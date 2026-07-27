Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

Το μυστικό πίσω από το χαμόγελο των αεροσυνοδών στην πόρτα του αεροσκάφους

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε
WHAT THE FACT
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πιθανότατα δεν το έχετε σκεφτεί ποτέ ιδιαίτερα. Καθώς επιβιβάζεστε σε ένα αεροπλάνο, μία αεροσυνοδός στέκεται στην πόρτα του αεροσκάφους, χαμογελά, σας λέει «καλώς ήρθατε» και ίσως ρίχνει μία ματιά στην κάρτα επιβίβασης. Μοιάζει με μία απλή κίνηση φιλοξενίας, σαν τον οικοδεσπότη που υποδέχεται τους πελάτες σε ένα εστιατόριο.

Όμως, αυτή η σύντομη αλληλεπίδραση επιτελεί πολύ περισσότερες λειτουργίες απ’ όσες φαίνονται.

«Το χαμόγελο και ο χαιρετισμός που δέχεστε στην πόρτα του αεροπλάνου, είναι πιθανότατα μία από τις πιο “κριτικές” υποδοχές που θα συναντήσετε ποτέ. Κρίνουμε πολλά πράγματα μέσα σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα και όσο κι αν ακούγεται παράξενο, αυτή η αξιολόγηση αποτελεί μέρος της δουλειάς μας », τόνισε ο Τζέι Ρόμπερτ, έμπειρος αεροσυνοδός και ιδρυτής της πλατφόρμας A Fly Guy Travels.

Ο σκοπός, ωστόσο, δεν είναι η κριτική, αλλά η ασφάλεια.

«Ο χαιρετισμός των επιβατών στην πόρτα είναι η πρώτη γραμμή άμυνας για τον εντοπισμό πιθανών απειλών που μπορεί να μεταφερθούν στο αεροσκάφος· είτε πρόκειται για ασθένεια, μέθη ή κάποιον που μεταφέρει απαγορευμένα επικίνδυνα αντικείμενα, παρακολουθούμε συνεχώς οτιδήποτε θα μπορούσε να διαταράξει την πτήση ή να δημιουργήσει κίνδυνο», σημείωσε.

Υπάρχει και η διάσταση της εξυπηρέτησης πελατών.

«Φυσικά, είναι η πρώτη ευκαιρία να καλωσορίσουμε τους επιβάτες και να δημιουργήσουμε θετικό κλίμα για την πτήση. Παράλληλα, είναι μία σημαντική στιγμή παρατήρησης για το πλήρωμα καμπίνας. Οι αεροσυνοδοί πραγματοποιούν αρχικές αξιολογήσεις ασφάλειας και λειτουργίας, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων πριν από την αναχώρηση », σύμφωνα με τον Γιουβράτ Ντάτα, επικεφαλής εσόδων και προμηθειών στην ταξιδιωτική τεχνολογική εταιρεία Fareportal.

Οι αεροσυνοδοί, όπως επεσήμανε, αρχίζουν να αξιολογούν το περιβάλλον της καμπίνας από τη στιγμή που επιβιβάζονται εκείνοι στο αεροσκάφος.

«Ο χαιρετισμός είναι στην πραγματικότητα μία αξιολόγηση συμπεριφοράς. Η κοινωνική προσέγγιση είναι σκόπιμη. Οι επιβάτες συμπεριφέρονται πιο φυσικά όταν πιστεύουν ότι απλώς τούς καλωσορίζουν. Το πλήρωμα έχει εκπαιδευτεί να παρατηρεί κάθε άτομο σε αυτή τη σύντομη επαφή: Τον προσανατολισμό του, τη σταθερότητά του και οτιδήποτε θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κίνδυνο μέσα σε έναν κλειστό χώρο χιλιάδες μέτρα πάνω από το έδαφος », ανέφερε ο Άντον Ράντσενκο, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της AirAdvisor.

Σε μία εποχή όπου αυξάνονται τα περιστατικά απείθαρχων επιβατών και επιθέσεων κατά πληρωμάτων, οι αεροπορικές εταιρείες είναι πιο προσεκτικές από ποτέ. Πολλά από αυτά τα περιστατικά συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ.

«Γενικά, οι αεροσυνοδοί αξιολογούν τους επιβάτες κατά την επιβίβαση ως προς το αν είναι νηφάλιοι. Αν παρατηρήσουν κάποιον που φαίνεται εμφανώς μεθυσμένος ή υπό την επήρεια ουσιών, μπορεί να ζητήσουν να δουν την κάρτα επιβίβασης με την αφορμή ότι θα τον καθοδηγήσουν στη θέση του, αλλά στην πραγματικότητα για να ενημερώσουν το πλήρωμα που βρίσκεται στην περιοχή του ώστε να παρακολουθεί την κατάσταση », είπε ο Χένρι Χάρτεβελντ, πρόεδρος και αναλυτής της αεροπορικής βιομηχανίας στην Atmosphere Research Group.

