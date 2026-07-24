Ανδρουλάκης: Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά - Δεν αρκούν μόνο οι αλλαγές στο Σύνταγμα

Πυρά κατά του πρωθυπουργού από τον Νίκο Ανδρουλάκη

Παναγιώτης Βελισσάρης

Ανδρουλάκης: Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά - Δεν αρκούν μόνο οι αλλαγές στο Σύνταγμα
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  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορεί την κυβέρνηση για επιθέσεις στους θεσμούς, παρασκηνιακές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη και καταστρατήγηση του Συντάγματος τα τελευταία 10 χρόνια.
  • Κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι αντί να υπερασπιστεί τη θεσμική αξιοπιστία, υιοθέτησε πρακτικές χειρότερες από τους προκατόχους του.
  • Αναφέρεται σε σκάνδαλα και υποθέσεις διαφθοράς που συνδέονται με τη Νέα Δημοκρατία, όπως το σκάνδαλο στην 717, παράνομες υποκλοπές και το πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Το ΠΑΣΟΚ προτείνει αλλαγή κουλτούρας διακυβέρνησης βασισμένη στη διαφάνεια, την εντιμότητα, τη λογοδοσία και την αξιοκρατία, καθώς και ολοκληρωμένο σχέδιο Συνταγματικής Αναθεώρησης με έμφαση στα ατομικά δικαιώματα και την ενίσχυση των θεσμών.
  • Απορρίπτει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 110 του Συντάγματος, κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να διατηρήσει τον έλεγχο της εξουσίας σε κλειστό και σκληρό σύστημα.
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Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του στη Βουλή επί της Συνταγματικής Αναθεώρησης.

«Η σημερινή συζήτηση δεν αφορά μόνο το Σύνταγμα ως κείμενο, αφορά τον σεβασμό στους θεσμούς και στο Σύνταγμα. Πρακτικά αφορά την ίδια την κουλτούρα διακυβέρνησης της χώρας. Τι βιώσαμε εμείς τα τελευταία 10 χρόνια; Ποια είναι η εμπειρία του ελληνικού λαού από δύο διαφορετικές διάδοχικές κυβερνήσεις; Επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές, παρασκηνιακές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, καταστρατήγηση του κανονισμού της Βουλής, και του ίδιου του Συντάγματος», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ανέφερε πως: «Ποιος είναι ο συνεπής κύριε πρωθυπουργέ; Εσείς που το 2019 εμφανιστήκατε ως ο θεματοφύλακας της θεσμικής αξιοπιστίας, ως ο θεματοφύλακας της ευρωπαϊκής κανονικότητας, και κάνατε τα ίδια και χειρότερα με τους προκατόχους σας; Ή εμείς που, όπως τότε, καταδικάζαμε τα παιχνίδια με τους θεσμούς, και τη διάρρηξη των εξουσιών, κάνουμε και σήμερα, μπαίνοντας εμπόδιο σε σκοτεινές πρακτικές που πληγώνουν τη Δημοκρατία; Ποιος είναι ο θεσμικός κύριε Μητσοτάκη; Εμείς ή εσείς; Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας; Ποιος το αφεντικό; Το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα;».

Ακόμη ανέφερε πως η κυβέρνηση είναι «πρωταθλητές του θράσους, που φτάστε στο σημείο να λέτε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ότι σας οφείλουμε συγγνώμη. Γιατί να σας πρωτοζητήσουμε συγγνώμη; Για το σκάνδαλο στην 717, που είναι το αίτιο της τραγωδίας των Τεμπών; Για το πάρτι δισεκατομμυρίων των απευθείας αναθέσεων; Για τις παράνομες υποκλοπές; Ή για το πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ; Για ποιο κλίμα δικαίωσης είπατε στους βουλευτές σας; Για την παραπομπή 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και δεκάδων στελεχών πολιτικών γραφείων και μελών της διοίκησης που εσείς τοποθετήσατε στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Για τους κυρίους Βορίδη και Αυγενάκη που εσείς καλύψατε εργαλειοποιώντας το άρθρο 86 που σήμερα μας κάνετε μαθήματα για την αλλαγή του; Ή για τον κ. Μελά, τον υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που εσείς επιλέξατε για πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και που ήδη έχει καταδικαστεί πρωτόδικα και ελέγχεται έως και για κακούργημα;».

«Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα, λοιπόν, την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς. Πρέπει, λοιπόν, να μπει ένα τέλος και ένας φραγμός στη θεσμική πρακτική. Γι' αυτό δεν αρκούν μόνο οι αλλαγές στο Σύνταγμα. Αρκεί ο σεβασμός στο Σύνταγμα. Και εμείς δεσμευόμαστε ιστορικά για αυτόν τον σεβασμό στους κανόνες και στο προσκήνιο», συνέχισε.

«Το ΠΑΣΟΚ με την πολιτική αλλαγή δεν μιλάει για εναλλαγή προσώπων σε θέσεις εξουσίας, αλλά για μια ριζική διαφορετικά κουλτούρα διακυβέρνησης, όπου η διαφάνεια, η εντιμότητα, η λογοδοσία, η αξιοκρατία θα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση», συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης και επισήμανε πως «Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναθεώρηση του Συντάγματος, που διέπεται από βασικές αρχές: Ατομικά δικαιώματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής μας, ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, κατοχύρωση των δημόσιων αγαθών και ισχυροποίηση των θεσμικών αντιβάρων και θωράκιση της ίδιας της Δημοκρατίας. Είχαμε ξεκαθαρίσει εξαρχής ότι δεν πρόκειται να δώσουμε πλειοψηφία 180 βουλευτών από την πρώτη Βουλή. Αυτό δεν είναι ένα μικρό κομματικό παιχνίδι, είναι μια θεσμική στάση. Διότι αν σήμερα στην προτείνουσα ένα άρθρο λάβει 180, θα αναθεωρηθεί μετά με 150. Άρα, η επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία ακόμη και με 150 μπορεί να γράψει το άρθρο όπως θέλει, χωρίς ευρύτερες συναινέσεις».

Για το άρθρο 110, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε πως «ό,τι προτείνει σήμερα το ΠΑΣΟΚ και μας αρνείστε, το προτείνατε εσείς στον ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Είστε φαρισαίοι και κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Διότι αν αναθεωρηθεί το άρθρο, οι μεγάλες συναινέσεις θα είναι στη συγγραφή του άρθρου που αναθεωρείται. Αφήστε, λοιπόν, τα επικοινωνιακά παιχνίδια. Κοινός παρονομαστής των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας είναι η διατήρηση του ελέγχου της εξουσίας από ένα κλειστό και σκληρό σύστημα. Αυτό αποτυπώνεται σε μια σειρά διατάξεων».

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