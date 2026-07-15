«Σήμερα, συγκυβερνήτης είναι η κόρη μου» – Η ανακοίνωση πιλότου που συγκίνησε ολόκληρο το αεροπλάνο

Πιλότος της Southwest Airlines δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του, όταν εξήλθε από το πιλοτήριο και εμφανίστηκε στην καμπίνα για να απευθύνει ανακοίνωση στους επιβάτες και το πλήρωμα της πτήσης.

Αφού οι επιβάτες είχαν επιβιβαστεί, είχαν καθίσει τις θέσεις τους και είχαν τακτοποιηθεί, οι δύο πιλότοι εμφανίστηκαν μπροστά τους για έναν ιδιαίτερο χαιρετισμό. Ο κυβερνήτης Σβέιν τόνισε ότι ήταν «πολύ ενθουσιασμένος», καθώς η συγκεκριμένη ημέρα αποτελούσε μία «πολύ ξεχωριστή στιγμή» για εκείνον σε προσωπικό επίπεδο.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι στο πλευρό του βρισκόταν η νέα πιλότος της Southwest, η οποία μόλις είχε ολοκληρώσει την εκπαίδευση.

Ο πολύπειρος πιλότος ανέφερε ότι «είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμένα προσωπικά και θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή τη στιγμή για να σας παρουσιάσω το νεότερο μέλος της ομάδας πιλότων της Southwest Airlines».

«Βρίσκεται ακριβώς πίσω μου, μόλις ολοκλήρωσε την εκπαίδευση και σήμερα είναι η πρώτη της ημέρα που πετά ως πιλότος της Southwest Airlines· και κάτι ακόμη… είναι η κόρη μου», προσέθεσε.

Η ανακοίνωση, η οποία κατεγράφη σε βίντεο και δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα της αεροπορικής εταιρείας, προκάλεσε ενθουσιασμό στην καμπίνα, με τους επιβάτες να «ξεσπούν» σε χειροκροτήματα και επευφημίες.

https://www.instagram.com/p/Dane_99lRHI/

«Χαίρομαι πολύ που ταξιδεύετε μαζί μας σήμερα για να απολαύσουμε αυτήν τη μικρή γιορτή. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Southwest Airlines», προσέθεσε ο πατέρας.

Η Southwest Airlines, μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες χαμηλού κόστους αερομεταφορών με έδρα το Ντάλας, πραγματοποιεί πτήσεις σε περισσότερους από 100 προορισμούς σε 10 χώρες.

Οι χρήστες που σχολίασαν το συγκινητικό βίντεο, εξέφρασαν τη χαρά τους για το δίδυμο πατέρα και κόρης, οι οποίοι πραγματοποίησαν μαζί την πρώτη τους πτήση. «Πιθανότατα είναι η πιο περήφανη στιγμή του ως πατέρας», «αυτή σίγουρα θα ήταν η ασφαλέστερη πτήση», ήταν μερικά από τα σχόλια.

Η Southwest Airlines γιόρτασε επίσης τη στιγμή, γράφοντας: «Σαν πατέρας, σαν κόρη! Η Χάνα εντάχθηκε πρόσφατα στη Southwest ως first officer, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα της, κυβερνήτη Σβέιν· εκείνος την ενέπνευσε να πετάξει σε ηλικία 15 ετών και από τότε, αγάπησε αμέσως την αεροπορία. Μάλιστα, έκανε στόχο ζωής να πετάξει κάποια ημέρα δίπλα του.

Μόλις 8 χρόνια αργότερα, κατάφερε να πραγματοποιήσει αυτό το όνειρο, υπηρετώντας ως συγκυβερνήτης του πατέρα της, στην πρώτη της πτήση με τη Southwest. Καλώς ήλθες στην οικογένεια της Southwest, Χάνα».