Επιβάτης αεροπλάνου άνοιξε την έξοδο κινδύνου πριν την απογείωση και η πτήση ακυρώθηκε

Snapshot Πτήση από Μάντσεστερ προς Γκέρνσεϊ ακυρώθηκε μετά από άνοιγμα εξόδου κινδύνου πριν την απογείωση.

Η αεροπορική εταιρεία Aurigny δήλωσε ότι το άνοιγμα της εξόδου ήταν ατύχημα και όχι κακόβουλη ενέργεια.

Η έξοδος κινδύνου απαιτούσε επαναρύθμιση από εξειδικευμένο μηχανικό που δεν ήταν διαθέσιμος στο αεροδρόμιο.

Οι επιβάτες αναγκάστηκαν να διανυκτερεύσουν στο Μάντσεστερ λόγω έλλειψης δρομολογίων επιστροφής την ίδια μέρα.

Η πτήση πραγματοποιήθηκε κανονικά την επόμενη μέρα. Snapshot powered by AI

Μια πτήση από το Μάντσεστερ προς το βρετανικό νησί Γκέρνσεϊ ακυρώθηκε, αφού ένας επιβάτης άνοιξε μια έξοδο κινδύνου του αεροπλάνου πριν την απογείωση.

Η πτήση GR679 είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει στις 7:05 μ.μ. την Κυριακή 12 Ιουλίου, αλλά δεν κατάφερε να απογειώθηκε ποτέ. Ο λόγος είναι ότι το αεροσκάφος τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά το περιστατικό.

Η αεροπορική εταιρεία Aurigny δηλώνει ότι «δεν υπήρχε κακόβουλη πρόθεση» και ότι «είναι πεπεισμένη ότι δεν επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια, αλλά για ατύχημα».

Ωστόσο, όπως εξηγεί το ITV, η έξοδος κινδύνου πρέπει να επαναρυθμιστεί από εξειδικευμένο μηχανικό, που εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε στο αεροδρόμιο. Επομένως, ότι οι επιβάτες αναγκάστηκαν να διανυκτερεύσουν στο Μάντσεστερ, καθώς δεν υπήρχαν δρομολόγια επιστροφής προς το νησί αργότερα την ίδια μέρα.

Κανείς δεν τραυματίστηκε και η πτήση στην ίδια διαδρομή την επόμενη μέρα το πρωί αναχώρησε σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Σε δήλωσή της, η αεροπορική εταιρεία προσθέτει: «Η Aurigny εκφράζει τη λύπη της για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε στους επιβάτες αυτής της πτήσης λόγω αυτής της ατυχούς και ασυνήθιστης κατάστασης.»

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