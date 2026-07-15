Συνταγματική αναθεώρηση: Ναι από τη ΝΔ, «παρών» σε 15 άρθρα από ΠΑΣΟΚ

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία ψήφισε υπέρ ολόκληρης της πρότασης για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε «παρών» σε 15 άρθρα όπου έχει δικές του προτάσεις, ενώ καταψήφισε τα υπόλοιπα άρθρα της ΝΔ.

Τα κόμματα ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και Νίκη καταψήφισαν συνολικά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Επιτροπής της Βουλής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος.

Όπως ανακοίνωσε ο εισηγητής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης, οι βουλευτές υπερψηφίζουν το σύνολο της πρότασης του κυβερνώντος κόμματος για τα υπό αναθεώρηση άρθρα.

Ωστόσο, όπως είπε, όσοι βουλευτές μέλη της επιτροπής, έχουν διατυπώσει διαφοροποιημένες απόψεις σε επιμέρους άρθρα, στηρίζουν την πρόταση και επιφυλάσσονται για τα άρθρα αυτά να τοποθετηθούν στην ολομέλεια και με την ελευθερία συνείδησης να αποφασίσουν στη συνέχεια τι θα πράξουν. «Κατ΄αρχήν όμως η Νέα Δημοκρατία λέει "ναι" σε όλο το πακέτο της πρότασης», είπε

Το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει «παρών» σε δεκαπέντε άρθρα του Συντάγματος σύμφωνα με όσα ανέφερε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Πρόκειται για άρθρα που ναι μεν είναι πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αλλά το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσιάσει δικές του προτάσεις στη δική του κατεύθυνση.

Τα άρθρα στα οποία το ΠΑΣΟΚ δηλώνει «παρών» είναι τα εξής: Άρθρο 5, άρθρο 14, άρθρο 15, άρθρο 16, άρθρο 17, άρθρο 21, άρθρο 24, άρθρο 29, άρθρο 44 παρ.2, άρθρο 51 παρ.4, άρθρο 86, άρθρο 89, άρθρο 90 παρ.5, άρθρο 101Α, άρθρο 102 (παρών). Τα υπόλοιπα άρθρα που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ θα τα καταψηφίσει.

Το σύνολο της πρότασης καταψήφισαν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και Νίκη.