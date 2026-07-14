Πανικός στην πίστα: Η στιγμή που αεροπλάνο της Ryanair χάνει τη ρόδα του και γίνεται viral

Ένα σοβαρό τεχνικό πρόβλημα έσπειρε τον πανικό σε ισπανικό αεροδρόμιο το Σάββατο 11 Ιουλίου, με το βίντεο από τις κάμερες να γίνεται άμεσα viral. Συγκεκριμένα, η αποκόλληση ενός ελαστικού από αεροσκάφος της Ryanair που βρισκόταν στον διάδρομο καταγράφηκε από τις εξωτερικές κάμερες και προκάλεσε πανικό στο αεροδρόμιο Λανθαρότε το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η στιγμή της αποκόλλησης

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο τοπικός Τύπος, το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου 11 Ιουλίου. Μία από τις ρόδες του συστήματος προσγείωσης ενός αεροπλάνου της ιρλανδικής εταιρείας Ryanair ξεκόλλησε εντελώς κατά τη διάρκεια μιας μανούβρας στον χώρο του αεροδρομίου των Καναρίων Νήσων. Το ελαστικό άρχισε να αναπηδά ανεξέλεγκτα. Στη συνέχεια κύλησε κατά μήκος του χώρου στάθμευσης και του διαδρόμου, κάτι που προκάλεσε έντονη ανησυχία στους εργαζομένους. Φοβήθηκαν ότι το βαρύ αντικείμενο θα μπορούσε να χτυπήσει άλλα οχήματα ή να τραυματίσει το προσωπικό εδάφους.

WATCH: Meanwhile in Lanzarote, a tire from a Ryanair plane was seen rolling on the apron at the weekend.



Authorities announced that the tire was quickly brought under control by airport teams and that there were no injuries or material damage in the incident. pic.twitter.com/17sjmO8klw — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 14, 2026

Μέχρι στιγμής πάντως οι λεπτομέρειες για το τεχνικό πρόβλημα που οδήγησε στο ατύχημα δεν έχουν δοθεί πλήρως στη δημοσιότητα, καθώς οι έρευνες των αρχών βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Την ίδια ώρα, οι εντυπωσιακές εικόνες της ρόδας που χάθηκε στο αεροδρόμιο Λανθαρότε έγιναν γρήγορα viral στο διαδίκτυο και τα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Άμεση επέμβαση των ομάδων ασφαλείας

Οι ομάδες ασφαλείας του αεροδρομίου επενέβησαν αμέσως μετά την αποκόλληση για να ανακτήσουν τη ρόδα και να την απομακρύνουν με προσοχή από την άσφαλτο. Όπως ανακοινώθηκε τόσο από τις αρχές του αεροδρομίου όσο και από την ίδια την αεροπορική εταιρεία, ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών της πτήσης. Δεν κινδύνευσε το προσωπικό εδάφους και δεν καταγράφηκαν σημαντικές υλικές ζημιές στον διάδρομο ή σε άλλες κτιριακές υποδομές.

Το συγκεκριμένο συμβάν τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή των τοπικών αλλά και των διεθνών μέσων ενημέρωσης, κυρίως επειδή έρχεται σε μια μάλλον ευαίσθητη περίοδο για τον στόλο της Ryanair, αφού μόλις την προηγούμενη ημέρα, είχε λάβει χώρα το περιστατικό με το παράθυρο που έσπασε εν πτήσει και παραλίγο να καταλήξει σε τραγωδία.

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