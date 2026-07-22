Κασσελάκης κατά Φάμελλου: «Όλα για την καρέκλα είναι»

Ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, «εξαπέλυσε» νέα σκληρή επίθεση κατά του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος σήμερα (22/07) γνωστοποίησε ότι ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα.

Με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος, ο Στέφανος Κασσελάκης κατηγόρησε τον Σωκράτη Φάμελλο ότι η επιλογή του δεν συνδέεται με πολιτικές αρχές, αλλά με προσωπικές επιδιώξεις, κάνοντας λόγο για «καρέκλες».

«Περίμενε να φτάσει ένα καράβι από την Πάρο ώστε να υπάρξει απαρτία στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος και σήμερα πηδά πρώτος από το καράβι», ανέφερε αρχικά.

Παράλληλα, σχολίασε την αναφορά του κ. Φάμελλου στις αξίες και τις αρχές της Αριστεράς, λέγοντας: «Ρε, δεν ντρέπεστε να μιλάτε έτσι για την Αριστερά; Παραδεχτείτε το! Όλα για την καρέκλα είναι».

«Τουλάχιστον τώρα γλυτώνουν όσοι έχουν μείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ από ώρες και ώρες ανούσιας φλυαρίας», ολοκλήρωσε ο Κασσελάκης.

«Αυτός (Σωκράτης Φάμελλος) που περίμενε για ώρες ένα καράβι από την Πάρο για να υπάρξει απαρτία στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να αποκλείσει την υποψηφιότητά μου για την διεκδίκηση της ηγεσίας του κόμματος, τώρα πηδάει πρώτος από το καράβι! Παραδεχτείτε το! Όλα για την καρέκλα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.