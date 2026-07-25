Πολάκης κατά Φαραντούρη για την κριτική σε Φάμελλο: «Είσαι φελλός και γυρολόγος»

Η κριτική που εξέφρασε ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και νυν ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης, για τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο, προκάλεσε την οργή του Παύλου Πολάκη.

Ο κ. Πολάκης, χωρίς να υπερασπίζεται επί της ουσίας τον Σωκράτη Φάμελλο, αποκαλεί τον κ. Φαραντούρη «φελλό» και «γυρολόγο».

«Το οτι ο Φαμελλος ,υπηρετουσε σχεδιο διαλυσης και τωρα ξεφτιλιστηκε ,ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΩΣ ΕΣΥ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ ΕΠΑΨΕΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΦΕΛΛΟΣ!!!», αναφέρει ο Παύλος Πολάκης και καταλήγει:

«Γυρνα την εδρα ,γυρολογε και ΣΙΩΠΗ!!! Στο σπιτι του κρεμασμενου δεν μιλανε για αλλονων σκοινι!!»

Σημειώνεται ότι ο Νικόλας Φαραντούρης, σχολιάζοντας την ανεξαρτητοποίηση Φάμελλου έκανε λόγο για «εξευτελισμό» και υπονόησε ότι προσπαθεί να ενταχθεί σε κάποιο ευρωψηφοδέλτιο.