό και μια άνευ προηγουμένου προεκλογική περίοδο. Ήδη το δεύτερο σε δύναμη στη Βουλή κόμμα είναι οι... ανεξάρτητοι που μέχρι αυτή την ώρα έχουν φτάσει τους 54!

Έχουμε ήδη δύο προσωποκεντρικά κόμματα χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση τα οποία όμως δείχνουν πως έχουν έρεισμα στην κοινωνία και θα παίξουν σημαντικό ρόλο, έχουμε ένα κόμμα το οποίο «ψήνεται» και θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή με μοναδικό στόχο να αποτρέψει τον Μητσοτάκη από το να φτάσει στην αυτοδυναμία και φυσικά όλο αυτό μέσα σε ένα σκηνικό ευρύτερης πόλωσης.

Μέσα σε όλα έχω και τη γάτα να μου επισημαίνει πως μεγάλη μάχη θα δοθεί προεκλογικά και για το αν και πώς θα πραγματοποιηθεί η αγαπημένη της τηλεμαχία, το γνωστό ως debate, γιατί θα υπάρξουν και ορισμένες αντικειμενικές δυσκολίες. Για παράδειγμα έχει νόημα μια τηλεοπτική αντιπαράθεση χωρίς την παρουσία του Τσίπρα, της Καρυστιανού και του Σαμαρά; Και πώς θα τους βάλεις αυτούς στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ από τη στιγμή που δεν έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση;

Τα μέτρα που εξετάζονται για τη ΔΕΘ: Μείωση συντελεστή φορολογίας στο 20% - Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

Το σίγουρο πάντως είναι πως το βασικό θέμα και αυτής της προεκλογικής αναμέτρησης θα είναι η κατάσταση και οι προοπτικές της οικονομίας. Ήδη μεταξύ άλλων στο Μαξίμου εξετάζουν τρόπους ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπως η μείωση της φορολογίας κατά 2 μονάδες έτσι ώστε να διαμορφωθεί στο 20% από 22% που είναι σήμερα. Άλλα μέτρα τα οποία εξετάζονται και μάλλον έχουν κλειδώσει είναι η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και η μείωση της προκαταβολής φόρου με απώτερο στόχο κάποια στιγμή να καταργηθεί πλήρως αυτό το μέτρο που δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας στις επιχειρήσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να ανακοινώσει μέτρα στήριξης και των συνταξιούχων οι οποίοι είναι και αυτοί που έχουν υποστεί και τις μεγαλύτερες μειώσεις από τα χρόνια των μνημονίων. Επειδή μεγάλη συζήτηση έχει γίνει για το αν είναι εφικτό να δοθεί μια 13η σύνταξη και με δεδομένο πως το δημοσιονομικό κόστος για κάτι τέτοιο θα φτάσει τα 2,8 δισ. εξετάζονται και άλλα σενάρια όπως το να αυξηθεί το μόνιμο επίδομα και να φτάσει στα επίπεδα της εθνικής σύνταξης, δηλαδή όλοι οι συνταξιούχοι να πάρουν περίπου 445 ευρώ, ή να εφαρμοστεί ένα κλιμακωτό μοντέλο όπου οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα δουν μεγαλύτερα ποσά στο λογαριασμό τους από αυτούς που παίρνουν μεγαλύτερες συντάξεις.

Όλα αυτά θα κλειδώσουν με την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τις ολιγοήμερες διακοπές μετά τον Δεκαπενταύγουστο ενώ προς το τέλος του μήνα θα αρχίσουν και πάλι να επανέρχονται οι δημοσκοπήσεις.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς διώχνεις τον καυτό αέρα από το εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

10:50NEWSBOMB

Iστορική πυρηνική συμφωνία HΠΑ - Σαουδικής Αραβίας -Φόβοι για νέα κούρσα εξοπλισμών στη Μεση Ανατολή

10:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Μέτσοβο: 50χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

10:35ΚΑΙΡΟΣ

Αποπνικτικός συνδυασμός θερμοκρασίας και υγρασίας: Χάρτης με δείκτες κινδύνου - Βρείτε την πόλη σας

10:33ΑΠΟΨΕΙΣ

Όταν ο εχθρός σε απειλεί και προσπαθεί να σε φοβίσει, σημαίνει ότι φοβάται

10:30ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Public: Η καλύτερη στιγμή για βουτιά στις έξυπνες αγορές

10:26NEWSBOMB

Γαλλία: Ιστορική απόφαση για καθολική απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Από τις υποθέσεις Άλεξ κι Άννυς στη 17Ν και στην εξαφάνιση Άνθη - Οι μεγάλες υποθέσεις που χειρίστηκε ο δολοφονημένος ποινικολόγος

