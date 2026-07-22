Απάντηση Φάμελλου σε ΣΥΡΙΖΑ: Οι έδρες ανήκουν στους ψηφοφόρους

Snapshot Ο Σωκράτης Φάμελλος ανεξαρτητοποιήθηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνοντας ότι δεν συμφωνεί με την τρέχουσα ηγεσία και τις πρακτικές της.

Το περιβάλλον του υποστηρίζει ότι οι έδρες ανήκουν στους ψηφοφόρους και στο προγραμματικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο δεν εκπροσωπείται από την παρούσα ηγεσία. Snapshot powered by AI

Ως βασικός εκφραστής του προγραμματικού σχεδίου, της πολιτικής και των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να εμφανιστεί ο Σωκράτης Φάμελλος, μετά την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί από την ΚΟ του κόμματος και την οργισμένη αντίδραση της Κουμουνδούρου που τον χαρακτήρισε προσωπικά ως «αδιέξοδο» και έκανε λόγο για «διασπαστική κίνηση».

Το περιβάλλον του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ που ανεξαρτητοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι αναφέρει ότι «οι βουλευτικές έδρες σαφώς ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική και το προγραμματικό του σχέδιο, που όμως δυστυχώς σήμερα δεν εκφράζονται και δεν εκπροσωπούνται από την σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου».

Μάλιστα στη συνέχεια εμφανίζουν τον Σωκράτη Φάμελλο ως συνεπή σε αυτές τις αρχές και ιδιαίτερα σε αυτή της ενότητας. «Όλους αυτούς, αλλά και την κοινωνική απαίτηση της ενότητας της Αριστεράς εκπροσωπεί σταθερά ο Σωκράτης Φαμελλος», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σωκράτης Φάμελλος ανεξαρτητοποιήθηκε από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ νωρίτερα σήμερα, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς» και ότι «δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει η Δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση».

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντέδρασε επίσημα με ανακοίνωση, αλλά στελέχη της Κουμουνδούρου ξεκαθάρισαν ότι «αποδείχθηκε ότι ο ίδιος, ως πρόεδρος, έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο». «Είναι τουλάχιστον αντιφατικό να επικαλείται την ενότητα, όταν η επιλογή του συνιστά μια καθαρά διασπαστική κίνηση», τονίζουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ υπενθυμίζουν και ότι ο κ. Φάμελλος « πολλές φορές στο παρελθόν έχει ζητήσει την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, αναφερόμενος σε βουλευτές/τριες που ανεξαρτητοποιήθηκαν».

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