Μητσοτάκης: Η Ελλάδα της στασιμότητας, των ημιτελών έργων ανήκει στο παρελθόν

«Σήμερα αποδεικνύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει. Είμαστε μια κυβέρνηση που μπορεί να λέει το είπαμε και το κάνουμε», είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή παράδοσης του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, στα Γρεβενά.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε:

Η Ελλάδα της στασιμότητας, των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει στο παρελθόν με μία κυβέρνηση που μπορεί να λέει «το είπαμε και το κάνουμε»

ο Ε65 είναι ο πιο καθαρός καθρέφτης της διαδρομής που διανύσαμε

«Όταν μας ρωτάνε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάπτυξης, λέμε εδώ πήγαν», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Πραγματοποιήθηκε ένα ακόμη προσωπικό μου στοίχημα»

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά:

Ο Ε65 είναι η απάντηση στην ερώτηση που πηγαίνουν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης

Εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα, εμείς είδαμε προοπτική.

«Η κυβέρνησή μας δεν υπόσχεται απλά νέα έργα, τα ολοκληρώνει και τα παραδίδει στην κοινωνία. Διαθέτουμε και σχέδιο και βούληση όταν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι επενδύουν στην μιζέρια. Πυξίδα μας είναι η σταθερότητα και η συνέπεια σε έναν κόσμο αβεβαιότητας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεμήνυσε:

Η χώρα δεν υπόσχεται, απλώς, νέα έργα - τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία

Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της παράταξής μας: διαθέτουμε το σχέδιο, τη βούληση και τηγνώση να κάνουμε πράξη κάθε μας δέσμευση, όταν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι συνεχίζουν να επενδύουν στη μιζέρια.

Τους αφήνουμε στο χθες και απαντούμε με την αλήθεια των αποτελεσμάτων, βαδίζοντας με αυτοπεποίθηση προς την Ελλάδα του 2030.

Με την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιομέτρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά, τίθεται πλέον σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των 182,1 χιλιομέτρων του Ε65, που συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι (ΑΘΕ) με την Εγνατία Οδό

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