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ανήλικοι τουρίστες έκλεβαν οχήματα στα Μάταλα – Στη «φάκα» μετά από επικίνδυνη οδήγηση

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Ο χρόνος θανάτου τοποθετείται πιθανώς το προηγούμενο 24ωρο

10:21WHAT THE FACT

Ιδιοκτήτης εστιατορίου βραβευμένου με αστέρια Michelin σέρβιρε μυρμήγκια σε επιδόρπια

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη: Κλήσεις για δήθεν πρόβλημα στα στοιχεία ταυτότητας

10:11LIFESTYLE

Το πανό που αρνήθηκε να κρατήσει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σε συναυλία της Ρίας Ελληνίδου

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για πυρκαγιά από αμέλεια στο Κρυονέρι Αττικής

10:00ΥΓΕΙΑ

Το μεγαλύτερο λάθος ενυδάτωσης που κάνουν πολλοί όταν έχει καύσωνα

09:57WHAT THE FACT

Ήθελε να τιμήσει τα 26 χρόνια σκληρής δουλειάς του πατέρα του και ορκίστηκε με μια φιάλη στον ώμο - Βίντεο

09:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πολλοί οδηγοί δεν το γνωρίζουν: Το καύσιμο που πρέπει να φοράτε γάντια στην αντλία

09:54Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Μέτρα ΔΕΘ: Μείωση συντελεστή φορολόγησης στο 20% - Προς κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

09:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαίρη Λίντα: Η ζωή της σπουδαίας ερμηνεύτριας που έφυγε από τη ζωή στα 90 της χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:56WHAT THE FACT

Ένα γιγάντιο «φαράγγι» άνοιξε στον Ήλιο - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Δικαστική ανατροπή σε υπόθεση χάκερ που «άδειασαν» το e-banking ζευγαριού - Το Πρωτοδικείο υποχρεώνει την τράπεζα να αποζημιώσει τα θύματα

07:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες στην Ελλάδα - Οι περιοχές κινδύνου

08:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριος ξυλοδαρμός πίσω από τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου

19:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ξεσπά ιερέας για κλήσεις που «έκοψε» η αστυνομία σε πιστούς ανήμερα της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη - «Θα τα πληρώσει το εκκλησιαστικό συμβούλιο»

09:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η σπουδαία τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγάλη τραγωδία της Μαίρης Λίντα: Η άγρια δολοφονία της μητέρας της που συγκλόνισε την Ελλάδα

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Από τις υποθέσεις Άλεξ κι Άννυς στη 17Ν και στην εξαφάνιση Άνθη - Οι μεγάλες υποθέσεις που χειρίστηκε ο δολοφονημένος ποινικολόγος

08:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα ξεκινήσουν οι καταβάτες άνεμοι - Οι συνθήκες θα θυμίζουν την τραγωδία στο Μάτι

09:54Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Μέτρα ΔΕΘ: Μείωση συντελεστή φορολόγησης στο 20% - Προς κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

15:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από πότε έρχεται η ραγδαία αλλαγή με κεραυνούς, χαλάζι, ισχυρούς ανέμους και βροχές - Πού θα εμφανιστούν εντονότερα φαινόμενα - Χάρτες

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Στο δικαστήριο ο τραγουδιστής D4vd: Σοκάρουν οι κατηγορίες για τη δολοφονία 14χρονης - Τη μαχαίρωσε και τη διαμέλισε με αλυσοπρίονο

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Λεοπάρδαλη εισέβαλε σε κατάστημα και επιτέθηκε σε ιδιοκτήτη - Την παγίδευσε μέσα κλείνοντας τα ρολά - Βίντεο

09:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαίρη Λίντα: Η ζωή της σπουδαίας ερμηνεύτριας που έφυγε από τη ζωή στα 90 της χρόνια

22:15ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι ένας εφιάλτης, έχω φτάσει στον πάτο»: Συγκλονίζει ο επιβάτης της Ryanair που βγήκε από σπασμένο παράθυρο την ώρα της πτήσης

13:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Το σπαρακτικό μήνυμα της Μπέτυς Αρβανίτη για τον γιο της - «Μεγαλώσαμε μαζί»

09:00LIFESTYLE

Zendaya: Γιατί τα σκουλαρίκια των 2.700 ετών που φόρεσε για την «Οδύσσεια» προκάλεσαν αντιδράσεις

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Γυμνός, σε εμβρυική στάση και μέσα στα αίματα ο γνωστός ποινικολόγος - Τον εντόπισαν οι ανήλικες δίδυμες κόρες του

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Λευκός καρχαρίας πλησίασε ανυποψίαστους κολυμβητές σε... απόσταση αναπνοής

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκαν τα συντρίμμια πτήσης μετά από 74 χρόνια με 52 νεκρούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