Ryanair: Συγκλονίζει η σύζυγος του επιβάτη που βρέθηκε έξω από σπασμένο παράθυρο του αεροπλάνου

Λεπτό προς λεπτό το αδιανόητο θρίλερ εν πτήσει – Όσα λέει η σύζυγος του σέρβου επιβάτη

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Ryanair: Συγκλονίζει η σύζυγος του επιβάτη που βρέθηκε έξω από σπασμένο παράθυρο του αεροπλάνου

Στιγμιότυπο από το αεροπλάνο της Ryanair που έσπασε το παράθυρό του εν πτήσει

rthess
ΕΛΛΑΔΑ
2'
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Τις δραματικές στιγμές που βίωσε ο Σέρβος επιβάτης όταν το μισό του σώμα βρέθηκε έξω από το αεροπλάνο της Ryanair, αφού έσπασε το παράθυρο εν πτήσει, περιέγραψε η σύζυγός του, μιλώντας στο Ertnews.

«Όταν έσπασε το τζάμι, ο Λιούμπισα βγήκε έως το στήθος έξω [σ.σ. από το αεροπλάνο]. Έμεινε εκτός για ενάμιση με δύο λεπτά. Εγώ καθόμουν πίσω, η κοπέλα που καθόταν δίπλα του τον έπιασε από το χέρι. Τρία άτομα τον τραβούσαμε μέσα. Έπεσαν οι μάσκες, επικράτησε πανικός. Ο άνδρας μου λιποθύμησε τρεις φορές. Βάλαμε μια βαλίτσα στο παράθυρο, αλλά τη ρούφηξε έξω», ανέφερε η σύζυγος του επιβάτη.

«Ήμασταν τριάντα με σαράντα λεπτά στον αέρα. Κάποια στιγμή έσπασε το τζάμι και ο σύζυγός μου που καθόταν σε θέση δίπλα στο παράθυρο ευτυχώς φορούσε ζώνη. Η ζώνη του έσωσε τη ζωή. Οι αεροσυνοδοί δεν βοήθησαν καθόλου», λέει στη συνέχεια.

Το χρονικό

Σημειώνεται πως το περιστατικό έκανε το γύρο του κόσμου, με κορυφαία Μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού να αναδεικνύουν το θρίλερ στην πτήση της low cost εταιρείας.

Το Boeing 737–800 είχε απογειωθεί κανονικά από τη Θεσσαλονίκη στις 05:55 το πρωί της Παρασκευής (10/07), όμως λίγο αργότερα, ενώ πετούσε σε ύψος περίπου 16.000 ποδιών (5.000 μέτρων), ακούστηκε ένας δυνατός κρότος.

Μάρτυρας ανέφερε ότι ένα από τα παράθυρα του αεροσκάφους έσπασε, κάτι που αποτυπώνεται και σε βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα. Ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο παρασύρθηκε προς τα έξω αμέσως μετά την αποσυμπίεση της καμπίνας. «

Η RyanAir επιβεβαίωσε ότι η πτήση επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, όταν «αποκολλήθηκε παράθυρο επιβάτη κατά τη διάρκεια της πτήσης». Όπως επεσήμανε, το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά, οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό και ένας επιβάτης έλαβε ιατρική βοήθεια μετά την προσγείωση. Στη συνέχεια, διατέθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό τους.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία πτήσης, το αεροσκάφος επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη έπειτα από 1 ώρα και 14 λεπτά.

Ο τραυματίας είναι ένας 60άχρονος υπήκοος Σερβίας, ο οποίος υπέστη κακώσεις στον αυχένα, εκδορές και εγκαύματα. Παρέμεινε σε κατάσταση – σοκ, αλλά είχε τις αισθήσεις του.

Μία έγκυος επιβάτιδα μεταφέρθηκε επίσης προληπτικά στο νοσοκομείο και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο. Το περιστατικό ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε και χτύπησε το παράθυρο του αεροσκάφους, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση για τα αίτια.

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