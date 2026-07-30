Ostreopsis ovata: Το τοξικό φύκι που έχει εισβάλει στη Μεσόγειο - Επιπτώσεις και κίνδυνοι

Snapshot Το Ostreopsis ovata είναι ένα τοξικό μονοκύτταρο φύκι που έχει εισβάλει στη Μεσόγειο λόγω κλιματικής αλλαγής και αύξησης της θερμοκρασίας της θάλασσας.

Παράγει την τοξίνη Palytoxin-like, η οποία προκαλεί θανάτους θαλάσσιων οργανισμών και ασθένειες σε κολυμβητές, όπως ρινίτιδα, βρογχίτιδα και επιπεφυκίτιδα.

Ο πολλαπλασιασμός του ευνοείται από υψηλές θερμοκρασίες, ήρεμες θάλασσες και έντονη ηλιακή ακτινοβολία για πάνω από 10-15 ημέρες.

Συνιστάται αποφυγή παραμονής κοντά σε βραχώδεις ακτές και περιορισμός κατανάλωσης οργανισμών όπως οι αχινοί κατά την εμφάνιση του φύκους και μετά από κύματα καταιγίδας.

Δεν απαγορεύεται το μπάνιο, αλλά απαιτείται προσοχή σε ειδικές συνθήκες, όπως όταν η θάλασσα είναι φουρτουνιασμένη. Snapshot powered by AI

Μερικά είναι τοξικά και δυνητικά επικίνδυνα για την υγεία. Άλλα επηρεάζουν τα οικοσυστήματα, στερώντας οξυγόνο από τα ποτάμια περιβάλλοντα. Ή απλά καταστρέφοντας τις διακοπές των τουριστών. Αναφορές για φύκια στη θάλασσα φτάνουν τις τελευταίες εβδομάδες στη Μεσόγειο και συγκεκριμένα στην Ιταλία, από την Απουλία μέχρι την Τοσκάνη και το Λάτσιο.

Μαζί με κόκκινες σημαίες και απαγορεύσεις κολύμβησης. Κι όλα αυτά λόγω του Ostreopsis ovata. Το οποίο, εξηγεί η La Repubblica, εντοπίζεται ολοένα και περισσότερο στην Ιταλία τα τελευταία χρόνια. Είναι μία από τις πολλές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης της θερμοκρασίας της θάλασσας.

Ostreopsis ovata: Τα τοξικά φύκια

Σύμφωνα με την Arpa Puglia το Ostreopsis ovata είναι ένα μονοκύτταρο φύκι από την ομάδα των δινομαστιγοειδών. Προτιμά ήρεμα, ζεστά και καλά φωτισμένα νερά και παράγει τοξίνες. Θεωρητικά, είναι χαρακτηριστικό των τροπικών θαλασσών. Πιθανότατα εισήχθη κατά λάθος στη Μεσόγειο μέσω του ερματισμού πλοίων.

Οι πρώτες αναφορές κατά μήκος των ακτών της Απουλίας χρονολογούνται από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. «Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που διευκολύνουν τον πολλαπλασιασμό του είναι: υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή ατμοσφαιρική πίεση, ευνοϊκή ακτινοβολία και ήρεμες θάλασσες για περίοδο άνω των 10-15 ημερών», αναφέρουν οι ειδικοί.

Οι επιπτώσεις στην υγεία

Αλλά πάνω απ 'όλα, το είδος φιλοξενεί μια τοξίνη που ονομάζεται Palytoxin-like. Αυτή προκαλεί τους θανάτους θαλάσσιων οργανισμών όπως αστερίες, αχινούς, καβούρια και κεφαλόποδα μαλάκια, καθώς επίσης έχουν καταγραφεί και περιπτώσεις ασθένειας σε κολυμβητές. Τα φύκια μπορούν να ευθύνονται για ρινίτιδα, φαρυγγίτιδα, λαρυγγίτιδα, βρογχίτιδα, πυρετό, δερματίτιδα και επιπεφυκίτιδα όταν εμφανίζονται υψηλές συγκεντρώσεις Ostreopsis στο νερό και στον βυθό. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα μετά από κύματα καταιγίδας (τα οποία ευνοούν τον σχηματισμό θαλάσσιων αερολυμάτων, τα οποία μπορούν να διαδώσουν την τοξίνη στον αέρα).

Σε περίπτωση πιστοποιημένης εύρεσης του Ostreopsis οι ειδικοί συμβουλεύουν τους παραθεριστές να αποφεύγουν να μένουν κοντά σε βραχώδεις ακτές κατά τη διάρκεια των κυμάτων καταιγίδας. Συμβουλεύουν επίσης να περιορίσουν την κατανάλωση οργανισμών όπως οι αχινοί, οι οποίοι, λόγω της οικοβιολογίας τους (τρέφονται με φύκια), θα μπορούσαν ενδεχομένως να συσσωρεύσουν την τοξίνη.

Ο Nicola Ungaro της Arpa Puglia εξηγεί ότι «δεν απαγορεύεται να παραμείνετε στην ακτή ή να κάνετε μπάνιο, αλλά πρέπει να είστε λίγο πιο προσεκτικοί σε συγκεκριμένες περιστάσεις», για παράδειγμα όταν «η θάλασσα είναι φουρτουνιασμένη».

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