Ο Ρόμπερτ επιβεβαίωσε ότι η μέθη είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που ελέγχουν οι αεροσυνοδοί κατά τη διαδικασία του χαιρετισμού. Υπάρχουν, επίσης, νομικές συνέπειες.

«Η επιβίβαση ενός επιβάτη που βρίσκεται υπό την επήρεια ουσιών δημιουργεί σημαντικούς νομικούς και λειτουργικούς κινδύνους. Μέχρι να φτάσει κάποιος στην πόρτα της καμπίνας, οι υπάλληλοι της πύλης έχουν ήδη πραγματοποιήσει έναν πρώτο έλεγχο. Αν εντοπιστεί πρόβλημα στην πόρτα, η εταιρεία διαθέτει πλέον δύο ξεχωριστά στάδια αξιολόγησης στα οποία μπορεί να βασιστεί », συμπλήρωσε ο Ράντσενκο.

Οι αεροσυνοδοί παρατηρούν και σημάδια ασθένειας, σωματικής δυσφορίας ή προβλήματα που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια. «Ψάχνω για ενδείξεις ασθένειας, όπως χλωμό ή ιδρωμένο δέρμα, υπερβολική εφίδρωση ή εμφανείς μεταδοτικές δερματικές παθήσεις που μπορεί να απαιτούν την απομάκρυνση ενός επιβάτη πριν κλείσει η πόρτα», ανέφερε ο Ρόμπερτ.

Παράλληλα, αξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν οι επιβάτες στον χαιρετισμό. «Μπερδεμένη ομιλία, σύγχυση, δυσκολία στην ισορροπία ή οσμή αλκοόλ μπορεί να αποτελούν ενδείξεις μέθης ή μειωμένης ικανότητας», σχολίασε.

Επιπλέον, οι αεροσυνοδοί ελέγχουν τις χειραποσκευές, ώστε να διαπιστώσουν αν πληρούν τις προδιαγραφές της εταιρείας, αλλά και αν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να θεωρηθεί επικίνδυνο. Η διαδικασία αυτή έχει γίνει «δεύτερη φύση» για πολλά μέλη πληρώματος.

«Οι αεροπορικές εταιρείες συχνά τοποθετούν τα εμπειρότερα μέλη πληρώματος στην πόρτα του αεροσκάφους, επειδή έχουμε αναπτύξει την ικανότητα να εντοπίζουμε γρήγορα πιθανά προβλήματα», εντόπισε ο Ρόμπερτ.

Πέρα από τους πιθανούς κινδύνους, οι αεροσυνοδοί εξετάζουν και επιβάτες που μπορεί να βοηθήσουν σε περίπτωση ανάγκης. «Παρατηρούμε επιβάτες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε μία έκτακτη κατάσταση, ιδιαίτερα όταν κάθονται κοντά στις εξόδους κινδύνου», όπως είπε η Πάουλα Άνταμς, πρώην μέλος πληρώματος της Etihad Airways.

Αυτοί οι επιβάτες είναι γνωστοί ως «ικανoί επιβάτες βοήθειας» (able–bodied passengers).

Παρά τους ελέγχους ασφαλείας, οι αεροσυνοδοί υπογραμμίζουν ότι η υποδοχή των επιβατών παραμένει μία ανθρώπινη στιγμή και τελικά, ακόμη και μία απλή «καλημέρα» μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην Κοζάνη: Επιχειρεί και ελικόπτερο

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση το 2χρονο αγοράκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του απο πισίνα

11:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική πόλο: Ξέφρενο γλέντι στο Σίδνεϊ μετά το ιστορικό χρυσό – Το ζεϊμπέκικο και ο εθνικός ύμνος

11:52ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια ανησυχία: 1 στους 5 θα εμφανίσει κάποια μορφή καρκίνου κατά τη διάρκεια της ζωής του

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι είναι ο «πυροσωρειτομελανίας» και γιατί κάνει τις πυρκαγιές στην Ευρώπη πιο επικίνδυνες - «Ο δράκος των νεφών που ξερνάει φωτιά»

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Δύτες ανέσυραν από τον βυθό της Παμβώτιδας πολεμικό βλήμα της δεκαετίας του ’40

11:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

AΦTER: Το μεταμεσονύκτιο μουσικό ταξίδι της Πειραιώς 260 ολοκληρώνεται με ένα μεγάλο πανηγύρι

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Σιάτλ: Τρεις νεκροί από τους πυροβολισμούς στο φεστιβάλ φαγητού – Βίντεο ντοκουμέντο

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Τερέζα Ριμπέρα στην Εl Pais: «Η Ευρώπη δεν είναι προετοιμασμένη για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής»

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε πάρκινγκ σπιτιού - Απεγκλωβίστηκε ένοικος

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Δεν μπορεί η αδράνεια να είναι η απάντηση στο υψηλό κόστος ενέργειας

11:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Influencer δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της επειδή αποκάλυψε στο TikTok ότι είναι παιδόφιλος

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε μοτοσικλετιστή της Τροχαίας

11:06ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Η ηπατίτιδα παραμένει «σιωπηλό» πρόβλημα δημόσιας υγείας

11:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ Μάρκετ: Έρχονται μειώσεις από 5% έως 20% σε βασικά προϊόντα

11:00WHAT THE FACT

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

10:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κρατικός Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 4,49 δισ. ευρώ στο εξάμηνο - Υπέρβαση ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος αναπλήρωσαν την υστέρηση από ΕΦΚ καυσίμων

10:58NEWSBOMB

Σταύρος Γεωργίου: Απολογείται ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου

10:57ΕΥ ΖΗΝ

Παγωμένο γιαούρτι ή παγωτό; Ποιο είναι πραγματικά πιο υγιεινό

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Βιβλική καταστροφή σε Γαλλία, Ισπανία: Πάνω από 1 εκατ. στρέμματα έχουν γίνει στάχτη - Ελάφια και άλογα τρέχουν να σωθούν από τις φλόγες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν εκδώσετε έως 3 Αυγούστου - Η διαδικασία και το κόστος

11:00WHAT THE FACT

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

11:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Influencer δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της επειδή αποκάλυψε στο TikTok ότι είναι παιδόφιλος

08:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

09:30ΚΑΙΡΟΣ

Άλλοι έψαχναν ανεμιστήρα και άλλοι… κουβέρτα – Διαφορά 17,2℃ στην Ελλάδα μέσα στην ίδια νύχτα

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Απολαμβάνουν το μπάνιο τους στο δυστοπικό τοπίο - Η viral φωτογραφία από την πυρκαγιά στη Ζιρόντ που κάνει το γύρο του διαδικτύου

10:12ΕΛΛΑΔΑ

«Κούρεμα» άνω των 244.000 ευρώ σε 73χρονο οφειλέτη στη Ρόδο

09:02WHAT THE FACT

Έκοψαν το βουνό στα δύο: Κινέζοι μηχανικοί βρήκαν λύση για να φτιάξουν αυτοκινητόδρομο (Βίντεο)

08:35LIFESTYLE

Θοδωρής Φέρρης: Ήπιε λίγο παραπάνω στην Κρήτη και έγινε viral - «Μέθυσα ρε παιδιά, εντάξει»

08:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Οδυσσέας δεν ήταν μόνο ήρωας του Ομήρου: Οι αρχαιολόγοι αποκαλύπτουν ότι λατρευόταν ως θεϊκή μορφή

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Η αφρικανική σκόνη «επιστρέφει» στην Ελλάδα – Πώς δημιουργείται και ποιες οι επιπτώσεις της

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε πάρκινγκ σπιτιού - Απεγκλωβίστηκε ένοικος

09:20WHAT THE FACT

Ζευγάρι ζει για περισσότερα από 20 χρόνια σε ακατοίκητο νησί: «Έχουμε τον δικό μας ρυθμό»

10:58NEWSBOMB

Σταύρος Γεωργίου: Απολογείται ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι είναι ο «πυροσωρειτομελανίας» και γιατί κάνει τις πυρκαγιές στην Ευρώπη πιο επικίνδυνες - «Ο δράκος των νεφών που ξερνάει φωτιά»

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Γυρνούσαν την Ελλάδα για διακοπές και αυτός την ξυλοφόρτωνε – Συνελήφθη 32χρονος στο Ηράκλειο

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Βιβλική καταστροφή σε Γαλλία, Ισπανία: Πάνω από 1 εκατ. στρέμματα έχουν γίνει στάχτη - Ελάφια και άλογα τρέχουν να σωθούν από τις φλόγες

17:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ζέστη έως 39°C, μελτέμια σε Αιγαίο και σκόνη - Κολυδάς: Υγρασία λεπτής καύσιμης ύλης

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Δολοφονήθηκε 21χρονη έγκυος οκτώ μηνών – Έρευνες για τον εντοπισμό του βρέφους που της πήραν από την κοιλιά

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Με χειροπέδες κατέληξε Γαλλίδα τουρίστρια λόγω συμπεριφοράς λίγο πριν την πτήση της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